Tuyển Business Analyst Công ty cổ phần Công nghệ Sapo làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 28 Triệu

Mức lương 20 - 28 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa Ladeco 266 Đội Cấn, Ba Đình, Quận Ba Đình

Mô Tả Công Việc Business Analyst Với Mức Lương 20 - 28 Triệu

Nghiên cứu và xây dựng tính năng mới cho khách hàng lớn, phối hợp cùng các bộ phận liên quan để lên giải pháp và triển khai các tính năng phục vụ cho các nhóm Persona của Sapo Enterprise.

Đầu mối làm việc với các team Tech để phản hồi phương án cho từng dự án khách hàng lớn từ phía Pre-sales Team.

Tham gia vào quá trình xây dựng mockup, prototype, design... cùng Phát triển sản phẩm các bộ phận để xây dựng UX/UI cho khách hàng lớn.

Khai thác và phân tích dữ liệu người dùng.

Xây dựng các tài liệu mô tả, HDSD cho khách hàng lớn.

Hỗ trợ, training khách hàng/đối tác kết nối hệ thống Sapo.

Chịu trách nhiệm làm việc với đối tác để tích hợp hệ thống các bên.

Tham gia trao đổi với khách hàng để khai thác nhu cầu, từ đó lên giải pháp cho các dự án KH lớn được phân công.

Tham gia các công việc khác theo yêu cầu của Trưởng bộ phận.

Với Mức Lương 20 - 28 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Công nghệ thông tin, Kinh tế, thương mại,...

Có từ 3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương, ưu tiên có kinh nghiệm phân tích, thiết kế sản phẩm công nghệ trong lĩnh vực Thương mại điện tử (e-com).

Sử dụng thành thạo các công cụ phục vụ việc lên yêu cầu: Photoshop/ Figma/ Tool vẽ flow chart…

Có khả năng giao tiếp, tương tác và thuyết trình với khách hàng tốt.

Có khả năng tư vấn hoặc có thể học hỏi nhanh các giải pháp xoay quanh việc phát triển website, Omnichannel.

Tại Công ty cổ phần Công nghệ Sapo Thì Được Hưởng Những Gì

Lương/thưởng hấp dẫn theo quy định của công ty

Xét tăng lương định kỳ hàng năm

Môi trường làm việc trẻ trung, sáng tạo

Chế độ BHXH, BHYT theo luật Lao động, ngoài ra được tham gia chương trình bảo hiểm Sapo Care

Được tham gia các khoá đào tạo từ các chuyên gia hàng đầu về thương mại điện tử, marketing online, phần mềm ...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Công nghệ Sapo

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin