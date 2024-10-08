Tuyển Giáo dục/Đào tạo Trung tâm Anh ngữ Quốc tế The English Tree làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Giáo dục/Đào tạo Trung tâm Anh ngữ Quốc tế The English Tree làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Trung tâm Anh ngữ Quốc tế The English Tree
Ngày đăng tuyển: 08/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 24/10/2024
Trung tâm Anh ngữ Quốc tế The English Tree

Giáo dục/Đào tạo

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giáo dục/Đào tạo Tại Trung tâm Anh ngữ Quốc tế The English Tree

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Cửu Long

Mô Tả Công Việc Giáo dục/Đào tạo Với Mức Lương Thỏa thuận

- Tư vấn cho phụ huynh khóa học tiếng Anh của Trung tâm qua trung tâm và Messenger, Zalo.
- Nhận data khách hàng từ trung tâm, tìm hiểu rõ nhu cầu của khách hàng, giải đáp các thắc mắc liên quan và tư vấn các khóa học phù hợp cũng như các chính sách ưu đãi kèm theo cho khách hàng.
- Mở rộng thêm tệp khách hàng từ các nguồn data có sẵn hoặc tìm kiếm thêm khách hàng mới ngoài thị trường.
- Follow up và chốt sales khách hàng đang tư vấn và đã tư vấn (cả tại trung tâm và online)
- Thu tiền học phí và hoàn thiện thủ tục hồ sơ nhập học cho học viên.
- Quản lý học cụ của trung tâm. Kiểm kê cùng quản lý để biết lượng hàng tồn, bán ra, và cần nhập cho trung tâm.
- Chụp hình hình ảnh hoạt động của giảng dạy và học tại trung tâm để cập nhật FB page của trung tâm.
- Cập nhật và quản lý danh sách học sinh trung tâm vào phần mềm của hệ thống
- Hỗ trợ cùng với cô giáo các học viên khi đến test và học tại trung tâm.
- Quản lý công việc điểm danh học viên và chăm sóc nhóm phụ huynh học viên
- Gửi báo cáo công việc định kỳ và những đề xuất để tăng hiệu quả sales cho cấp trên
- Tham gia đầy đủ các hoạt động đào tạo của trung tâm
- Tham gia tổ chức sản xuất các event, chương trình marketing của trung tâm để tăng khách hàng quan tâm đến trung tâm và tỷ lệ chuyển đổi sales.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tuổi từ 22-28, Tốt nghiệp Cao Đẳng trở lên.
Có laptop cá nhân để làm việc.
Có kiến thức về sản phẩm, dịch vụ của công ty.
Có khả năng làm việc độc lập, chủ động, chịu khó, nhanh nhẹn.
Có tinh thần trách nhiệm cao, trung thực, cẩn thận, tỉ mỉ.

Tại Trung tâm Anh ngữ Quốc tế The English Tree Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng (trong 2 tháng thử việc): 7 triệu/tháng (Gross).
Sẽ review tăng lương sau 2 tháng thử việc
Thưởng KPI theo doanh thu tháng và performance

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Trung tâm Anh ngữ Quốc tế The English Tree

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Trung tâm Anh ngữ Quốc tế The English Tree

Trung tâm Anh ngữ Quốc tế The English Tree

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Thành phố Dĩ An, Bình Dương

