Tuyển Video Editor Công ty Cổ phần TAJ Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chịu trách nhiệm chỉnh sửa, biên tập và hoàn thiện video theo kịch bản hoặc yêu cầu của dự án.

Cắt ghép, xử lý âm thanh, màu sắc, hiệu ứng để tạo ra sản phẩm chất lượng cao.

Phối hợp với biên tập viên, đạo diễn, quay phim để hoàn thiện sản phẩm.

Đề xuất ý tưởng sáng tạo, nâng cao chất lượng video và cách kể chuyện bằng hình ảnh.

Làm việc với các định dạng video khác nhau, tối ưu hóa chất lượng video trên các nền tảng số

Quản lý dữ liệu, sắp xếp file dựng, đảm bảo tiến độ sản xuất.