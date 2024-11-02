Tuyển Công nghệ Thông tin Công ty Cổ phần Công nghệ Phần mềm Tinh Vân làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 26 Triệu

Mức lương 20 - 26 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 4 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Trung Kính, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Công nghệ Thông tin Với Mức Lương 20 - 26 Triệu

Tinhvan Software đang tìm kiếm Senior ReactJS Developer - người sẽ chịu trách nhiệm xây dựng kiến trúc và thực hiện các tính năng mới nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ. ● Quản lý các thành viên trong team, hỗ trợ các bạn hiểu logic khó. ● Lập tài liệu, điều chỉnh lịch trình và ưu tiên các công việc hợp tác với PM ● Triển khai các tính năng mới và cải thiện các tính năng hiện có ● Đảm bảo chất lượng đầu ra của sản phẩm hỗ trợ kiểm tra: Unit test, technical review/code review)

- Địa điểm làm việc: Trung Kính

Với Mức Lương 20 - 26 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Bạn cần có:

● Ít nhất 4 năm kinh nghiệm mảng phát triển phần mềm với ReactJS

● Có kinh nghiệm về ReactJS/VueJS

● Có kinh nghiệm với công nghệ Web hiện đại bao gồm VueJS cũng như phát triển dịch vụ và thiết kế REST APIs, Nodejs, HTML5, CSS3

● Có kinh nghiệm với các hệ thống trực quan hóa dữ liệu và các mã nguồn phức tạp.

● Có kinh nghiệm phát triển web và ứng dụng di động.

● Làm việc nhóm tốt và đáng tin cậy

Tại Công ty Cổ phần Công nghệ Phần mềm Tinh Vân Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương thỏa thuận theo năng lực và kinh nghiệm, upto 26 triệu/tháng Thưởng lương mềm dự án lên đến 2 tháng lương/năm Thưởng ngày lễ, tết theo quy định chung từng năm Xét lương 1 lần/ năm và đột xuất nếu hoàn thành tốt công việc Hưởng 12 ngày phép/năm Hưởng đầy đủ các chính sách bảo hiểm Ytế, BHXH, BH Thất nghiệp theo luật Lao động Sau 12 tháng làm việc được hưởng thêm gói bảo hiểm sức khỏe 24/7 (theo chính sách từng năm) Công ty có chính sách khuyến học: hỗ trợ chi phí cho các khóa học bên ngoài, hỗ trợ 100% chi phí thi các chứng chỉ liên quan đến IT, kỹ năng mềm (theo chính sách từng năm) Hưởng chế độ nghỉ mát 1 lần/năm, chế độ Teambuilding hàng quý Có chính sách thăm hỏi ốm đau, hiếu, hỉ, sinh nhật cho bản thân và người nhà Được tạo mọi cơ hội để nâng cao năng lực và phát triển năng lực bản thân.

Mức lương thỏa thuận theo năng lực và kinh nghiệm, upto 26 triệu/tháng

Thưởng lương mềm dự án lên đến 2 tháng lương/năm

Thưởng ngày lễ, tết theo quy định chung từng năm

Xét lương 1 lần/ năm và đột xuất nếu hoàn thành tốt công việc

Hưởng 12 ngày phép/năm

Hưởng đầy đủ các chính sách bảo hiểm Ytế, BHXH, BH Thất nghiệp theo luật Lao động

Sau 12 tháng làm việc được hưởng thêm gói bảo hiểm sức khỏe 24/7 (theo chính sách từng năm)

Công ty có chính sách khuyến học: hỗ trợ chi phí cho các khóa học bên ngoài, hỗ trợ 100% chi phí thi các chứng chỉ liên quan đến IT, kỹ năng mềm (theo chính sách từng năm)

Hưởng chế độ nghỉ mát 1 lần/năm, chế độ Teambuilding hàng quý

Có chính sách thăm hỏi ốm đau, hiếu, hỉ, sinh nhật cho bản thân và người nhà

Được tạo mọi cơ hội để nâng cao năng lực và phát triển năng lực bản thân.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Công nghệ Phần mềm Tinh Vân

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin