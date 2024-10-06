Tuyển IT phần mềm CÔNG TY CỔ PHẦN ICSP VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 50 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN ICSP VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 06/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 01/11/2024
IT phần mềm

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng IT phần mềm Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ICSP VIỆT NAM

Mức lương
Đến 50 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 8, H.L Tower, Lô A2B, số 6 ngõ 82 Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc IT phần mềm Với Mức Lương Đến 50 Triệu

- Tham gia dự án phát triển sản phẩm enterprise quy mô lớn.
- Chịu trách nhiệm làm high level design.
- Tham gia quá trình phát triển sản phầm: design, code, unit test cho các module mình đảm nhận.
- Hỗ trợ các bạn Junior giải quyết các vấn đề về kỹ thuật, xử lý các issue.
- R&D các technology mới phục vụ phát triển sản phẩm.
- Thực hiện các công việc khác có liên quan theo yêu cầu của quản lý.

Với Mức Lương Đến 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học hoặc một chương trình tương đường ngành IT. Nếu không học đại học IT thì yêu cầu có kinh nghiệm làm việc trên 6 năm tại một công ty chuyên về IT.
- Có kinh nghiệm lập trình từ 3 năm trở lên sử dụng C#, .Net, hoặc 5 năm trở lên với một ngôn ngữ khác.
- Có kinh nghiệm Project technical leader trong dự án, một sản phẩm là một lợi thế
- Có thể sử dụng tiếng Anh hoặc tiếng Nhật.
- Có kinh nghiệm sử dụng các công cụ design UML.
- Có kinh nghiệp sử dụng các Automation unit test.
- Có kinh nghiệm PostgreSQL, MS SQL.
- Có kinh nghiệm sử dụng các công cụ như Git, Redmine, Jira.
- Có hiểu biết về các hệ thống DevOpt, CICD như: Git/Jenkin/Azure devops.
- Có kinh nghiệm tham gia các dự án quản lý theo mô hình Agile/Scrum.
- Đọc hiểu tài liệu, nghiên cứu công nghệ mới, tìm kiếm giải pháp tốt bằng Tiếng Anh là một lợi thế.
- Có kỹ năng làm việc nhóm, kinh nghiệm quản lý nhóm.
- Có tinh thần trách nhiệm cao với các nhiệm vụ được giao.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ICSP VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương up to: 50M.
- Có lương tháng 13 và thưởng tùy theo hiệu quả công việc.
- Làm việc cho công ty IT Nhật, môi trường chuyên nghiệp, có chế độ phúc lợi tốt:
o Bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội và đầy đủ các chế độ theo luật
o Có báo hiểm ý tế riêng hàng năm
o Có chế độ đi nghỉ mát
- Có career path rõ ràng, được đánh giá/ nghi nhận định kỳ.
- Làm việc trong môi trường quốc tế, tham gia các dự án phát triển các hệ thống enterprise lớn, và có nhiều cơ hội học hỏi phát triển nghề nghiệp.
- Làm việc tại công ty 100% vốn Nhật, Công ty mẹ là ICSPartners Group của Nhật, Là một tập đoàn IT, thành lập từ năm 1980, Hiện tại có văn phòng tại 8 thành phố lớn của Nhật.
- Được traininng, đào tạo nâng cao các kĩ năng chuyên ngành cũng như các kĩ năng mềm khác.
- Có cơ hội được đi Nhật công tác làm việc trong tương lai.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ICSP VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN ICSP VIỆT NAM

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 8, H.L Tower, Lô A2B, số 6 ngõ 82 Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội

