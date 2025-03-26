Tuyển Nhân viên môi trường Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Kỹ Thuật Thịnh Vượng làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 500 - 1 USD

Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Kỹ Thuật Thịnh Vượng
Ngày đăng tuyển: 26/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 25/04/2025
Nhân viên môi trường

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên môi trường Tại Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Kỹ Thuật Thịnh Vượng

Mức lương
500 - 1 USD
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: số 72 đường số 18, phường An Phú, Tp Thủ Đức, TP HCM

Mô Tả Công Việc Nhân viên môi trường Với Mức Lương 500 - 1 USD

Chúc mừng bạn đã đến với ngôi nhà TVTS – nơi xây dựng những giấc mơ vì Việt Nam Hùng Cường và vì tương lai của chúng ta. Chúng tôi trân trọng được tuyển chọn những con người tuyệt vời như bạn, bạn hãy vui lòng đọc qua thông tin bên dưới trước khi chúng ta hợp tác nhé.
1. MỤC TIÊU CÔNG VIỆC
Đảm bảo thi công các công trình xử lý nước thải, cấp nước, khí thải, chất thải rắn, tái sử dụng nước thải, xử lý nước biển… đúng thiết kế, tiến độ và tiêu chuẩn kỹ thuật môi trường. Giám sát thi công, quản lý nhân sự và vật tư tại công trường, phối hợp với các bên liên quan để bàn giao và vận hành hệ thống đạt yêu cầu.
2. NHIỆM VỤ CHÍNH
• Tổ chức, giám sát công tác thi công hệ thống xử lý môi trường (nước thải, khí thải, cấp nước, tái sử dụng nước thải, xử lý nước biển...) tại công trình.
• Đọc, hiểu bản vẽ thiết kế và triển khai thi công đúng kỹ thuật.
• Lập kế hoạch thi công chi tiết theo tiến độ tổng thể.
• Quản lý khối lượng, chất lượng và an toàn lao động tại công trình.
• Phối hợp với nhà thầu, chủ đầu tư và các đơn vị liên quan trong quá trình thi công.
• Kiểm soát vật tư, thiết bị đưa vào công trường, đảm bảo đúng tiêu chuẩn kỹ thuật.
• Báo cáo tiến độ, chất lượng, phát sinh (nếu có) cho cấp trên.

Với Mức Lương 500 - 1 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Kỹ Thuật Thịnh Vượng Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Kỹ Thuật Thịnh Vượng

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Số 72 Đường số 18, Phường An Phú, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

