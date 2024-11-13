Tuyển Customer Success Công ty Cổ phần Ứng dụng Bản đồ Việt làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Công ty Cổ phần Ứng dụng Bản đồ Việt
Ngày đăng tuyển: 13/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 13/12/2024
Customer Success

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Customer Success Tại Công ty Cổ phần Ứng dụng Bản đồ Việt

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Số 311

- 313 Đường Trường Chinh, Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Customer Success Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Chúng tôi cần tìm Customer Success Executive với mong muốn nâng cao chất lượng hệ thống thông qua các chỉ số đo lường từ đó cải thiện chất lượng dịch vụ - sản phẩm cũng như trải nghiệm khách hàng.
Mô tả công việc:
Hỗ trợ khách hàng trong việc đào tạo và hướng dẫn, theo dõi các mục tiêu, khó khăn và yêu cầu của khách hàng, từ đó cung cấp tài nguyên và giải pháp để hỗ trợ khách hàng tốt nhất.
Phân tích dữ liệu sử dụng sản phẩm để đưa ra hướng đề xuất cải tiến
Thu thập và quản lý thông tin Phản hồi từ Khách hàng
Quản lý các công cụ và hệ thống hỗ trợ, tối ưu hóa quy trình
Theo dõi và báo cáo các chỉ số KPI liên quan

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng hoặc Đại học ngành Công nghệ Thông tin, Khoa học Máy tính, hoặc lĩnh vực liên quan.
Có từ 1 năm kinh nghiệm ở vị trí Customer Services, Customer Success trong mảng Giải pháp Công nghệ
Kỹ năng phân tích dữ liệu, xây dựng báo cáo và quản lý tài khoản khách hàng
Kinh nghiệm với phần mềm CRM và công cụ trực quan hóa dữ liệu.
Chủ động giải quyết vấn đề, có tư duy mở.
Thành thạo tiếng Anh là một lợi thế.

Tại Công ty Cổ phần Ứng dụng Bản đồ Việt Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập hấp dẫn (Lương cứng + KPI)
Được chăm sóc sức khỏe: Khám sức khỏe định kỳ, Bảo hiểm sức khỏe PTI
Được hưởng đầy đủ các quyền lợi cơ bản theo quy định của nhà nước: Đóng BHXH, BHYT, BHTN
Được đào tạo nâng cao kỹ năng nghiệp vụ, kỹ năng giải quyết công việc
Được tham gia các chuyến du lịch chung kết hợp với teambuilding tổ chức hàng năm
Nhân viên viên xuất sắc sẽ được hưởng chế độ đãi ngộ như: Ký hợp đồng chính thức trước thời hạn, thưởng nóng, cân nhắc bổ nhiệm vị trí cao hơn, nâng lương trước hạn...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Ứng dụng Bản đồ Việt

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Ứng dụng Bản đồ Việt

Công ty Cổ phần Ứng dụng Bản đồ Việt

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số 3 Trần Nhân Tôn, phường 9, quận 5, TP.HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

