Tuyển Backend Developer CÔNG TY CỔ PHẦN AUTHENTIC EDUCATION HUB làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 50 Triệu

Mức lương 30 - 50 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 4 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 5 BT2, Khu đô thị Mễ Trì Hạ, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Backend Developer Với Mức Lương 30 - 50 Triệu

Sửa lỗi phát sinh và cải thiện hiệu suất hoạt động của sản phẩm, hệ thống.

Chịu trách nhiệm end-to-end về các tính năng mà mình phát triển.

Với Mức Lương 30 - 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Am hiểu về GIT source control, Agile process, CI/CD

Có kỹ năng giao tiếp hiệu quả, làm việc nhóm tốt.

Có khả năng đóng góp và xây dựng sản phẩm.

Có khả năng hỗ trợ vận hành hệ thống.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN AUTHENTIC EDUCATION HUB Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương thỏa thuận, cạnh tranh theo năng lực.

Thưởng thành tích xuất sắc theo quý.

Tăng lương, xét thưởng dựa trên năng lực, hiệu quả công việc (đánh giá hiệu suất công việc 2 lần/năm).

Chế độ tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Nhà nước.

Tham gia các hoạt động Sinh nhật, liên hoan hàng tháng, Year End Party, ...

Quà tặng, thưởng trong các dịp lễ lớn: Tết thiếu nhi, 2/9, Tết Dương Lịch, ...

Môi trường startup năng động, chuyên nghiệp, tư duy mở, không giới hạn các việc đề xuất, phát triển ý tưởng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN AUTHENTIC EDUCATION HUB

