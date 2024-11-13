Tuyển Nhân viên môi trường Công ty TNHH Giải Pháp Môi Trường Đại Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 14 Triệu

Tuyển Nhân viên môi trường Công ty TNHH Giải Pháp Môi Trường Đại Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 14 Triệu

Công ty TNHH Giải Pháp Môi Trường Đại Nam
Ngày đăng tuyển: 13/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 07/12/2024
Công ty TNHH Giải Pháp Môi Trường Đại Nam

Nhân viên môi trường

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên môi trường Tại Công ty TNHH Giải Pháp Môi Trường Đại Nam

Mức lương
10 - 14 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 144 Chu Văn An, phường 26, Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Nhân viên môi trường Với Mức Lương 10 - 14 Triệu

- Gọi điện chăm sóc khách hàng.
- Lấy thông tin của khách hàng là chủ đầu tư, nhà thầu, ...tìm hiểu nhu cầu, kinh phí, thời gian làm hồ sơ ...
- Tư vấn và báo giá cho khách hàng về lập các thủ tục hồ sơ lĩnh vực môi trường (Báo cáo quan trắc, ĐTM, Kế hoạch BVMT, xả thải, nước ngầm, sổ chủ nguồn CTNH,..).
- Sau khi tiếp cận, lấy thông tin, trao đổi và thuyết phục khách hàng tin tưởng sản phẩm của Công ty.
- Tư vấn những lợi ích, dịch vụ của công ty mang lại khi hợp tác, tin dùng.
- Các công việc khác có liên quan sẽ trao đổi cụ thể trong quá trình phỏng vấn.

Với Mức Lương 10 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Kỹ năng giao tiếp tốt.
- Có kinh nghiệm hơn 2 năm thực hiện các hồ sơ môi trường: Báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM), Kế hoạch bảo vệ môi trường, báo cáo xả thải và các hồ sơ môi trường liên quan khác....
- Nắm vững các văn bản Luật, Thông tư, Nghị định, Quy chuẩn về môi trường.
- Tốt nghiệp Trung cấp trở lên chuyên ngành môi trường
- Thái độ làm việc tích cực và khả năng chịu được áp lực, hướng tới các mục tiêu chung.

Tại Công ty TNHH Giải Pháp Môi Trường Đại Nam Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương 10,000,000 -14,000,000 + hoa hồng dự án
- Hưởng các chính sách phúc lợi khác theo quy định công ty, công đoàn
- Thưởng lễ tết, lương tháng 13... đầy đủ theo quy định
- Hưởng đầy đủ về BHYT, BHXH.... theo luật lao động
- Môi trường làm việc thân thiện, năng động, chuyên nghiệp

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Giải Pháp Môi Trường Đại Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Giải Pháp Môi Trường Đại Nam

Công ty TNHH Giải Pháp Môi Trường Đại Nam

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 144 Chu Văn An, phường 26, quận Bình Thạnh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

