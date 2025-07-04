Tuyển Backend Developer Công ty Cổ phần Quảng cáo FPT Adtrue làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 7 toà FPT số 10 Phạm Văn Bạch, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Backend Developer Với Mức Lương Thỏa thuận

Phát triển Core Backend Services

User authentication

Đồng bộ và sao lưu dữ liệu người chơi cross-platform

Lưu trữ và phân phối game assets

Hệ thống leaderboard

Các tính năng social networking trong game

Hệ thống clan/guild, chat

Hệ thống mail, gift code

Tối ưu hóa hiệu suất và độ ổn định của các API services

Configuration & Analytics

Tích hợp analytics và monitoring tools

Xây dựng dashboard cho game operation team

DevOps & Maintenance

Triển khai và duy trì infrastructure trên cloud platforms

Thiết lập CI/CD pipeline

Monitoring, logging và troubleshooting hệ thống

Đảm bảo security và data protection

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kỹ năng bắt buộc

Kinh nghiệm: Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm phát triển backend

Ngôn ngữ lập trình: Thành thạo ít nhất một trong các ngôn ngữ: Node.js, Python, Java, C#, Go

Database: Kinh nghiệm với SQL (MySQL, PostgreSQL) và NoSQL (MongoDB, Redis)

Cloud Services: Có kinh nghiệm với Cloud Provider (AWS, Google Cloud, Azure,..)

API Development: RESTful APIs, GraphQL

Version Control: Git workflow

Containerization: Docker, Kubernetes

Kinh nghiệm Game Development

Hiểu biết về game mechanics và player behavior

Kinh nghiệm với game analytics và metrics

Nắm vững các patterns trong game backend architecture

Kinh nghiệm tối ưu hóa performance cho mobile games

Soft Skills

Khả năng làm việc nhóm và giao tiếp hiệu quả

Tư duy phân tích và giải quyết vấn đề\\

Khả năng học hỏi công nghệ mới

Chú ý đến detail và quality

Điểm cộng (Nice to have)

Unity : biết sử dụng Unity Engine là một lợi thế

Realtime Gaming: Kinh nghiệm phát triển game realtime (multiplayer, PvP) là lợi thế

High Scale: Có kinh nghiệm với game đã scale phục vụ hàng triệu user

Load balancing và auto-scaling

Anti-cheat và security measures

Tại Công ty Cổ phần Quảng cáo FPT Adtrue Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng hấp dẫn thỏa thuận theo năng lực + Lương tháng 13 cố định

Thưởng linh hoạt và hấp dẫn: Thưởng nóng + Thưởng Lễ Tết.

Phụ cấp ăn trưa lên tới 1 triệu/tháng + gửi xe miễn phí.

Đánh giá lương hai lần mỗi năm dựa trên hiệu suất và kết quả làm việc của bạn.

Được hưởng tất cả các chính sách của công ty và theo luật LĐ gồm: Các loại bảo hiểm, nghỉ mát, nghỉ lễ, party, sinh nhật và hơn thế nữa.

Cà phê, trà và bánh ngọt miễn phí mỗi ngày. Teabreak hàng tuần

Chúng tôi có rất các câu lạc bộ nội bộ mà bạn có thể tham gia: Bóng đá, Yoga, Chạy bộ, CineClub, Guitar, CLB sống xanh,...

Nhận lời khuyên để phát triển nghề nghiệp

Giờ làm việc: Sáng: 8h30 - 12h; Chiều: 13h30 - 17h30. Từ thứ Hai đến thứ Sáu.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Quảng cáo FPT Adtrue

