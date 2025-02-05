Tuyển Sales Engineer CÔNG TY TNHH TỰ ĐỘNG HÓA PNC TECH làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sales Engineer Tại CÔNG TY TNHH TỰ ĐỘNG HÓA PNC TECH
- Hà Nội: Hải Âu 3B, số 32, Vinhome Oceanpark, Gia Lâm, Hà Nội
Mô Tả Công Việc Sales Engineer Với Mức Lương 8 - 12 Triệu
• Tìm kiếm và phát triển tập khách hàng tiềm năng trong lĩnh vực ngành ô tô, chế tạo, sản xuất, kho vận
• Tập trung vào nhóm sản phẩm, giải pháp vision, robot, băng tải, giải pháp IOT..
• Tìm hiểu nhu cầu của khách hàng, phối hợp cùng các bộ phận lên giải pháp và báo giá cho khách hàng;
• Theo dõi tình trạng đơn hàng, ký kết hợp đồng, theo dõi công nợ;
• Giải đáp các thắc mắc, ý kiến của khách hàng về sản phẩm, các vấn đề kĩ thuật, bảo hành,….;
• Lập kế hoạch kinh doanh để hoàn thành chỉ tiêu doanh số theo tháng, quý, năm;
• Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Trưởng Bộ phận.
Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Lương cơ bản 8-12 triệu + thưởng KPI và thưởng doanh thu
- Cơ hội làm việc với các chuyển gia trong và ngoài nước
Yêu cầu:
- Tốt nghiệp các ngành kỹ thuật cơ khí, cơ điện tử, tự động hóa
- Từ 2 năm kinh nghiệm
- Ưu tiên biết thêm 1 ngoại ngữ
Tại CÔNG TY TNHH TỰ ĐỘNG HÓA PNC TECH Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TỰ ĐỘNG HÓA PNC TECH
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI