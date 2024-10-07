Tuyển Quản Lý Vận Hành thu nhập 30 - 50 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Mức lương 30 - 50 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 4 ngách 2 ngõ 62 Trần Bình, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 30 - 50 Triệu

- Lập kế hoạch và triển khai các chiến lược marketing nhằm mở rộng thị phần tại thị trường Việt Nam.

- Tìm kiếm, xây dựng mối quan hệ, phối hợp chặt chẽ với các đối tác (Agency/Brand/KOL/KOC...) để đảm bảo các chiến lược được triển khai hiệu quả.

- Nghiên cứu và phân tích xu hướng thị trường, đối thủ cạnh tranh và hành vi người tiêu dùng để điều chỉnh các chiến lược marketing.

- Quản lý và tối ưu hóa ngân sách marketing, đảm bảo sự đầu tư hiệu quả vào các hoạt động booking, truyền thông và quảng cáo.

- Đánh giá và báo cáo hiệu quả của các chiến dịch marketing, đề xuất các giải pháp cải tiến.

- Tìm kiếm, đàm phán, mở rộng và quản lý Talents của công ty.

Với Mức Lương 30 - 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Bằng cử nhân hoặc cao hơn trong các ngành Quản trị Kinh doanh, Marketing, hoặc lĩnh vực liên quan.

- Ít nhất 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực marketing, với ít nhất 5 năm kinh nghiệm làm việc với thị trường Việt Nam.

- Có khả năng tư duy chiến lược, phân tích và giải quyết vấn đề.

- Có kinh nghiệm với các công cụ Digital Marketing và các nền tảng truyền thông xã hội.

- Có kinh nghiệm tổ chức hoạt động branding (online/offline), từng làm việc với Celeb/KOL/KOC lớn.

Tại Công ty TNHH May mặc Kechuang Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: thỏa thuận (30-50 triệu)

- Thử việc tối đa 2 tháng, thử việc 100% lương

- Chính sách thưởng và nghỉ phép các ngày lễ tết, theo quy định nhà nước.

- Các chế độ BHXH, BHYT đầy đủ theo Luật Lao Động Việt Nam.

- Thưởng doanh số, ngày lễ, tết trong năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH May mặc Kechuang Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.