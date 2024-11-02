Tuyển Công nghệ Thông tin Công ty Cổ phần Công nghệ Phần mềm Tinh Vân làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 26 Triệu

Công ty Cổ phần Công nghệ Phần mềm Tinh Vân
Ngày đăng tuyển: 02/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 01/12/2024
Công ty Cổ phần Công nghệ Phần mềm Tinh Vân

Công nghệ Thông tin

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Công nghệ Thông tin Tại Công ty Cổ phần Công nghệ Phần mềm Tinh Vân

Mức lương
20 - 26 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
4 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Trung Kính, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Công nghệ Thông tin Với Mức Lương 20 - 26 Triệu

Tinhvan Software đang tìm kiếm Senior ReactJS Developer - người sẽ chịu trách nhiệm xây dựng kiến trúc và thực hiện các tính năng mới nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ. ● Quản lý các thành viên trong team, hỗ trợ các bạn hiểu logic khó. ● Lập tài liệu, điều chỉnh lịch trình và ưu tiên các công việc hợp tác với PM ● Triển khai các tính năng mới và cải thiện các tính năng hiện có ● Đảm bảo chất lượng đầu ra của sản phẩm hỗ trợ kiểm tra: Unit test, technical review/code review)
- Địa điểm làm việc: Trung Kính

Với Mức Lương 20 - 26 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Bạn cần có:
● Ít nhất 4 năm kinh nghiệm mảng phát triển phần mềm với ReactJS
● Có kinh nghiệm về ReactJS/VueJS
● Có kinh nghiệm với công nghệ Web hiện đại bao gồm VueJS cũng như phát triển dịch vụ và thiết kế REST APIs, Nodejs, HTML5, CSS3
● Có kinh nghiệm với các hệ thống trực quan hóa dữ liệu và các mã nguồn phức tạp.
● Có kinh nghiệm phát triển web và ứng dụng di động.
● Làm việc nhóm tốt và đáng tin cậy

Tại Công ty Cổ phần Công nghệ Phần mềm Tinh Vân Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương thỏa thuận theo năng lực và kinh nghiệm, upto 26 triệu/tháng
Thưởng lương mềm dự án lên đến 2 tháng lương/năm
Thưởng ngày lễ, tết theo quy định chung từng năm
Xét lương 1 lần/ năm và đột xuất nếu hoàn thành tốt công việc
Hưởng 12 ngày phép/năm
Hưởng đầy đủ các chính sách bảo hiểm Ytế, BHXH, BH Thất nghiệp theo luật Lao động
Sau 12 tháng làm việc được hưởng thêm gói bảo hiểm sức khỏe 24/7 (theo chính sách từng năm)
Công ty có chính sách khuyến học: hỗ trợ chi phí cho các khóa học bên ngoài, hỗ trợ 100% chi phí thi các chứng chỉ liên quan đến IT, kỹ năng mềm (theo chính sách từng năm)
Hưởng chế độ nghỉ mát 1 lần/năm, chế độ Teambuilding hàng quý
Có chính sách thăm hỏi ốm đau, hiếu, hỉ, sinh nhật cho bản thân và người nhà
Được tạo mọi cơ hội để nâng cao năng lực và phát triển năng lực bản thân.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Công nghệ Phần mềm Tinh Vân

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Công nghệ Phần mềm Tinh Vân

Công ty Cổ phần Công nghệ Phần mềm Tinh Vân

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 8, Khách sạn Thể thao, Làng sinh viên HACINO, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

