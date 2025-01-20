Tuyển Quản lý trạm giao nhận/bưu cục Công Ty TNHH Nhà Máy Phacogen làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

- Chịu trách nhiệm chuẩn bị các tài liệu, hồ sơ cần thiết để làm thủ tục hải quan, đảm bảo lô hàng được thông quan một cách hợp lệ, tuân thủ các quy định pháp luật.

- Phân loại hàng hóa theo hệ thống phân loại hàng hóa do Tổ chức Hải quan thế giới phân loại (mã HS hay HS code) và theo quy định của Hải quan Việt Nam.

- Khai báo hồ sơ trên hệ thống.

- Chuẩn bị đầy đủ các chứng từ xuất nhập khẩu, chứng từ của lô hàng theo quy định và theo yêu cầu của bộ phận hải quan.

- Cung cấp đầy đủ thông tin về lô hàng, kiểm tra thông tin hàng hóa đầy đủ và chính xác theo yêu cầu.

- Thanh toán các khoản thuế cho lô hàng .

- Thực hiện tờ khai hải quan: Làm việc và duy trì mối quan hệ tốt với cơ quan nhà nước

- Chịu trách nhiệm giải quyết mọi vấn đề liên quan đến hải quan và vận tải đưa hàng về kho.

- Phối hợp với các bộ phận khác để hoàn tất toàn bộ các thủ tục hải quan theo yêu cầu

- Hoàn thiện hồ sơ thông quan cho kế toán.

- Quản lý chi phí dịch vụ và hoàn thiện các dịch vụ vận chuyển, đưa hàng về kho.

- Đảm bảo giao hàng về kho đúng hạn, thời gian, và tối ưu về chi phí.

- Hoàn thiện hồ sơ lưu trữ theo tiêu chuẩn ISO.

- Thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến công việc khác khi được cấp trên yêu cầu.