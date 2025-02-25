Tuyển Social Content Công ty TNHH ActsOne Vietnam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Công ty TNHH ActsOne Vietnam
Ngày đăng tuyển: 25/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 31/03/2025
Công ty TNHH ActsOne Vietnam

Social Content

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Social Content Tại Công ty TNHH ActsOne Vietnam

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Room 803, 8th Floor, Nguyen Lam Tower, 133 Duong Ba Trac, Dist 8, HCMC, Quận 8, Quận 8

Mô Tả Công Việc Social Content Với Mức Lương Thỏa thuận

- Nghiên cứu tất cả các kênh xã hội và chia sẻ nội dung có liên quan trên các nền tảng truyền thông xã hội để tăng cường khả năng hiển thị thương hiệu.
- Tạo nội dung hấp dẫn thu hút nhiều người xem hơn vào video của thương hiệu.
- Phát triển ý tưởng để cải thiện sự tương tác trên các kênh truyền thông xã hội.
- Cập nhật xu hướng truyền thông xã hội và tạo nhiều nội dung theo xu hướng
- Tham gia các hoạt động MKT khác.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Đam mê sử dụng mạng xã hội cho mục đích tiếp thị.
- Có hiểu biết về nhiều nền tảng mạng xã hội khác nhau, bao gồm Facebook, Instagram, TikTok, Threads, zalo, YouTube và các trang thương mại điện tử.
- Chủ động, giao tiếp tốt và muốn khám phá những điều mới mẻ.

Tại Công ty TNHH ActsOne Vietnam Thì Được Hưởng Những Gì

- Cơ hội học hỏi, thăng tiến.
- Môi trường làm việc năng động.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH ActsOne Vietnam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH ActsOne Vietnam

Công ty TNHH ActsOne Vietnam

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 20, Đường số 1, Khu Dân Cư Him Lam, Phường Tân Hưng, Quận 7, TP Hồ Chí Minh

