Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THIÊN KHÔI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 30 - 50 Triệu

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 147 Liên Phường P. Phước Long B, Quận 2 ...và 1 địa điểm khác, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 30 - 50 Triệu

Tìm kiếm khách hàng tiềm năng thông qua các kênh online và offline.

Tư vấn và giới thiệu các sản phẩm bất động sản phù hợp với nhu cầu của khách hàng.

Thực hiện các cuộc gọi, email, và gặp gỡ trực tiếp khách hàng để thuyết phục họ mua sản phẩm.

Báo cáo kết quả kinh doanh định kỳ cho cấp trên.

Với Mức Lương 30 - 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu kinh nghiệm, được đào tạo bài bản.

Trung thực, nhiệt tình, năng động và có trách nhiệm.

Có phương tiện đi lại cá nhân là một lợi thế.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THIÊN KHÔI Thì Được Hưởng Những Gì

Nhận tiền ngay khi giao dịch thành công với thu nhập đột phá thấp nhất 36,5 triệu/1 vụ ( có thể tăng theo cấp số nhân theo hiệu quả làm việc)

Chủ động thời gian, địa điểm làm việc, không điểm danh giờ đến, giờ về, không áp lực doanh số, hoàn toàn tự do phát triển không giới hạn, thu nhập tăng tỷ lệ thuận với năng lực và thời gian làm việc.

Được làm việc trực tiếp và sự hướng dẫn, cầm tay chỉ việc trực tiếp của đội ngũ giảng viên đào tào xuất sắc nhất Công ty.

Bạn không phải đóng bất kỳ khoản tiền nào trong quá trình làm việc, chỉ khi nào Công ty giúp bạn bán được nhà thì chủ nhà trả phí Môi giới và Công ty cùng bạn chia tiền thu nhập theo chính sách của Công ty - Hiện nay Công ty có chính sách chia tiền tốt nhất so với các Công ty khác cũng lĩnh vực hoạt động.

Tham dự miễn phí tất cả các khóa học chất lượng cao nhất trong lĩnh vực hoạt động của Công ty (ngoài thị trường những người khác đang bán những khóa học tương tự với mức phí rất cao).

Các phần thưởng lớn, giá trị cao về vật chất, tinh thần khi bạn có kết quả làm việc tốt.

Được làm việc, học hỏi với đồng nghiệp giỏi, thành tích cao nhất trong nghề tại Việt Nam.

Môi trường làm việc tốt giúp đỡ nhau nhiệt tình, năng động nhất trong ngành.

Các chế độ phúc lợi đầy đủ theo luật hiện hành

Chi tiết trao đổi thêm khi phỏng vấn

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THIÊN KHÔI

