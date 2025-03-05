Tuyển Social Content WINSUN TECHNOLOGY COMPANY LIMITED làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 4 Triệu

Mức lương 3 - 4 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Tòa nhà Viettel, 285 Đường Cách Mạng Tháng 8, Phường 12, Quận 10, Quận 10

Mô Tả Công Việc Social Content Với Mức Lương 3 - 4 Triệu

Lên kế hoạch nội dung video trên kênh tiktok về mảng ẩm thực/ giải trí

Phụ trách quá trình sản xuất video ngắn: viết kịch bản video - làm việc trực tiếp với video editor trong quá trình tiền kỳ và hậu kỳ video

Hỗ trợ các hoạt động livestream của công ty theo định hướng của leader.

Sản xuất 35 - 45 clip/tháng (kịch bản - tiền kỳ + hậu kỳ) (KPI có thể thay đổi theo sắp xếp của leader để phù hợp với khối lượng công việc của team social và hoạt động của công ty)

Với Mức Lương 3 - 4 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Làm việc fulltime (4 ngày làm việc tại công ty và 1 ngày work online), thời hạn từ 3 - 4 tháng.

Có kỹ năng, kinh nghiệm viết kịch bản clip ngắn trên nền tảng tiktok (video thương mại - giới thiệu sản phẩm).

Thành thạo capcut.

Chủ động trong công việc, phối hợp tốt với các bộ phận khác trong quá trình sản xuất video.

Nắm bắt nhanh xu hướng nội dung trên mạng hội để ứng dụng trong công việc là một lợi thế.

Tại WINSUN TECHNOLOGY COMPANY LIMITED Thì Được Hưởng Những Gì

Phụ cấp 3.500.000đ/tháng cho mỗi thực tập sinh.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, hiện đại, cơ hội phát triển năng lực bản thân và kĩ năng chuyên môn.

Công ty hỗ trợ dấu mộc thực tập cho thực tập sinh từ 03 tháng trở lên.

Hoạt động công ty: Happy Hour hằng tháng, Year End Party, Team Building,…

Định hướng phát triển:

Trong vòng 06 tháng: cơ hội trở thành nhân viên gắn bó với Winsun.

Trong vòng 01 năm: trở thành nhân viên Social Media trong lĩnh vực E-commerce.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại WINSUN TECHNOLOGY COMPANY LIMITED

