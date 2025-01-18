Tuyển Sales Engineer Sebang Battery Vina làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sales Engineer Tại Sebang Battery Vina
- Hà Nội: 117 Đường Trần Duy Hưng, Trung Hòa Nhân Chính, Trung Hoà, Cầu Giấy, Hanoi, Vietnam
Mô Tả Công Việc Sales Engineer Với Mức Lương Thỏa thuận
- Approach the market, collect and analyze market information and customer information.
- Search for customers and markets to promote the company's products to customers and facilitate contract signing.
- Manage records and implement customer care plans.
- Perform other tasks as required by superiors.
- Care for and maintain relationships to encourage customers to reuse products.
- Take care of traditional customers who are using the company's services.
- Monitor orders and collect debts.
- Tìm kiếm khách hàng, thị trường để quảng bá sản phẩm của công ty tới khách hàng, xúc tiến ký kết hợp đồng.
- Tiếp cận thị trường, thu thập và phân tích thông tin thị trường, thông tin khách hàng.
- Quản lý hồ sơ và thực hiện kế hoạch chăm sóc khách hàng.
- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.
- Chăm sóc và duy trì quan hệ để khách hàng tái sử dụng sản phẩm.
- Chăm sóc các khách hàng truyền thống đang dùng dịch vụ của công ty
- Theo dõi đơn hàng và thu hồi công nợ.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại Sebang Battery Vina Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Sebang Battery Vina
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
