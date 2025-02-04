Tuyển Sales Admin/Sales Support/Sales Associate Aerem Industry làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận

JOB TITLE: Sales Administrator (Global Sales Support) / Nhân viên Hỗ trợ Kinh doanh (Hỗ trợ Bán hàng Quốc tế)

Nhân viên Hỗ trợ Kinh doanh (Hỗ trợ Bán hàng Quốc tế)

JOB SUMMARY

Aerem Vietnam specializes in manufacturing high-quality filters for paint booths. As we expand our global footprint, we are looking for a proactive and detail-oriented Sales Administrator to support our international sales team. If you enjoy building relationships, thrive in a dynamic environment, and are eager to grow your career in global business, we’d love to have you on board!

Aerem Vietnam chuyên sản xuất bộ lọc chất lượng cao cho buồng phun sơn. Chúng tôi đang mở rộng hoạt động kinh doanh toàn cầu và tìm kiếm một nhân viên hỗ trợ kinh doanh chủ động, tỉ mỉ để hỗ trợ đội ngũ bán hàng quốc tế. Nếu bạn yêu thích xây dựng mối quan hệ, làm việc trong môi trường năng động và mong muốn phát triển sự nghiệp trong lĩnh vực kinh doanh toàn cầu, hãy gia nhập đội ngũ của chúng tôi!

KEY RESPONSIBILITIES / NHIỆM VỤ CHÍNH

Prospect for New Clients / Tìm kiếm khách hàng mới :

● Research and identify potential clients and distributors through online platforms, trade shows, and industry directories. Tìm kiếm và xác định khách hàng tiềm năng và nhà phân phối thông qua các nền tảng trực tuyến, triển lãm thương mại và danh bạ ngành.