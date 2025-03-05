Tuyển Social Content WINSUN TECHNOLOGY COMPANY LIMITED làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 4 Triệu

WINSUN TECHNOLOGY COMPANY LIMITED
Ngày đăng tuyển: 05/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 04/04/2025
WINSUN TECHNOLOGY COMPANY LIMITED

Social Content

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Social Content Tại WINSUN TECHNOLOGY COMPANY LIMITED

Mức lương
3 - 4 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Tòa nhà Viettel, 285 Đường Cách Mạng Tháng 8, Phường 12, Quận 10, Quận 10

Mô Tả Công Việc Social Content Với Mức Lương 3 - 4 Triệu

Lên kế hoạch nội dung video trên kênh tiktok về mảng ẩm thực/ giải trí
Phụ trách quá trình sản xuất video ngắn: viết kịch bản video - làm việc trực tiếp với video editor trong quá trình tiền kỳ và hậu kỳ video
Hỗ trợ các hoạt động livestream của công ty theo định hướng của leader.
Sản xuất 35 - 45 clip/tháng (kịch bản - tiền kỳ + hậu kỳ) (KPI có thể thay đổi theo sắp xếp của leader để phù hợp với khối lượng công việc của team social và hoạt động của công ty)
Sản xuất 35 - 45 clip/tháng (kịch bản - tiền kỳ + hậu kỳ)
(KPI có thể thay đổi theo sắp xếp của leader để phù hợp với khối lượng công việc của team social và hoạt động của công ty)
(

Với Mức Lương 3 - 4 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Làm việc fulltime (4 ngày làm việc tại công ty và 1 ngày work online), thời hạn từ 3 - 4 tháng.
Có kỹ năng, kinh nghiệm viết kịch bản clip ngắn trên nền tảng tiktok (video thương mại - giới thiệu sản phẩm).
Thành thạo capcut.
Chủ động trong công việc, phối hợp tốt với các bộ phận khác trong quá trình sản xuất video.
Nắm bắt nhanh xu hướng nội dung trên mạng hội để ứng dụng trong công việc là một lợi thế.

Tại WINSUN TECHNOLOGY COMPANY LIMITED Thì Được Hưởng Những Gì

Phụ cấp 3.500.000đ/tháng cho mỗi thực tập sinh.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, hiện đại, cơ hội phát triển năng lực bản thân và kĩ năng chuyên môn.
Công ty hỗ trợ dấu mộc thực tập cho thực tập sinh từ 03 tháng trở lên.
Hoạt động công ty: Happy Hour hằng tháng, Year End Party, Team Building,…
Định hướng phát triển:
Trong vòng 06 tháng: cơ hội trở thành nhân viên gắn bó với Winsun.
Trong vòng 06 tháng
Trong vòng 01 năm: trở thành nhân viên Social Media trong lĩnh vực E-commerce.
Trong vòng 01 năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại WINSUN TECHNOLOGY COMPANY LIMITED

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

WINSUN TECHNOLOGY COMPANY LIMITED

WINSUN TECHNOLOGY COMPANY LIMITED

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 285 Đường Cách Mạng Tháng 8, Phường 02, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

