Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH VNR TRADING làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 18 Triệu

Mức lương 15 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 67 Khúc Thừa Dụ, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 15 - 18 Triệu

Thu thập, kiểm tra, đối chiếu số liệu kế toán: Kiểm tra chứng từ kế toán, ghi nhận các nghiệp vụ phát sinh vào hệ thống phần mềm kế toán.

Hạch toán các nghiệp vụ kế toán phát sinh: Ghi nhận các nghiệp vụ như mua bán hàng hóa, thu chi tiền mặt, công nợ, tài sản cố định, chi phí, doanh thu, v.v.

Lập và theo dõi các sổ sách kế toán tổng hợp theo quy định của doanh nghiệp và pháp luật.

Lập báo cáo tài chính định kỳ: Báo cáo kết quả kinh doanh, bảng cân đối kế toán, báo cáo lưu chuyển tiền tệ...

Lập báo cáo thuế hàng tháng, quý, năm: Thuế GTGT, thuế TNDN, thuế TNCN, báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn, báo cáo tài chính nộp cơ quan thuế.

Kiểm soát các báo cáo : doanh thu, công nợ, quỹ, kho hàng ngày , quý của KTV

Ký duyệt các chứng từ thanh toán.

Lập chốt báo cáo dòng tiền: tháng , quý, năm

Lập BCTC hợp nhất các chi nhánh độc lập hoặc phụ thuộc

Cung cấp các số liệu , báo cáo , chi tiêu tài chính khi cấp trên yêu cầu.Đối chiếu số liệu nội bộ và với cơ quan liên quan: Như ngân hàng, thuế, nhà cung cấp, khách hàng

Với Mức Lương 15 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

-Tốt nghiệp trình độ đại học các ngành : Tốt nghiệp Cao đẳng hoặc Đại học chuyên ngành: Kế toán, kiểm toán, tài chính - ngân hàng, tài chính( chuyên sâu kế toán)

- Có kinh nghiệm tối thiểu 3 năm ở vị trí tương đương

- Có kinh nghiệm xây dựng báo cáo dòng tiền, dự báo chi tiêu, và kiểm soát thanh toán nội bộ.

- Có kinh nghiệm làm quyết toán thuế với cơ quan thuế, bao gồm chuẩn bị hồ sơ, giải trình số liệu, xử lý các phát sinh và biện pháp khắc phục sai sót.

- Đã từng làm trong các mô hình có chi nhánh độc lập hoặc phụ thuộc

- Có khả năng BCTC hợp nhất( không biết sẽ được đào tạo)

Tại CÔNG TY TNHH VNR TRADING Thì Được Hưởng Những Gì

-Lương từ: upto 18M ( deal theo năng lực và kinh nghiệm )

- Môi trường làm việc trẻ trung, thân thiện, chuyên nghiệp, năng động, tiếp xúc với nhiều công nghệ tiên tiến.

- Tham gia các hoạt động của công ty như: Team building….

- Được hưởng đầy đủ các quyền lợi theo luật lao động, nghỉ phép, được tham gia đóng BHXH, BHYT.

- Được hưởng đầy đủ phúc lợi hấp dẫn của công ty.

- Được hưởng ưu đãi khi sử dụng dịch vụ tài chính của Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH VNR TRADING

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin