Tuyển Social Content CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH CMMB VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 12 Triệu

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH CMMB VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 26/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 27/03/2025
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH CMMB VIỆT NAM

Social Content

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Social Content Tại CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH CMMB VIỆT NAM

Mức lương
9 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 31 Phan Huy Ích, P15, Tân Bình, Quận 3

Mô Tả Công Việc Social Content Với Mức Lương 9 - 12 Triệu

Lên ý tưởng, sản xuất nội dung sáng tạo cho các kênh social media của Trung tâm Du học
Lên kế hoạch nội dung định kỳ hàng tuần/tháng.
Lên kịch bản và hỗ trợ quay dựng sản xuất video ngắn (reels, stories) nhằm thu hút người theo dõi.
Quản trị các kênh social, tương tác với Phụ huynh, học sinh
Lên ý tưởng và tổ chức các sự kiện cho học viên
Phối hợp truyền thông sự kiện
Hậu cần, trang thiết bị và các hạng mục cần thiết cho sự kiện.
Thực hiện đánh giá hiệu quả sau sự kiện (feedback, báo cáo).
Làm MC trong các hội thảo online, các buổi khai giảng lớp học

Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Content
Kỹ năng viết lách sáng tạo, chỉnh sửa nội dung và tạo dựng ý tưởng tốt.
Năng động, không ngại lên hình
Sử dụng thành thạo các nền tảng social media
Sử dụng thành thạo word, excel, powerpoint
Khuyến khích sử dụng thành thạo các phần mềm thiết kế, edit video chuyên nghiệp và bán chuyên
Tốt nghiệp cao đẳng/ đại học chuyên ngành Marketing, Truyền thông hoặc các lĩnh vực liên quan.
Không ngại di chuyển giữa các văn phòng (VP Q3 và VP Tân Bình)
Thời gian làm việc: T2 - T6 (8h15 - 17h45) nghỉ trưa 1 tiếng 30 phút, Thứ 7: 8h30-12h30

Tại CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH CMMB VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

- Được hưởng mức lương cạnh tranh theo năng lực làm việc, được tăng lương thường kỳ theo chính sách của trung tâm.
- Thu nhập: 09 - 12 triệu/tháng, Phụ cấp cơm trưa (30K/ Ngày) + Tiền gửi xe tháng
- Có thưởng theo năng suất, KPI kết quả kinh doanh, thưởng quý, lương tháng 13
- Được hưởng các chính sách hỗ trợ, thưởng lễ tết theo quy định của trung tâm, các chế độ BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định công ty.
- Nghỉ phép 12 ngày/năm.
- Được làm việc trong môi trường cực kỳ thân thiện, khuyến khích nhân viên phát triển tiềm năng.
- Được training nâng cao kiến thức và kỹ năng làm việc.
- Đi du lịch, nghỉ mát, liên hoan quý theo quy định của công ty.
- Lộ trình thăng tiến rõ ràng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH CMMB VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH CMMB VIỆT NAM

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH CMMB VIỆT NAM

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 255 Nguyễn Đình Chiểu , Phường 05, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

