Tuyển Sửa chữa/Bảo trì máy công nghiệp CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ MEIKO HẢI DƯƠNG VIỆT NAM làm việc tại Hải Dương thu nhập Đến 15 Triệu

Mức lương Đến 15 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hải Dương: Lô C1+C2, Khu Công nghiệp Phúc Điền, Cẩm Phúc, Cẩm Giàng, Hải Dương, Thành phố Hải Dương

Mô Tả Công Việc Sửa chữa/Bảo trì máy công nghiệp Với Mức Lương Đến 15 Triệu

- Hàng ngày, xác nhận tình trạng hoạt động bình thường của các thiết bị, dụng cụ trên line sản xuất

- Thay đổi thiết bị, dụng cụ khi thay đổi model

- Thực hiện sửa chữa gỡ lỗi thiết bị trên line (khi phát sinh sự cố)

- Kiểm tra, bảo dưỡng định kỳ thiết bị trên dây chuyền sản xuất

- Cải tiến thiết bị, dụng cụ để cải tiến năng suất dây chuyền.

- Chủ động đề xuất, đưa ra những phương án về vấn đề liên quan đến công việc

Với Mức Lương Đến 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam, từ 25 đến 35 tuổi

- Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học (Ưu tiên chuyên ngành Kỹ thuật điện, điện tử, Cơ điện hoặc Tin học)

- Ứng viên sẵn sàng tăng ca, làm việc theo ca sản xuất

- Ứng viên mới tốt nghiệp, chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo đầy đủ, bài bản

- Có thể sử dụng Tiếng Anh/ Tiếng Trung là một lợi thế

- Chăm chỉ, linh hoạt, năng động, sáng tạo trong công việc.

- Có tinh thần cầu tiến, ham học hỏi, hòa đồng với mọi người, muốn gắn bó lâu dài cùng Công ty.

- Nhận CV bằng tiếng Việt hoặc Tiếng Anh hoặc Tiếng Trung.

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc trong Công ty sản xuất.

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin