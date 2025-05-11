Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty Cổ phần đầu tư liên doanh Việt Anh làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Cụm công nghiệp Liên Phương, xã Liên Phương, Thường Tín, Huyện Thường Tín

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

- Thực hiện các công việc kế toán tổng hợp trong Công ty.

- Lập và kiểm tra các báo cáo tài chính, báo cáo thuế hàng tháng, quý, năm.

- Tổng hợp số liệu và lập các báo cáo quản trị nội bộ,

- Kiểm tra và đối chiếu số liệu giữa các phòng ban liên quan

- Phân tích tình hình tài chính và đưa ra các đề xuất cải thiện

- Theo dõi dòng tiền và lập kế hoạch tài chính ngắn hạn, trung hạn.

- Kiểm soát chi phí và đảm bảo tuân thủ các quy định về tài chính kế toán.

- Phối hợp các bộ phận khác để cung cấp thông tin tài chính kịp thời và chính xác.

- Xây dựng các quy trình quản lý kho, thanh toán, mua bán... theo quy định.

- Giới tính: Nam

- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành: Tài chính – kế toán, Kiểm toán hoặc các ngành liên quan

- Nắm vững các nghiệp vụ kế toán, kiến thức về phân tích, tổng hợp dữ liệu và viết báo cáo.

- Có kinh nghiệm làm việc 05 năm vị trí kế toán tổng hợp.

- Ưu tiên ứng viên đã làm việc tại các công ty sản xuất

Tại Công ty Cổ phần đầu tư liên doanh Việt Anh Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập 15.000.000- 20.000.000

- Thời gian làm việc từ thứ 2 - thứ 6, nghỉ full thứ 7 - chủ nhật.

- Cơm trưa tại công ty.

- Có xe đưa đón từ nội thành về nhà máy làm việc.

- Tham gia BHXH, phép năm, thưởng cuối năm, thưởng các dịp nghỉ lễ đầy đủ, khám sức khỏe định kỳ, du lịch nghỉ mát.

- Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp, có lộ trình đào tạo bài bản.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần đầu tư liên doanh Việt Anh

