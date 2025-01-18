Tuyển Sales Engineer Sebang Battery Vina làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Sales Engineer Sebang Battery Vina làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Sebang Battery Vina
Ngày đăng tuyển: 18/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 04/03/2025
Sebang Battery Vina

Sales Engineer

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sales Engineer Tại Sebang Battery Vina

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 117 Đường Trần Duy Hưng, Trung Hòa Nhân Chính, Trung Hoà, Cầu Giấy, Hanoi, Vietnam

Mô Tả Công Việc Sales Engineer Với Mức Lương Thỏa thuận

- Approach the market, collect and analyze market information and customer information.
- Search for customers and markets to promote the company's products to customers and facilitate contract signing.
- Manage records and implement customer care plans.
- Perform other tasks as required by superiors.
- Care for and maintain relationships to encourage customers to reuse products.
- Take care of traditional customers who are using the company's services.
- Monitor orders and collect debts.
- Tìm kiếm khách hàng, thị trường để quảng bá sản phẩm của công ty tới khách hàng, xúc tiến ký kết hợp đồng.
- Tiếp cận thị trường, thu thập và phân tích thông tin thị trường, thông tin khách hàng.
- Quản lý hồ sơ và thực hiện kế hoạch chăm sóc khách hàng.
- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.
- Chăm sóc và duy trì quan hệ để khách hàng tái sử dụng sản phẩm.
- Chăm sóc các khách hàng truyền thống đang dùng dịch vụ của công ty
- Theo dõi đơn hàng và thu hồi công nợ.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại Sebang Battery Vina Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Sebang Battery Vina

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Sebang Battery Vina

Sebang Battery Vina

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: M Floor, Fideco Riverview,No.14 Thao Dien, Thao Dien ward, District 2.HCMC

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

