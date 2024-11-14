Tuyển Customer Success Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Jaxtina làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu

Mức lương 9 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa Westa ngõ 102, Trần Phú, Hà Đông

Mô Tả Công Việc Customer Success Với Mức Lương 9 - 15 Triệu

Gia tăng lượng khách hàng tới Trung tâm từ danh sách khách hàng tiềm năng được thu thập qua các hoạt động, sự kiện offline (event tại trường Đại học, Cao đẳng, workshop...):

Gọi điện giới thiệu, tư vấn khóa học và thuyết phục khách hàng đến Trung tâm để tìm hiểu và được tư vấn về lộ trình học tập phù hợp.

Làm việc chặt chẽ với đội ngũ tư vấn tuyển sinh để đón tiếp, tư vấn khóa học và chuyển đổi khách hàng thành học viên của Jaxtina

2. Chăm sóc khách hàng :

Duy trì mối quan hệ với khách hàng qua cuộc gọi và tin nhắn để xây dựng lòng tin và giữ chân khách hàng.

Cập nhật thông tin khách hàng và các yêu cầu vào hệ thống CRM, đảm bảo dữ liệu luôn chính xác và đầy đủ.

3. Nâng cao hiệu quả công việc:

Phối kết hợp với phòng Customer Success trong việc thu thập thông tin phản hồi từ khách hàng và nâng cao trải nghiệm khách hàng.

Tiếp nhận và chủ động điều chỉnh đoạn thoại tư vấn để nâng cao khả năng đặt lịch hẹn thành công..

Thử nghiệm các mẫu kịch bản khác nhau để gia tăng tỷ lệ đặt lịch hẹn thành công, tối ưu hóa cuộc gọi với khách hàng cũ và mới.

Xác nhận và nhắc nhở cuộc hẹn qua điện thoại và tin nhắn, bao gồm ngày, giờ và địa chỉ trung tâm để tối ưu hóa tỷ lệ khách hàng tham gia.

4. Theo dõi và báo cáo :

Báo cáo kết quả công việc hàng ngày, số lượng cuộc gọi, số lượng khách hàng tiềm năng và doanh thu đạt được

Tham gia các cuộc họp nội bộ để đảm bảo tiến độ và góp ý cải thiện quy trình

Với Mức Lương 9 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Độ tuổi: từ 22 tuổi trở lên, tận tâm, trách nhiệm, thân thiện và sẵn sàng học hỏi; đã tốt nghiệp đại học, cao đẳng;

Yêu thích môi trường giáo dục, định hướng theo đuổi sự nghiệp trong lĩnh vực kinh doanh, chăm sóc khách hàng;

Có sự tìm hiểu và yêu thích sứ mệnh, tầm nhìn, giá trị cốt lõi và văn hóa của Jaxtina;

Kỹ năng giao tiếp và đàm phán tốt;

Khả năng lắng nghe, kiên nhẫn;

Luôn lấy sự hài lòng của khách hàng và học viên làm trọng tâm trong mọi công việc;

Tinh thần làm việc cởi mở, sẵn sàng đối mặt với thử thách và chinh phục mục tiêu.

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn, dịch vụ khách hàng, đào tạo (tuyển sinh các khóa ngắn hạn, call center, telesales...) từ 06 tháng trở lên;

Tại Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Jaxtina Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng: 7.000.000 VNĐ/tháng (Thưởng hoa hồng hàng tháng, quý, năm theo KPI đạt được, thu nhập từ 9.000.000 VNĐ - 15.000.000 VNĐ/tháng);

Thưởng doanh số hàng tháng, hàng quý, hàng năm;

Thưởng lễ tết và các khoản thưởng khác theo quy định công ty;

Cơ hội thăng tiến lên vị Trưởng nhóm từ 6 - 1 năm;

Làm việc trong môi trường văn hóa chuyên nghiệp, tính nhân văn cao, với sứ mệnh mang lại cho nhân viên sự tử tế, niềm vui, sung túc và nhiều cơ hội thăng tiến;

Được đào tạo hoặc cử đi đào tạo các kỹ năng phục vụ cho công việc, phát triển khả năng của bản thân;

Quản lý/trưởng phòng luôn sẵn sàng đồng hành cùng thực hiện hóa mục tiêu và cùng nhau chia sẻ thành quả;

Tham gia các buổi teambuilding, du lịch 2-3 lần/năm, các hoạt động gắn kết hàng tháng cùng Công ty;

Các chế độ thưởng các ngày lễ tết (Tết dương lịch, âm lịch, 8/3, 2/9/ 20/10...), và nhiều hình thức thưởng hấp dẫn khác (Thưởng ý tưởng, thưởng nóng đột xuất...);

Được tham gia các chế độ Bảo hiểm theo quy định và hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi (Hiếu hỉ, sinh nhật...);

Tham gia chương trình Học Tiếng Anh ưu đãi dành cho thành viên Jaxtina.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Jaxtina

