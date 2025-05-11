Tuyển Trợ lý kinh doanh Công ty TNHH kỹ thuật công trình Tân Khoa làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 50 Triệu

Ngày đăng tuyển: 11/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 07/06/2025
Trợ lý kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trợ lý kinh doanh Tại Công ty TNHH kỹ thuật công trình Tân Khoa

Mức lương
20 - 50 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: tầng 19 Tòa Charmvit Tower, số 117 Trần Duy Hưng, Trung Hòa, Cầu Giấy, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Trợ lý kinh doanh Với Mức Lương 20 - 50 Triệu

Hỗ trợ Tổng Giám đốc trong công tác điều hành, quản lý và triển khai các hoạt động kinh doanh.
Thu thập, phân tích và tổng hợp dữ liệu thị trường, báo cáo tình hình kinh doanh, đề xuất giải pháp cải thiện hiệu quả hoạt động.
Chăm sóc khách hàng, đàm phán kinh doanh và theo dõi các dự án/đơn hàng theo yêu cầu riêng của Tổng Giám đốc.
Soạn thảo, chuẩn bị tài liệu, báo cáo và nội dung họp theo yêu cầu của Tổng Giám đốc.
Tham gia cùng Tổng Giám đốc trong các cuộc họp, làm việc với đối tác hoặc khách hàng khi được phân công.
Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo trực tiếp của Tổng Giám đốc.

Với Mức Lương 20 - 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học chính quy trở lên các chuyên ngành liên quan như Kinh tế, Quản trị Kinh doanh, Marketing … (bao gồm sinh viên mới ra trường chưa có kinh nghiệm nhưng có thành tích học tập tốt và đảm nhận các vai trò leader trong các ngoại khóa).
Không yêu cầu kinh nghiệm
Tiếng Trung 4 kỹ năng tương đương HSK5 trở lên.
Ngoại hình ưa nhìn, phong thái chuyên nghiệp, chín chắn và ổn định.
Ngoại hình ưa nhìn, phong thái chuyên nghiệp
Tính cách vui vẻ, hòa đồng, có EQ cao, dễ thích nghi với môi trường thay đổi.
Có trách nhiệm, chủ động trong công việc và tinh thần làm việc nhóm cao.
Chịu được áp lực, có khả năng thực hiện chính xác và hiệu quả chỉ đạo của cấp trên.

Tại Công ty TNHH kỹ thuật công trình Tân Khoa Thì Được Hưởng Những Gì

1. Chế độ về lương thưởng, thu nhập
Mức lương 20 – 50tr + thưởng
Đánh giá kết quả định kỳ 1 năm để xét tăng lương
Hỗ trợ tiền điện thoại và ăn trưa, nghỉ mát hàng năm; các khoản thưởng vào các dịp lễ lớn (sinh nhật, 8/3, 2/9, Tết Dương, Tết Âm)
2. Chương trình chăm sóc sức khỏe
Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và các gói bảo hiểm sức khỏe khác
Tham gia khám sức khỏe định kỳ tại các bệnh viện lớn
Phụ nữ có thai làm việc 7 tiếng/ngày, hỗ trợ tiền nuôi con nhỏ 500k/tháng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH kỹ thuật công trình Tân Khoa

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Phòng 1908, Tòa nhà Charmvit Tower, Số 117 Trần Duy Hưng, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội

