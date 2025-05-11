Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH SHN TECHNOLOGY làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Phòng 703, Tầng 7, Tòa tháp Thiên Niên kỷ, Số 4 Đường Quang Trung, Phường Yết Kiêu Thành phố Hà Nội, Việt Nam, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương Thỏa thuận

- Lập kế hoạch dự án, lên giải pháp, danh mục vật tư các thiết bị điện, lập bản vẽ đấu nối điện layout thiết bị, sử dụng phần mềm Eplan và Cad.

- Lập trình PLC, HMI, Lập trình Robot 2-4-6 trục (Mitsubishi, Keyence, Omron, ABB, UR robot …) và các thiết bị tự động hóa để điều khiển máy móc trong công nghiệp.

- Lập trình điều khiển step motor, servo motor, Inverter và các thiết bị chuyển đổi Analog-Digital, các loại cảm biến và khí nén thủy lực…

- Lập trình truyền thông công nghiệp RS485, RS232, Ethernet TCP/IP, Modbus,…

- Lập trình điều khiển xe tự hành AGV (Automated Guide Vehicle), AMR (Autonomous Mobile Robot),…

- Lập trình hệ thống điều khiển AGV, AMR. Hệ thống quản lý và giám sát kho có sử dụng AGV, AMR

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Kinh nghiệm : Chấp nhận sinh viên mới ra trường, hoặc chưa có kinh nghiệm.

- Học vấn : Tốt nghiệp Đại học /Cao đẳng Chuyên ngành Cơ điện tử, Tự động hóa, Kỹ thuật Điện - Điện tử, hoặc các ngành liên quan của các trường kỹ thuật như ( Bách Khoa, Công Nghiệp, Học viện kỹ thuật quân sự, Giao thông vận tải và các trường kỹ thuật …)

- Biết lập trình các dòng PLC Mitsubishi, Keyence. Điều khiển các thiết bị công nghiệp.

- Ưu tiên biết lập trình Python, C++ trên nền tảng ROS. Các ứng dụng liên quan tới Web-Base, Database, IOT.

- Có khả năng làm việc độc lập và làm việc theo nhóm

- Chịu được áp lực công việc, ham học hỏi, đam mê kỹ thuật.

Tại CÔNG TY TNHH SHN TECHNOLOGY Thì Được Hưởng Những Gì

- Thời gian làm việc: Từ Thứ 2 - Thứ 7 (8h30-17h30)

- Lương cơ bản: Thỏa thuận theo năng lực

- Công tác phí; Phụ cấp chuyên cần, Phụ cấp ăn cơm trưa, Phụ cấp dự án…;

- Thưởng: KPIs, tháng 13, lễ, tết, sinh nhật…;

- Chế độ BHXH, BHTN, BHYT theo quy định hiện hành của Nhà nước;

- Làm việc trong môi trường trẻ trung năng động, sáng tạo;

- Được cung cấp đầy đủ trang thiết bị phục vụ cho công việc;

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SHN TECHNOLOGY

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.