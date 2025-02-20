Tuyển Sửa chữa/Bảo trì máy công nghiệp CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ MEIKO HẢI DƯƠNG VIỆT NAM làm việc tại Hải Dương thu nhập Đến 15 Triệu

CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ MEIKO HẢI DƯƠNG VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 20/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 22/03/2025
CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ MEIKO HẢI DƯƠNG VIỆT NAM

Sửa chữa/Bảo trì máy công nghiệp

Mức lương
Đến 15 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hải Dương: Lô C1+C2, Khu Công nghiệp Phúc Điền, Cẩm Phúc, Cẩm Giàng, Hải Dương, Thành phố Hải Dương

- Hàng ngày, xác nhận tình trạng hoạt động bình thường của các thiết bị, dụng cụ trên line sản xuất
- Thay đổi thiết bị, dụng cụ khi thay đổi model
- Thực hiện sửa chữa gỡ lỗi thiết bị trên line (khi phát sinh sự cố)
- Kiểm tra, bảo dưỡng định kỳ thiết bị trên dây chuyền sản xuất
- Cải tiến thiết bị, dụng cụ để cải tiến năng suất dây chuyền.
- Chủ động đề xuất, đưa ra những phương án về vấn đề liên quan đến công việc

- Nam, từ 25 đến 35 tuổi
- Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học (Ưu tiên chuyên ngành Kỹ thuật điện, điện tử, Cơ điện hoặc Tin học)
- Ứng viên sẵn sàng tăng ca, làm việc theo ca sản xuất
- Ứng viên mới tốt nghiệp, chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo đầy đủ, bài bản
- Có thể sử dụng Tiếng Anh/ Tiếng Trung là một lợi thế
- Chăm chỉ, linh hoạt, năng động, sáng tạo trong công việc.
- Có tinh thần cầu tiến, ham học hỏi, hòa đồng với mọi người, muốn gắn bó lâu dài cùng Công ty.
- Nhận CV bằng tiếng Việt hoặc Tiếng Anh hoặc Tiếng Trung.
- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc trong Công ty sản xuất.

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Lô C1+C2, Khu Công nghiệp Phúc Điền, Cẩm Phúc, Cẩm Giàng, Hải Dương

