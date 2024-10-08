Tuyển Technical Leader Cube System Vietnam Co., Ltd làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 40 Triệu

Cube System Vietnam Co., Ltd
Ngày đăng tuyển: 08/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/10/2024
Cube System Vietnam Co., Ltd

Technical Leader

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Technical Leader Tại Cube System Vietnam Co., Ltd

Mức lương
25 - 40 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Tòa nhà JVPE, CVPM Quang Trung, P. Tân Chánh Hiệp, Quận 12

Mô Tả Công Việc Technical Leader Với Mức Lương 25 - 40 Triệu

- Lập kế hoạch, nghiên cứu kỹ thuật cho các dự án vừa ( upto 10 người).
- Hỗ trợ Manager trong việc báo cáo tình trạng dự án.
- Nắm rõ, phân tích và cập nhật các thông tin liên quan đến dự án (ví dụ: khởi động dự án, quá
trình thực hiện và kết thúc dự án, hoặc khi có phát sinh yêu cầu/ vấn đề cần giải quyết).
- Nắm rõ tình hình công việc và quản lý tiến độ công việc của nhóm, quản lý dự án, họp báo cáo bên Nhật.
- Đào tạo thành viên trong dự án.

Với Mức Lương 25 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam/ Nữ tiếng Nhật N3 – N2.
- Có từ 2 – 3 năm kinh nghiệm coding ngôn ngữ lập trình bất kỳ, có kinh nghiệm lead team.
- Có kinh nghiệm coding, review kết quả test.
- Vận dụng hiệu quả các kỹ năng và phương pháp kỹ thuật và khả năng ngoại ngữ vào công việc được giao và công việc của nhóm.
- Kỹ năng quản lý thời gian, giao tiếp và giải quyết vấn đề tốt, thích đối mặt với những thách thức mới.
- Có kinh nghiệm làm việc ở Nhật là một lợi thế.

Tại Cube System Vietnam Co., Ltd Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương thưởng hấp dẫn phù hợp với năng lực. Xét tăng lương 2 lần/năm (tháng 1,7)
- Nhiều loại trợ cấp hấp dẫn (ăn trưa, đi lại, tiếng Nhật, thâm niên, dự án...)
- Đóng BHXH trên full lương.
- Nhiều cơ hội đi công tác và onsite tại Nhật Bản.
- Môi trường làm việc trẻ trung, thân thiện, nhiệt tình và vui vẻ.
- Thời gian làm việc: 8h30 – 17h30 từ thứ 2 – thứ 6 (chấm công flexible).
- Miễn phí tham gia các hoạt động của công ty như bóng bàn, bóng đá, teambuilding, happy hours cuối mỗi tháng.
- Quà tặng vào dịp sinh nhật, giáng sinh....
- Miễn phí tham gia lớp học tiếng Nhật, đào tạo kỹ thuật trong giờ làm việc do công ty tổ chức.
- Trực tiếp làm việc với nhiều khách hàng Nhật Bản.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Cube System Vietnam Co., Ltd

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Cube System Vietnam Co., Ltd

Cube System Vietnam Co., Ltd

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tòa nhà JVPE, Công viên phần mềm Quang Trung, Quận 12, TPHCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

