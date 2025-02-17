Tuyển Sales Engineer Công Ty TNHH Thiết Bị Đo Lường Và Kiểm Nghiệm làm việc tại Hà Nội thu nhập 500 - 1,000 USD

Mức lương 500 - 1,000 USD Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 447 Âu Cơ, Nhật Tân, Tây Hồ, Hà Nội, Việt Nam

Mô Tả Công Việc Sales Engineer Với Mức Lương 500 - 1,000 USD

* Mô tả công việc

- Khai thác các thiết bị đo lường thử nghiệm lĩnh vực Điện - Điện tử/ Cơ lý / Môi trường

- Tìm kiếm và tiếp cận các khách hàng mục tiêu

- Tư vấn lựa chọn thiết bị phục vụ nhu cầu khách hàng

- Báo giá thiết bị

- Làm hồ sơ thầu và tham gia đấu thầu, hoàn thiện hợp đồng

- Thực hiện lắp đặt, hướng dẫn sử dụng thiết bị khi có yêu cầu

Với Mức Lương 500 - 1,000 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

* Yêu cầu chuyên môn:

- Ưu tiên ứng viên tốt nghiệp chuyên ngành Điện – Điện tử, Cơ điện tử, Môi trường, Nhiệt lạnh, Tự động hóa

- Trình độ tiếng Anh: đọc hiểu và biên dịch được tài liệu kỹ thuật của thiết bị bằng tiếng Anh

- Ưu tiên những ứng viên có khả năng soạn thảo bằng tiếng Anh hoặc giao tiếp bằng tiếng Anh

*Yêu cầu chung:

- Giao tiếp tốt, năng động, chăm chỉ, có khả năng làm việc nhóm

- Sẵn sàng đi công tác ngoại tỉnh

Tại Công Ty TNHH Thiết Bị Đo Lường Và Kiểm Nghiệm Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thiết Bị Đo Lường Và Kiểm Nghiệm

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin