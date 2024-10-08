Tuyển Technical Leader Cube System Vietnam Co., Ltd làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 40 Triệu

Mức lương 25 - 40 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Tòa nhà JVPE, CVPM Quang Trung, P. Tân Chánh Hiệp, Quận 12

Mô Tả Công Việc Technical Leader Với Mức Lương 25 - 40 Triệu

- Lập kế hoạch, nghiên cứu kỹ thuật cho các dự án vừa ( upto 10 người).

- Hỗ trợ Manager trong việc báo cáo tình trạng dự án.

- Nắm rõ, phân tích và cập nhật các thông tin liên quan đến dự án (ví dụ: khởi động dự án, quá

trình thực hiện và kết thúc dự án, hoặc khi có phát sinh yêu cầu/ vấn đề cần giải quyết).

- Nắm rõ tình hình công việc và quản lý tiến độ công việc của nhóm, quản lý dự án, họp báo cáo bên Nhật.

- Đào tạo thành viên trong dự án.

Với Mức Lương 25 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam/ Nữ tiếng Nhật N3 – N2.

- Có từ 2 – 3 năm kinh nghiệm coding ngôn ngữ lập trình bất kỳ, có kinh nghiệm lead team.

- Có kinh nghiệm coding, review kết quả test.

- Vận dụng hiệu quả các kỹ năng và phương pháp kỹ thuật và khả năng ngoại ngữ vào công việc được giao và công việc của nhóm.

- Kỹ năng quản lý thời gian, giao tiếp và giải quyết vấn đề tốt, thích đối mặt với những thách thức mới.

- Có kinh nghiệm làm việc ở Nhật là một lợi thế.

Tại Cube System Vietnam Co., Ltd Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương thưởng hấp dẫn phù hợp với năng lực. Xét tăng lương 2 lần/năm (tháng 1,7)

- Nhiều loại trợ cấp hấp dẫn (ăn trưa, đi lại, tiếng Nhật, thâm niên, dự án...)

- Đóng BHXH trên full lương.

- Nhiều cơ hội đi công tác và onsite tại Nhật Bản.

- Môi trường làm việc trẻ trung, thân thiện, nhiệt tình và vui vẻ.

- Thời gian làm việc: 8h30 – 17h30 từ thứ 2 – thứ 6 (chấm công flexible).

- Miễn phí tham gia các hoạt động của công ty như bóng bàn, bóng đá, teambuilding, happy hours cuối mỗi tháng.

- Quà tặng vào dịp sinh nhật, giáng sinh....

- Miễn phí tham gia lớp học tiếng Nhật, đào tạo kỹ thuật trong giờ làm việc do công ty tổ chức.

- Trực tiếp làm việc với nhiều khách hàng Nhật Bản.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Cube System Vietnam Co., Ltd

