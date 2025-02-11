Tuyển Customer Success CÔNG TY CỔ PHẦN ĐI CHUNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 4 Triệu

Tuyển Customer Success CÔNG TY CỔ PHẦN ĐI CHUNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 4 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐI CHUNG
Ngày đăng tuyển: 11/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 13/03/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐI CHUNG

Customer Success

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Customer Success Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐI CHUNG

Mức lương
Từ 4 Triệu
Hình thức làm việc
Bán thời gian
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: được đào tạo và hỗ trợ đào tạo theo nhu cầu phát triển cá nhân tự đề xuất b. Môi trường

- Năng động, trẻ trung, khuyến khích tư duy mở, chủ động, sáng tạo

- Chủ động, dám nghĩ, dám làm

- Được coaching bởi Trưởng bộ phận, được mentor trực tiếp bởi Tổng Giám Đốc

- Thực hiện đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT... theo quy định, Quận Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Customer Success Với Mức Lương Từ 4 Triệu

- Thực hiện các tác nghiệp hỗ trợ khách hàng sử dụng dịch vụ: bao gồm dịch vụ đi lại, chuyển hàng, du lịch qua các kênh: điện thoại, SMS, Web, App và xử lý yêu cầu của khách hàng.
- Thực hiện các hoạt động giới thiệu cho khách hàng các dịch vụ có liên quan trong quá trình khách hàng sử dụng dịch vụ (up-sell/cross-sell).
- Thực hiện các hoạt động chăm sóc và tiếp nhận phản hồi (Customer feedback) sau khi khách hàng sử dụng dịch vụ.
- Thực hiện các hoạt động cải thiện trải nghiệm khách hàng (Customer Experience).
- Các hoạt động khác theo yêu cầu của Trưởng bộ phận.

Với Mức Lương Từ 4 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1/. Cá Nhân
2/. Kỹ Năng
- Có khả năng làm việc đa nhiệm và xử lý tình huống tốt

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐI CHUNG Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: Từ 4 triệu VND trở lên
Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐI CHUNG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐI CHUNG

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐI CHUNG

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 4, số 166 Phố Huế, Phường Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-customer-success-thu-nhap-tren-4-trieu-ban-thoi-gian-tai-ha-noi-job288272
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Zerust Việt Nam
Tuyển Customer Success Công Ty TNHH Zerust Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 450 - 600 USD
Công Ty TNHH Zerust Việt Nam
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 450 - 600 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Viettel IDC Pro Company
Tuyển Customer Success Viettel IDC Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Viettel IDC Pro Company
Hạn nộp: 12/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm BSS Group
Tuyển Customer Success BSS Group làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
BSS Group
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 13 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm FE CREDIT
Tuyển Customer Success FE CREDIT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
FE CREDIT
Hạn nộp: 17/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH GENIEE VIỆT NAM
Tuyển Customer Success CÔNG TY TNHH GENIEE VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH GENIEE VIỆT NAM
Hạn nộp: 06/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Tập đoàn OSB
Tuyển Customer Success Công ty Cổ phần Tập đoàn OSB làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 17 Triệu
Công ty Cổ phần Tập đoàn OSB
Hạn nộp: 05/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Orient Express Container Co., Ltd
Tuyển Customer Success Orient Express Container Co., Ltd làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Orient Express Container Co., Ltd
Hạn nộp: 21/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Dapdance
Tuyển Customer Success Công Ty Cổ Phần Dapdance làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 5 Triệu
Công Ty Cổ Phần Dapdance
Hạn nộp: 20/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Trên 5 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần Công nghệ Sapo
Tuyển Customer Success Công ty cổ phần Công nghệ Sapo làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty cổ phần Công nghệ Sapo
Hạn nộp: 31/07/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Sữa VitaDairy Việt Nam
Tuyển Customer Success Công Ty Cổ Phần Sữa VitaDairy Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Sữa VitaDairy Việt Nam
Hạn nộp: 25/07/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING
Tuyển Technical Leader CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Còn 44 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ORENDA
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CỔ PHẦN ORENDA làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 4 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ORENDA
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 2 - 4 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Cty Cổ phần Blueco toàn cầu
Tuyển Thực tập sinh Cty Cổ phần Blueco toàn cầu làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 5 Triệu
Cty Cổ phần Blueco toàn cầu
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 3 - 5 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway
Tuyển Data Analyst Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 26 Triệu
Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 18 - 26 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Cty TNHH tư vấn Ganeshaid
Tuyển Business Analyst Cty TNHH tư vấn Ganeshaid làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Cty TNHH tư vấn Ganeshaid
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Còn 22 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Tp Inc. - Hanoi Business Center
Tuyển Market Research Tp Inc. - Hanoi Business Center làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Tp Inc. - Hanoi Business Center
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Life Sciences Co., Ltd
Tuyển Kế toán tổng hợp Life Sciences Co., Ltd làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
Life Sciences Co., Ltd
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE
Hạn nộp: 20/10/2025
Hà Nội Còn 33 ngày để ứng tuyển 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Dasan Vietnam
Tuyển Software Engineer Công ty TNHH Dasan Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Dasan Vietnam
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Zerust Việt Nam
Tuyển Customer Success Công Ty TNHH Zerust Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 450 - 600 USD
Công Ty TNHH Zerust Việt Nam
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 450 - 600 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Viettel IDC Pro Company
Tuyển Customer Success Viettel IDC Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Viettel IDC Pro Company
Hạn nộp: 12/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm BSS Group
Tuyển Customer Success BSS Group làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
BSS Group
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 13 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm FE CREDIT
Tuyển Customer Success FE CREDIT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
FE CREDIT
Hạn nộp: 17/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH GENIEE VIỆT NAM
Tuyển Customer Success CÔNG TY TNHH GENIEE VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH GENIEE VIỆT NAM
Hạn nộp: 06/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Tập đoàn OSB
Tuyển Customer Success Công ty Cổ phần Tập đoàn OSB làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 17 Triệu
Công ty Cổ phần Tập đoàn OSB
Hạn nộp: 05/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Orient Express Container Co., Ltd
Tuyển Customer Success Orient Express Container Co., Ltd làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Orient Express Container Co., Ltd
Hạn nộp: 21/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Dapdance
Tuyển Customer Success Công Ty Cổ Phần Dapdance làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 5 Triệu
Công Ty Cổ Phần Dapdance
Hạn nộp: 20/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Trên 5 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần Công nghệ Sapo
Tuyển Customer Success Công ty cổ phần Công nghệ Sapo làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty cổ phần Công nghệ Sapo
Hạn nộp: 31/07/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Sữa VitaDairy Việt Nam
Tuyển Customer Success Công Ty Cổ Phần Sữa VitaDairy Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Sữa VitaDairy Việt Nam
Hạn nộp: 25/07/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Customer Success Công ty TNHH Mageplaza làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH Mageplaza
Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Customer Success Công ty Cổ phần LitGroup làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu Công ty Cổ phần LitGroup
15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Customer Success CÔNG TY CỔ PHẦN ĐI CHUNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 4 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN ĐI CHUNG
Trên 4 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Customer Success Page Group Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Page Group Vietnam
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Customer Success KCN Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập 500 - 1,500 USD KCN Vietnam
500 - 1,500 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Customer Success ITECHWX COMPANY LIMITED làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 24 Triệu ITECHWX COMPANY LIMITED
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Customer Success Công Ty TNHH Dầu Nhờn Idemitsu Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH Dầu Nhờn Idemitsu Việt Nam
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Customer Success Pixelz Company Limited làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Pixelz Company Limited
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Customer Success Công ty Cổ phần Vinno Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty Cổ phần Vinno Việt Nam
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Customer Success Mufg Bank, Ltd., Hanoi Branch làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Mufg Bank, Ltd., Hanoi Branch
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Customer Success Công Ty TNHH Eusu Logistics Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH Eusu Logistics Việt Nam
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Customer Success Gamma Interactive Inc. làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Gamma Interactive Inc.
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Customer Success Công ty TNHH Lotte Property & Development Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH Lotte Property & Development Việt Nam
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Customer Success Inabata Vietnam Co., Ltd làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Inabata Vietnam Co., Ltd
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Customer Success Ken Logistics CO., LTD. làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Ken Logistics CO., LTD.
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Customer Success GemCommerce làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 1,500 USD GemCommerce
Tới 1,500 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Customer Success True Platform làm việc tại Hà Nội thu nhập 800 - 1,000 USD True Platform
800 - 1,000 USD Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Customer Success Công ty cổ phần Ichibaone Platform làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 40 Triệu Công ty cổ phần Ichibaone Platform
20 - 40 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Customer Success Công ty Cổ phần Công nghệ Secomus làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu Công ty Cổ phần Công nghệ Secomus
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Customer Success CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HẬU CẦN EFEX ASIA làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 40 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HẬU CẦN EFEX ASIA
20 - 40 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Customer Success CÔNG TY TNHH GEMCOMMERCE làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH GEMCOMMERCE
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Customer Success Công ty Cổ Phần Base Enterprise làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu Công ty Cổ Phần Base Enterprise
15 - 20 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Customer Success Công ty Cổ phần HouseNow làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu Công ty Cổ phần HouseNow
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Customer Success CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC ONK12 làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC ONK12
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Customer Success CÔNG TY TNHH GEMCOMMERCE làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH GEMCOMMERCE
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Customer Success Công ty Cổ phần HouseNow làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu Công ty Cổ phần HouseNow
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Customer Success Công Ty TNHH Eusu Logistics Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH Eusu Logistics Việt Nam
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Customer Success Pixelz Company Limited làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Pixelz Company Limited
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Customer Success Công ty TNHH Lotte Property & Development Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH Lotte Property & Development Việt Nam
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Customer Success United Insurance Company Of Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận United Insurance Company Of Vietnam
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm