Tuyển Marketing/PR/Quảng cáo Công Ty Cổ Phần Công Nghệ SellerSmith làm việc tại Hà Nội thu nhập 17 - 25 Triệu

Công Ty Cổ Phần Công Nghệ SellerSmith
Ngày đăng tuyển: 07/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 01/11/2024
Marketing/PR/Quảng cáo

Mức lương
17 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: A1L2

- 08, Tầng 2, tòa A2, Ecolife Capitol, 58 Tố Hữu, P. Trung Văn, Nam Từ Liêm

Nghiên cứu & xác định chiến lược Content Marketing dài hạn cùng Content Lead Nghiên cứu và chạy thử nghiệm Content cùng các nhóm thiết kế, phát triển sản phẩm Thực hiện chiến dịch nghiên cứu từ khóa Viết các bài viết về ngành Thương mại điện tử dựa theo nhu cầu thực tế mỗi tháng Sản xuất content với tư duy lấy khách hàng làm trung tâm Sản xuất video content (demo sản phẩm, hướng dẫn sử dụng sản phẩm) Các công việc liên quan tới tối ưu SEO cho dự án công ty. Tham gia các buổi workshop của team Content và SEO Có khả năng hướng dẫn, quản lý các thành viên Junior trong team Các hoạt động sản xuất/vận hành nội dung khác
Nghiên cứu & xác định chiến lược Content Marketing dài hạn cùng Content Lead
Nghiên cứu và chạy thử nghiệm Content cùng các nhóm thiết kế, phát triển sản phẩm
Thực hiện chiến dịch nghiên cứu từ khóa
Viết các bài viết về ngành Thương mại điện tử dựa theo nhu cầu thực tế mỗi tháng
Sản xuất content với tư duy lấy khách hàng làm trung tâm
Sản xuất video content (demo sản phẩm, hướng dẫn sử dụng sản phẩm)
Các công việc liên quan tới tối ưu SEO cho dự án công ty.
Tham gia các buổi workshop của team Content và SEO
Có khả năng hướng dẫn, quản lý các thành viên Junior trong team
Các hoạt động sản xuất/vận hành nội dung khác

Bằng cử nhân chuyên ngành Marketing, Truyền thông hoặc các lĩnh vực liên quan. Kinh nghiệm: Bạn có ít nhất 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Content Marketing, đặc biệt là nội dung chuẩn SEO viết bằng tiếng Anh - hãy gửi cho chúng tôi 2 bài blog xuất sắc nhất của bạn! Có kinh nghiệm trong tiếp thị, thương mại điện tử hoặc Shopify là một lợi thế lớn. Thành thạo Tiếng Anh Sáng tạo nội dung lấy người đọc làm trung tâm, sử dụng dữ liệu để đưa ra quyết định và tối ưu hóa kết quả. Bạn luôn tìm kiếm cơ hội để cải thiện và phát triển, cả về mặt cá nhân lẫn nghề nghiệp. Bạn có tinh thần trách nhiệm cao để hoàn thành công việc đúng hạn với chất lượng tốt. Bạn phát triển tốt trong môi trường làm việc nhóm, mang đến những ý tưởng mới và hợp tác liên phòng ban để thực hiện chúng.
Bằng cử nhân chuyên ngành Marketing, Truyền thông hoặc các lĩnh vực liên quan.
Kinh nghiệm: Bạn có ít nhất 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Content Marketing, đặc biệt là nội dung chuẩn SEO viết bằng tiếng Anh - hãy gửi cho chúng tôi 2 bài blog xuất sắc nhất của bạn!
Có kinh nghiệm trong tiếp thị, thương mại điện tử hoặc Shopify là một lợi thế lớn.
Thành thạo Tiếng Anh
Sáng tạo nội dung lấy người đọc làm trung tâm, sử dụng dữ liệu để đưa ra quyết định và tối ưu hóa kết quả.
Bạn luôn tìm kiếm cơ hội để cải thiện và phát triển, cả về mặt cá nhân lẫn nghề nghiệp.
Bạn có tinh thần trách nhiệm cao để hoàn thành công việc đúng hạn với chất lượng tốt.
Bạn phát triển tốt trong môi trường làm việc nhóm, mang đến những ý tưởng mới và hợp tác liên phòng ban để thực hiện chúng.

Lương chính: từ $800/tháng, thương lượng tuỳ khả năng. Xét tăng lương 6 tháng/ lần. Thử việc 100% lương Thưởng định kỳ theo quý dựa trên đóng góp và kết quả thực tế của sản phẩm. Thưởng tháng 13 và các bảo hiểm đầy đủ theo pháp luật. Được cấp thiết bị cá nhân MacBook Pro trong ngày làm việc đầu tiên. Workspace linh hoạt trong không gian làm việc chung, tuỳ theo team dự án. Ăn nhẹ sáng, ăn trưa, ăn chiều và tủ đồ ăn vặt miễn phí tại văn phòng. Khám sức khỏe tổng quát định kỳ miễn phí 1 lần/ năm tại các bệnh viện lớn. Company trip dài ngày nước ngoài 1 lần / năm. 1 ngày làm việc remote mỗi tháng nhằm thay đổi môi trường làm việc. 12 ngày nghỉ phép và các ngày lễ theo quy định của nhà nước. Tham dự các hội thảo ở trong, ngoài nước và tiếp cận với những khoá học mất phí tại công ty.
Lương chính: từ $800/tháng, thương lượng tuỳ khả năng. Xét tăng lương 6 tháng/ lần.
Lương chính: từ $800/tháng
Thử việc 100% lương
Thưởng định kỳ theo quý dựa trên đóng góp và kết quả thực tế của sản phẩm.
Thưởng tháng 13 và các bảo hiểm đầy đủ theo pháp luật.
Được cấp thiết bị cá nhân MacBook Pro trong ngày làm việc đầu tiên.
Workspace linh hoạt trong không gian làm việc chung, tuỳ theo team dự án.
Ăn nhẹ sáng, ăn trưa, ăn chiều và tủ đồ ăn vặt miễn phí tại văn phòng.
Khám sức khỏe tổng quát định kỳ miễn phí 1 lần/ năm tại các bệnh viện lớn.
Company trip dài ngày nước ngoài 1 lần / năm.
1 ngày làm việc remote mỗi tháng nhằm thay đổi môi trường làm việc.
12 ngày nghỉ phép và các ngày lễ theo quy định của nhà nước.
Tham dự các hội thảo ở trong, ngoài nước và tiếp cận với những khoá học mất phí tại công ty.

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Công Ty Cổ Phần Công Nghệ SellerSmith

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Ô 08, tầng 2, tòa A2, Ecolife Capitol, 58 Tố Hữu, Nam Từ Liêm, Hà Nội

