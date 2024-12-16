Tuyển Sales Engineer CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP VÀ TỰ ĐỘNG HOÁ AUMI làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 16 Triệu

Mức lương 9 - 16 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 2, Tòa nhà HS, 260/11 Nguyễn Thái Bình, Phường 12, Tân Bình, Quận Long Biên

Mô Tả Công Việc Sales Engineer Với Mức Lương 9 - 16 Triệu

Hoàn thành chỉ tiêu doanh số và thị phần mà công ty đề ra hàng năm.

Chăm sóc khách hàng cũ mà công ty bàn giao và mở rộng mạng lưới khách hàng mới.

Tích cực thu thập thông tin thị trường và cập nhập báo cáo thường xuyên.

Lập kế hoạch tuần/tháng/quý/năm để đạt được chỉ tiêu doanh số và thị phần.

Tư vấn sản phẩm và dịch vụ của công ty cho phù hợp với nhu cầu của khách hàng.

Chuẩn bị báo giá, hợp đồng gửi khách hàng.

Đàm phán các điều khoản và điều kiện với khách hàng và thương thảo để kí kết hợp đồng.

Các nhiệm vụ khác theo yêu cầu kinh doanh của công ty.

Với Mức Lương 9 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Thái độ: nhiệt huyết, thích thử thách và đam mê, gắn bó với nghề kinh doanh kỹ thuật

Có khả năng làm việc ở cường độ cao, cầu tiến, ham học hỏi và chịu áp lực tốt.

Biết phân tích và nhạy bén với những cơ hội thị trường.

Giao tiếp tốt, tư duy giải quyết vấn đề logic, khoa học.

Năng động và sáng tạo. Có thể làm việc độc lập và làm việc theo nhóm.

Có tinh thần trách nhiệm trong công việc.

Trình độ từ trung cấp trở lên. Ứng viên tốt nghiệp chuyên ngành liên quan đến kỹ thuật là một lợi thế.

Không yêu cầu kinh nghiệm, ứng viên chưa có kinh nghiệm được đào tạo, hướng dẫn về kỹ năng sales và sản phẩm chi tiết

Tại CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP VÀ TỰ ĐỘNG HOÁ AUMI Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng: 9-16 triệu/tháng (Chưa bao gồm thưởng doanh số, thưởng KPI). Có thể thỏa thuận thêm tùy thuộc vào kinh nghiệm và khả năng.

Phụ cấp đầy đủ: xăng xe, ăn trưa, cước phí điện thoại hàng tháng, công tác phí

Có ô tô đưa đón khi đi tỉnh xa, gặp khách hàng hoặc làm dự án

Thưởng doanh số và thưởng KPI hấp dẫn, linh hoạt (Tùy thuộc vào kết quả kinh doanh)

Được cấp các công cụ làm việc: laptop, điện thoại, SIM công ty, mail, card visit,...

Đóng BHXH ngay khi vào chính thức, tham gia teambuilding cùng công ty hàng năm.

Thưởng lương tháng thứ 13, thưởng các dịp lễ như: Tết dương lịch, Tết âm lịch, 30/4-1/5, 2/9,...

Có 12 ngày nghỉ phép trong một năm, tăng phép theo thâm niên.

Được training, đào tạo và có lộ trình thăng tiến cụ thể. Có cơ hội thăng tiến lên vị trí trưởng nhóm

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện, năng động, đồng nghiệp hỗ trợ nhiệt tình, văn phòng hiện đại.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP VÀ TỰ ĐỘNG HOÁ AUMI

