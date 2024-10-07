Tuyển Sales Manager Công ty Cổ phần Công nghệ Sao Bắc Đẩu FAST500 TOP CÔNG TY làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Công ty Cổ phần Công nghệ Sao Bắc Đẩu FAST500 TOP CÔNG TY
Ngày đăng tuyển: 07/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 02/11/2024
Công ty Cổ phần Công nghệ Sao Bắc Đẩu FAST500 TOP CÔNG TY

Sales Manager

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sales Manager Tại Công ty Cổ phần Công nghệ Sao Bắc Đẩu FAST500 TOP CÔNG TY

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 3 CT1AB, Khu đô thị VOV Mễ Trì, Phường Mễ Trì , Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội, Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Sales Manager Với Mức Lương Thỏa thuận

Nghiên cứu để tham mưu cho Ban TGĐ, GĐ KVMB trong việc xây dựng chiến lược phát triển kinh doanh của Trung tâm do mình phụ trách + Khối kinh doanh của công ty nói chung Chịu trách nhiệm lập/ bảo vệ kế hoạch và điều hành các nhân viên kinh doanh do mình quản lý để đạt mục tiêu tăng trưởng hàng năm (theo tỷ lệ tăng trưởng doanh thu, lợi nhuận và KPIs do GĐ KVMB đề ra) Chịu trách nhiệm xây dựng Account Plan của đơn vị do mình quản lý cho các KH trọng điểm hàng năm. Chịu trách nhiệm báo cáo định kỳ tình hình hoạt động của các bộ phận do mình phụ trách theo Quý hoặc theo yêu cầu đột xuất từ cấp trên Chịu trách nhiệm xây dựng cơ chế đảm bảo sự phát triển đồng đều cho các nhân viên kinh doanh do mình phụ trách Chịu trách nhiệm xây dựng và phát triển đội ngũ phù hợp với kế hoạch kinh doanh và phát triển thị trường. Chịu trách nhiệm tìm kiếm, phát triển thị trường mới, doanh số chịu trách nhiệm với TTKD. Duy trì thị trường và khách hàng hiện có, qua mỗi năm tài chính Chức danh do TGĐ bổ nhiệm trên cơ sở đề nghị của GĐ KVMB/PTGĐ phụ trách KV
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Cử nhân Đại học hoặc Thạc sỹ các chuyên ngành Kinh tế - Quản trị, CNTT, Điện tử viễn thông (lợi thế) Có tối thiểu 05 năm kinh nghiệm trong việc kinh doanh thị trường CNTT với vị trí tương đương; Có nền tảng quan hệ tốt và lâu năm với lãnh đạo cấp trưởng nhóm kinh doanh của tối thiểu 03 hãng lớn, trong đó bắt buộc có Cisco; Có năng lực, kinh nghiệm quản lý đội ngũ Sale tối thiểu 01 năm trở lên. Tiếng Anh giao tiếp khá, đọc hiểu tài liệu chuyên ngành khá
Tại Công ty Cổ phần Công nghệ Sao Bắc Đẩu FAST500 TOP CÔNG TY Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thỏa thuận theo năng lực Thưởng hiệu quả công việc theo kết quả kinh doanh của công ty Thưởng lễ, tết, sinh nhật, v.v... Tham gia đầy đủ các chế độ BHXH theo quy định của Nhà nước Bảo hiểm sức khỏe cao cấp dành cho nhân viên Tham gia các hoạt động ngoại khóa, team teambuilding hàng năm Được tài trợ chi phí thi chứng chỉ quốc tế Được đào tạo nâng cao kỹ năng chuyên môn và kỹ năng mềm, phát triển nghề nghiệp và thăng tiến.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Công nghệ Sao Bắc Đẩu FAST500 TOP CÔNG TY

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Công nghệ Sao Bắc Đẩu FAST500 TOP CÔNG TY

Công ty Cổ phần Công nghệ Sao Bắc Đẩu FAST500 TOP CÔNG TY

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Trụ sở chính:Lô U.14B – 16A đường số 22, KCX Tân Thuận, P.Tân Thuận Đông, Q.7, TP. HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

