Tuyển Nhân viên môi trường Công ty TNHH Giải Pháp Môi Trường Đại Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 14 Triệu

Mức lương 10 - 14 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 144 Chu Văn An, phường 26, Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Nhân viên môi trường

- Gọi điện chăm sóc khách hàng.

- Lấy thông tin của khách hàng là chủ đầu tư, nhà thầu, ...tìm hiểu nhu cầu, kinh phí, thời gian làm hồ sơ ...

- Tư vấn và báo giá cho khách hàng về lập các thủ tục hồ sơ lĩnh vực môi trường (Báo cáo quan trắc, ĐTM, Kế hoạch BVMT, xả thải, nước ngầm, sổ chủ nguồn CTNH,..).

- Sau khi tiếp cận, lấy thông tin, trao đổi và thuyết phục khách hàng tin tưởng sản phẩm của Công ty.

- Tư vấn những lợi ích, dịch vụ của công ty mang lại khi hợp tác, tin dùng.

- Các công việc khác có liên quan sẽ trao đổi cụ thể trong quá trình phỏng vấn.

Yêu Cầu Công Việc

- Kỹ năng giao tiếp tốt.

- Có kinh nghiệm hơn 2 năm thực hiện các hồ sơ môi trường: Báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM), Kế hoạch bảo vệ môi trường, báo cáo xả thải và các hồ sơ môi trường liên quan khác....

- Nắm vững các văn bản Luật, Thông tư, Nghị định, Quy chuẩn về môi trường.

- Tốt nghiệp Trung cấp trở lên chuyên ngành môi trường

- Thái độ làm việc tích cực và khả năng chịu được áp lực, hướng tới các mục tiêu chung.

Tại Công ty TNHH Giải Pháp Môi Trường Đại Nam Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương 10,000,000 -14,000,000 + hoa hồng dự án

- Hưởng các chính sách phúc lợi khác theo quy định công ty, công đoàn

- Thưởng lễ tết, lương tháng 13... đầy đủ theo quy định

- Hưởng đầy đủ về BHYT, BHXH.... theo luật lao động

- Môi trường làm việc thân thiện, năng động, chuyên nghiệp

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Giải Pháp Môi Trường Đại Nam

