Tuyển Sales Engineer Sebang Battery Vina làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

- Approach the market, collect and analyze market information and customer information.

- Search for customers and markets to promote the company's products to customers and facilitate contract signing.

- Manage records and implement customer care plans.

- Perform other tasks as required by superiors.

- Care for and maintain relationships to encourage customers to reuse products.

- Take care of traditional customers who are using the company's services.

- Monitor orders and collect debts.

- Tìm kiếm khách hàng, thị trường để quảng bá sản phẩm của công ty tới khách hàng, xúc tiến ký kết hợp đồng.

- Tiếp cận thị trường, thu thập và phân tích thông tin thị trường, thông tin khách hàng.

- Quản lý hồ sơ và thực hiện kế hoạch chăm sóc khách hàng.

- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

- Chăm sóc và duy trì quan hệ để khách hàng tái sử dụng sản phẩm.

- Chăm sóc các khách hàng truyền thống đang dùng dịch vụ của công ty

- Theo dõi đơn hàng và thu hồi công nợ.