Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN BG MEDIA làm việc tại Nghệ An thu nhập 7 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Digital Marketing Tại CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN BG MEDIA
Mức lương
7 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Nghệ An: Số 25, Đường Nguyễn Thị Minh Khai, TP Vinh
Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 7 - 15 Triệu
Thực hiện SEO video trên Youtube
Đẩy các từ khóa lên top trên công cụ tìm kiếm của Youtube và Google
Phối hợp hiệu quả để tối ưu hóa tương tác cho video (search, like, share)
Theo dõi và quản lý sự tăng trưởng của Kênh Youtube thông qua các công cụ phân tích báo cáo
Quản trị và theo dõi Kênh Youtube về chủ đề âm nhạc
Với Mức Lương 7 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Ứng viên tốt nghiệp đại học trở lên, chấp nhận SV chờ bằng
Yêu thích về các dòng nhạc quốc tế, Việt Nam
Yêu thích và muốn học hỏi về Youtube, Facebook
Ưu tiên các bạn tốt nghiệp chuyên ngành Marketing, các ngành khối kinh tế...
Ưu tiên làm về mảng truyền thông và vị trí marketing
Kiên trì, chăm chỉ, tự giác có trách nhiệm với công việc
Khả năng chịu đựng áp lực công việc, làm việc nhóm tốt
Ưu tiên iết sử dụng các phần mềm chỉnh sửa ảnh, video như Photoshop, Premiere, ....
Tại CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN BG MEDIA Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương khởi điểm: LC + Phụ cấp : 6.600.000đ không áp KPI
Thưởng % doanh thu theo dự án hấp dẫn, thu nhập không giới hạn
Xét tăng lương hàng năm, thưởng lương tháng thứ 13, các dịp lễ tết, ....
Hưởng các quyền lợi theo quy định của Nhà nước (đóng BHYT, BHXH, BHTN)
Được hưởng các chế độ phúc lợi theo quy định công ty: sinh nhật, ốm đau, hiếu hỉ,...
Được tham gia các hoạt động Company Trip mỗi năm
Môi trường trẻ trung, văn hóa cởi mở, thoải mái, chuyên nghiệp trong công việc
Công ty hỗ trợ 100% trang thiết bị, 100% chi phí đào tạo và phát triển kỹ năng
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN BG MEDIA
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
