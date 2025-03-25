Tuyển Social Media Navigos Search làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 800 - 1 USD

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Social Media Tại Navigos Search
Mức lương
800 - 1 USD
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: District 1, HCMC, Vietnam
Mô Tả Công Việc Social Media Với Mức Lương 800 - 1 USD
Job Description:
-Monitor legal updates and report to management.
- Ensure compliance with laws and regulations.
- Draft and review contracts and company policies.
- Manage business licenses and legal documentation.
- Support risk management and internal legal processes.
Với Mức Lương 800 - 1 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Requirements:
- Minimum 3 years of legal experience.
- Knowledge of construction, real estate, and labor laws.
- Lawyer’s license preferred but not required.
- English: Required (TOEIC 700+ preferred).
- Japanese: Preferred but not required.
- Minimum 3 years of legal experience.
- Knowledge of construction, real estate, and labor laws.
- Lawyer’s license preferred but not required.
- English: Required (TOEIC 700+ preferred).
- Japanese: Preferred but not required.
Tại Navigos Search Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Navigos Search
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Tin tức liên quan
-
GG Dịch: Dùng Google Translate dịch CV để Tìm Việc Global
Đóng góp bởi: CEO Tony Vũ
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI