Tuyển Nhân viên môi trường Công ty TNHH Công Nghệ Môi Trường Toàn Việt làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên môi trường Tại Công ty TNHH Công Nghệ Môi Trường Toàn Việt
Mức lương
7 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- Số 04 Lê Liễu
Mô Tả Công Việc Nhân viên môi trường Với Mức Lương 7 - 15 Triệu
- Chi tiết cụ thể khi phỏng vấn
Với Mức Lương 7 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Yêu cầu bằng cấp: Đại học (Tốt nghiệp Kỹ sư ngành Kỹ thuật/ Công nghệ môi trường/ Quản trị kinh doanh, Marketing, Kế toán)
- Chuyên cần, Trung thực, Vui vẻ, sẵn sàng đi công tác theo yêu cầu công việc.
- Kinh nghiệm: 01 năm trở lên
- Sử dụng tốt office
Tại Công ty TNHH Công Nghệ Môi Trường Toàn Việt Thì Được Hưởng Những Gì
- Mức lương 8-15tr
- Được hưởng các ngày nghỉ lễ, tết theo quy định của pháp luật Việt Nam.
- Được hưởng các ngày nghỉ phép năm
- Hỗ trợ tiền ăn, tiền đi lại và tiền lưu trú khi công tác ngoài cơ sở.
- Được tham gia BHXH, BHYT và BHTN theo quy định của pháp luật Việt Nam.
- Cơ hội thăng tiến và phát triển sự nghiệp tại công ty.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Công Nghệ Môi Trường Toàn Việt
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
