Tuyển Customer Success CÔNG TY CỔ PHẦN ĐI CHUNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 4 Triệu

Mức lương Từ 4 Triệu Hình thức làm việc Bán thời gian Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: được đào tạo và hỗ trợ đào tạo theo nhu cầu phát triển cá nhân tự đề xuất b. Môi trường - Năng động, trẻ trung, khuyến khích tư duy mở, chủ động, sáng tạo - Chủ động, dám nghĩ, dám làm - Được coaching bởi Trưởng bộ phận, được mentor trực tiếp bởi Tổng Giám Đốc - Thực hiện đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT... theo quy định, Quận Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Customer Success Với Mức Lương Từ 4 Triệu

- Thực hiện các tác nghiệp hỗ trợ khách hàng sử dụng dịch vụ: bao gồm dịch vụ đi lại, chuyển hàng, du lịch qua các kênh: điện thoại, SMS, Web, App và xử lý yêu cầu của khách hàng.

- Thực hiện các hoạt động giới thiệu cho khách hàng các dịch vụ có liên quan trong quá trình khách hàng sử dụng dịch vụ (up-sell/cross-sell).

- Thực hiện các hoạt động chăm sóc và tiếp nhận phản hồi (Customer feedback) sau khi khách hàng sử dụng dịch vụ.

- Thực hiện các hoạt động cải thiện trải nghiệm khách hàng (Customer Experience).

- Các hoạt động khác theo yêu cầu của Trưởng bộ phận.

Với Mức Lương Từ 4 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1/. Cá Nhân

2/. Kỹ Năng

- Có khả năng làm việc đa nhiệm và xử lý tình huống tốt

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐI CHUNG Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: Từ 4 triệu VND trở lên

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐI CHUNG

