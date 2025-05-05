Tuyển Video Editor Công ty Cổ phần TAJ Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Công ty Cổ phần TAJ Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 05/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 30/06/2025
Công ty Cổ phần TAJ Việt Nam

Video Editor

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Video Editor Tại Công ty Cổ phần TAJ Việt Nam

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: N02

- T1, Khu ngoại giao đoàn, Xuân Tảo, Bắc Từ Liêm, Quận Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Video Editor Với Mức Lương Thỏa thuận

Chịu trách nhiệm chỉnh sửa, biên tập và hoàn thiện video theo kịch bản hoặc yêu cầu của dự án.
Cắt ghép, xử lý âm thanh, màu sắc, hiệu ứng để tạo ra sản phẩm chất lượng cao.
Phối hợp với biên tập viên, đạo diễn, quay phim để hoàn thiện sản phẩm.
Đề xuất ý tưởng sáng tạo, nâng cao chất lượng video và cách kể chuyện bằng hình ảnh.
Làm việc với các định dạng video khác nhau, tối ưu hóa chất lượng video trên các nền tảng số
Quản lý dữ liệu, sắp xếp file dựng, đảm bảo tiến độ sản xuất.

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần TAJ Việt Nam

Công ty Cổ phần TAJ Việt Nam

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 3, N02-T1, Khu ngoại giao đoàn, Đỗ Nhuận, Xuân Tảo, Bắc Từ Liêm, Hà Nội

