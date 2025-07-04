Tuyển Backend Developer Công ty Cổ phần Quảng cáo FPT Adtrue làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Backend Developer Tại Công ty Cổ phần Quảng cáo FPT Adtrue
- Hà Nội: Tầng 7 toà FPT số 10 Phạm Văn Bạch, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Backend Developer Với Mức Lương Thỏa thuận
Phát triển Core Backend Services
User authentication
Đồng bộ và sao lưu dữ liệu người chơi cross-platform
Lưu trữ và phân phối game assets
Hệ thống leaderboard
Các tính năng social networking trong game
Hệ thống clan/guild, chat
Hệ thống mail, gift code
Tối ưu hóa hiệu suất và độ ổn định của các API services
Configuration & Analytics
Tích hợp analytics và monitoring tools
Xây dựng dashboard cho game operation team
DevOps & Maintenance
Triển khai và duy trì infrastructure trên cloud platforms
Thiết lập CI/CD pipeline
Monitoring, logging và troubleshooting hệ thống
Đảm bảo security và data protection
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Kinh nghiệm: Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm phát triển backend
Ngôn ngữ lập trình: Thành thạo ít nhất một trong các ngôn ngữ: Node.js, Python, Java, C#, Go
Database: Kinh nghiệm với SQL (MySQL, PostgreSQL) và NoSQL (MongoDB, Redis)
Cloud Services: Có kinh nghiệm với Cloud Provider (AWS, Google Cloud, Azure,..)
API Development: RESTful APIs, GraphQL
Version Control: Git workflow
Containerization: Docker, Kubernetes
Kinh nghiệm Game Development
Hiểu biết về game mechanics và player behavior
Kinh nghiệm với game analytics và metrics
Nắm vững các patterns trong game backend architecture
Kinh nghiệm tối ưu hóa performance cho mobile games
Soft Skills
Khả năng làm việc nhóm và giao tiếp hiệu quả
Tư duy phân tích và giải quyết vấn đề\\
Khả năng học hỏi công nghệ mới
Chú ý đến detail và quality
Điểm cộng (Nice to have)
Unity : biết sử dụng Unity Engine là một lợi thế
Realtime Gaming: Kinh nghiệm phát triển game realtime (multiplayer, PvP) là lợi thế
High Scale: Có kinh nghiệm với game đã scale phục vụ hàng triệu user
Load balancing và auto-scaling
Anti-cheat và security measures
Tại Công ty Cổ phần Quảng cáo FPT Adtrue Thì Được Hưởng Những Gì
Thưởng linh hoạt và hấp dẫn: Thưởng nóng + Thưởng Lễ Tết.
Phụ cấp ăn trưa lên tới 1 triệu/tháng + gửi xe miễn phí.
Đánh giá lương hai lần mỗi năm dựa trên hiệu suất và kết quả làm việc của bạn.
Được hưởng tất cả các chính sách của công ty và theo luật LĐ gồm: Các loại bảo hiểm, nghỉ mát, nghỉ lễ, party, sinh nhật và hơn thế nữa.
Cà phê, trà và bánh ngọt miễn phí mỗi ngày. Teabreak hàng tuần
Chúng tôi có rất các câu lạc bộ nội bộ mà bạn có thể tham gia: Bóng đá, Yoga, Chạy bộ, CineClub, Guitar, CLB sống xanh,...
Nhận lời khuyên để phát triển nghề nghiệp
Giờ làm việc: Sáng: 8h30 - 12h; Chiều: 13h30 - 17h30. Từ thứ Hai đến thứ Sáu.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Quảng cáo FPT Adtrue
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
