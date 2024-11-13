Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN BG MEDIA làm việc tại Nghệ An thu nhập 7 - 15 Triệu

Mức lương 7 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Nghệ An: Số 25, Đường Nguyễn Thị Minh Khai, TP Vinh

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 7 - 15 Triệu

Thực hiện SEO video trên Youtube

Đẩy các từ khóa lên top trên công cụ tìm kiếm của Youtube và Google

Phối hợp hiệu quả để tối ưu hóa tương tác cho video (search, like, share)

Theo dõi và quản lý sự tăng trưởng của Kênh Youtube thông qua các công cụ phân tích báo cáo

Quản trị và theo dõi Kênh Youtube về chủ đề âm nhạc

Với Mức Lương 7 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ứng viên tốt nghiệp đại học trở lên, chấp nhận SV chờ bằng

Yêu thích về các dòng nhạc quốc tế, Việt Nam

Yêu thích và muốn học hỏi về Youtube, Facebook

Ưu tiên các bạn tốt nghiệp chuyên ngành Marketing, các ngành khối kinh tế...

Ưu tiên làm về mảng truyền thông và vị trí marketing

Kiên trì, chăm chỉ, tự giác có trách nhiệm với công việc

Khả năng chịu đựng áp lực công việc, làm việc nhóm tốt

Ưu tiên iết sử dụng các phần mềm chỉnh sửa ảnh, video như Photoshop, Premiere, ....

Tại CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN BG MEDIA Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương khởi điểm: LC + Phụ cấp : 6.600.000đ không áp KPI

Thưởng % doanh thu theo dự án hấp dẫn, thu nhập không giới hạn

Xét tăng lương hàng năm, thưởng lương tháng thứ 13, các dịp lễ tết, ....

Hưởng các quyền lợi theo quy định của Nhà nước (đóng BHYT, BHXH, BHTN)

Được hưởng các chế độ phúc lợi theo quy định công ty: sinh nhật, ốm đau, hiếu hỉ,...

Được tham gia các hoạt động Company Trip mỗi năm

Môi trường trẻ trung, văn hóa cởi mở, thoải mái, chuyên nghiệp trong công việc

Công ty hỗ trợ 100% trang thiết bị, 100% chi phí đào tạo và phát triển kỹ năng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN BG MEDIA

