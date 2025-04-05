Tuyển Sales Manager Công ty TNHH Bibabo làm việc tại Hà Nội thu nhập 35 - 50 Triệu

Tuyển Sales Manager Công ty TNHH Bibabo làm việc tại Hà Nội thu nhập 35 - 50 Triệu

Công ty TNHH Bibabo
Ngày đăng tuyển: 05/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 04/05/2025
Công ty TNHH Bibabo

Sales Manager

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sales Manager Tại Công ty TNHH Bibabo

Mức lương
35 - 50 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
4 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Hà Đông ...và 1 địa điểm khác, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Sales Manager Với Mức Lương 35 - 50 Triệu

Xây dựng chiến lược kinh doanh, thiết lập mục tiêu doanh số cho phòng Kinh doanh Lagumi theo tháng/quý/năm đảm bảo phù hợp với định hướng phát triển của công ty.
Tuyển dụng, đào tạo và phát triển đội ngũ nhân sự kinh doanh (telesale, chat page, CSKH) nhằm nâng cao kỹ năng bán hàng và khả năng chốt đơn.
Phân bổ chỉ tiêu doanh số cho từng nhóm, từng nhân sự trong bộ phận và giám sát tiến độ thực hiện.
Đề xuất các chính sách lương thưởng, đãi ngộ để thúc đẩy động lực và giữ chân nhân sự giỏi.
Phối hợp với Marketing, Content, Resale để Tối ưu Chỉ số Chuyển đổi (CR).
Theo dõi, phân tích dữ liệu kinh doanh để kịp thời điều chỉnh chiến lược, tối ưu hiệu suất
Xây dựng & tối ưu quy trình bán hàng để mang đến trải nghiệm khách hàng tốt nhất & giúp đội ngũ tối ưu hiệu suất làm việc.

Với Mức Lương 35 - 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành Quản trị kinh doanh, Marketing, Kinh tế hoặc liên quan
Tối thiểu 4 năm kinh nghiệm thực chiến về bán hàng qua điện thoại (telesales), bán hàng online (Sales Online/Chat)
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong ngành mỹ phẩm, làm đẹp, FMCG hoặc thương mại điện tử
Có khả năng build team, quản lý đội nhóm từ 4 nhân viên trở lên
Thành thạo kỹ năng đàm phán thuyết phục, có khả năng xử lý các vấn đề phát sinh
Có khả năng giao tiếp, giọng nói chuẩn, dễ nghe, chịu được áp lực công việc cao.

Tại Công ty TNHH Bibabo Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng từ 20 - 25 triệu/tháng + Thưởng Hiệu Quả + Thưởng Nóng. Tổng thu nhập upto 50 triệu/tháng
Được hưởng đầy đủ chế độ theo quy định của luật: BHXH, BHYT, BHTN, nghỉ lễ, phép, lương tháng 13,... sau khi qua thử việc.
Các chương trình teambuilding, nghỉ mát, văn hóa, văn nghệ, thể thao của công ty, thưởng tết dương, liên hoan công ty tháng, quý, năm.
Được cung cấp bữa ăn miễn phí 3 ngày/ tuần đa dạng thực đơn: Cơm mẹ nấu, Cơm healthy, cơm chay, bún, phở...)
Quản lý có tâm và có tầm, đồng đội máu chiến
Cơ hội làm việc, mentor trực tiếp từ CEO của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Bibabo

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Bibabo

Công ty TNHH Bibabo

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Hà Nôi: Tầng 4, tòa Comatce, số 61 Ngụy Như Kon Tum, Thanh Xuân, Hà Nội.

