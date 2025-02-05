Tuyển Sales Engineer CÔNG TY TNHH TỰ ĐỘNG HÓA PNC TECH làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

• Tìm kiếm và phát triển tập khách hàng tiềm năng trong lĩnh vực ngành ô tô, chế tạo, sản xuất, kho vận

• Tập trung vào nhóm sản phẩm, giải pháp vision, robot, băng tải, giải pháp IOT..

• Tìm hiểu nhu cầu của khách hàng, phối hợp cùng các bộ phận lên giải pháp và báo giá cho khách hàng;

• Theo dõi tình trạng đơn hàng, ký kết hợp đồng, theo dõi công nợ;

• Giải đáp các thắc mắc, ý kiến của khách hàng về sản phẩm, các vấn đề kĩ thuật, bảo hành,….;

• Lập kế hoạch kinh doanh để hoàn thành chỉ tiêu doanh số theo tháng, quý, năm;

• Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Trưởng Bộ phận.