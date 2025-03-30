Tuyển Software Engineer CÔNG TY TNHH GMO-Z.COM VIỆT NAM LAB CENTER làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 8 Triệu

Mức lương 6 - 8 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 1 Ngô Huy Diễn , Phường Hoà Xuân, Quận Cẩm Lệ, Tp Đà Nẵng, Hải Châu, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Software Engineer Với Mức Lương 6 - 8 Triệu

Tham gia quá trình đào tạo onjob về các ngôn ngữ Lập trình, nghiên cứu các frameworks, kiến trúc hệ thống phần mềm;

Tham gia các dự án phát triển phần mềm của tập đoàn GMO sau quá trình đào tạo;

Làm việc cùng với đội phát triển thuộc phòng R&D của tập đoàn;

Phối hợp với các thành viên trong team để thiết kế, triển khai, tối ưu; những chức năng của sản phẩm;

Có cơ hội sang Nhật training tại tập đoàn GMO Internet Group (Tokyo hoặc Osaka).

Với Mức Lương 6 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên năm 3, năm 4 hoặc mới ra trường chuyên ngành CNTT: Computer Science, Computer Engineering hoặc các ngành liên quan;

Tiếng Nhật tốt, trình độ tương đương từ N3 JLPT

Có kiến thức về một trong các ngôn ngữ lập trình hoặc các Frameworks liên quan;

Có kiến thức về một trong các hệ quản trị CSDL: MS SQL, Oracle, …;

Thành tích học tập tốt, đam mê nghiên cứu công nghệ;

Có thể làm parttime/fulltime

Có khả năng nghiên cứu, tìm hiểu vấn đề mới, có khả năng làm việc nhóm tốt;

Nhiệt tình, hòa đồng, chăm chỉ, cầu thị và chủ động trong công việc

Đặc biệt ưu tiên các bạn sinh viên đang theo học tại các chương trình đào tạo cử nhân tài năng, kỹ sư chất lượng cao Nhật Bản…Hoặc các sinh viên tham gia các kỳ thi/ nghiên cứu khoa học do nhà trường tổ chức.

Tại CÔNG TY TNHH GMO-Z.COM VIỆT NAM LAB CENTER Thì Được Hưởng Những Gì

Đài thọ 100% học phí các khóa học tiếng Nhật cũng như lệ phí thi JLPT;

Tài trợ chi phí tham gia các sự kiện, khóa học công nghệ phục vụ công việc;

Được tham gia lớp học giao tiếp tiếng Nhật 1-1 với kỹ sư người Nhật tại công ty;

Được rèn luyện kỹ thuật và kỹ năng viết blog công nghệ

Được công ty hỗ trợ thời gian và kinh phí để nghiên cứu công nghệ hằng quý;

Được tham gia vào các nhóm nâng cao kỹ thuật với các kỹ sư giỏi trong công ty.

Có cơ hội on-site sang Nhật làm việc trực tiếp cho tập đoàn GMO Internet Group để nâng cao kỹ năng;

Điều chỉnh lương 2 lần/năm và có thể được điều chỉnh đột xuất trước kỳ review khi có đóng góp được ghi nhận;

Ngoài các phụ cấp on-site, team building, ăn trưa công ty đặc biệt còn có phụ cấp bỏ thuốc lá, đi làm bằng xe đạp, hỗ trợ thêm chi phí di chuyển nếu nhà xa,...

Tổ chức chương trình khám sức khỏe định kỳ hàng năm tại bệnh viện uy tín và bảo hiểm sức khỏe toàn diện GMO-Aon care (theo cấp);

Các hoạt động dã ngoại, du lịch cũng được diễn ra thường xuyên;

Đóng bảo hiểm 100% lương;

Làm việc từ 8:00 - 12:00 và 13:30 - 17:30, nghỉ Thứ 7 và Chủ Nhật.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH GMO-Z.COM VIỆT NAM LAB CENTER

