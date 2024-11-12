Tuyển Customer Success CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ GOBIZ làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu

Tuyển Customer Success CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ GOBIZ làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu

CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ GOBIZ
Ngày đăng tuyển: 12/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 04/12/2024
CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ GOBIZ

Customer Success

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Customer Success Tại CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ GOBIZ

Mức lương
9 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: tòa Viglacera, số 1 Đại lộ Thăng Long, Nam Từ Liêm, Hà Nội, Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Customer Success Với Mức Lương 9 - 12 Triệu

Tiếp nhận danh sách Khách hàng mới từ hệ thống và quản lý cung cấp, liên hệ hỗ trợ, thuyết phục để Khách hàng chuyển đổi thành người dùng và tạo đơn trên hệ thống web của công ty.
Tiếp nhận danh sách Khách hàng cũ đang giảm doanh số hoặc dừng hoạt động từ cấp quản lý, hệ thống để tiến hành khảo sát, khai thác thông tin, thuyết phục, hỗ trợ Khách hàng hoạt động trở lại trên hệ thống web của công ty.
Tiếp nhân danh sách Khách hàng lớn, Khách hàng tiềm năng của công ty, hỗ trợ tư vấn chăm sóc riêng, gặp gỡ, tạo mối quan hệ gắn kết với Khách hàng để phát triển doanh số của Khách hàng.
Thực hiện các công việc phát sinh theo yêu cầu của quản lý tuỳ vào thời điểm cũng như tình hình công việc thực tế.
Đầy đủ về số lượng kịp tiến độ, kế hoạch do quản lý phân công.

Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sử dụng được tiếng Trung (nghe - nói - đọc - viết)
Có 2-3 năm kinh nghiệm ở vị trí Chăm sóc Khách hàng hoặc các vị trí tương đương.
Giọng nói dễ nghe.
Khả năng tìm hiểu nắm bắt hệ thống, văn bản tài liệu hướng dẫn.
Khả năng tiếp nhận thông tin yêu cầu công việc từ trưởng bộ phận.
Kỹ năng giao tiếp qua điện thoại.
Kỹ năng làm việc qua email, kỹ năng trình bày văn bản, email.
Phần yêu cầu hoàn thành công việc quản lý sẽ tùy từng thời điểm vào vụ, tình hình nhân sự để xem xét và điều chỉnh yêu cầu cụ thể.

Tại CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ GOBIZ Thì Được Hưởng Những Gì

Đối với ứng viên có kinh nghiệm sẽ thỏa thuận dựa trên năng lực, đảm bảo mức cạnh tranh so với thị trường.
Môi trường Công nghệ thông tin trẻ trung, năng động, nhiệt huyết.
Hưởng 13 -15 tháng lương/ năm.
Du lịch trong/ ngoài nước..
TGIF, tiệc sinh nhật, thâm niên, company meeting hàng tháng.
Phụ cấp ăn trưa + laptop.
Câu lạc bộ Bilac, nấu ăn, thể thao,...
Được hưởng các chế độ về BHXH, BHYT, BHTN và các chế độ khác theo quy định của Công ty và Luật Lao Động quy định.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ GOBIZ

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ GOBIZ

CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ GOBIZ

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 5 - Toà nhà Văn phòng Viglacera, Số 1 Đại Lộ Thăng Long, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-cham-soc-khach-hang-thu-nhap-9-12-trieu-toan-thoi-gian-tai-ha-noi-job246606
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Zerust Việt Nam
Tuyển Customer Success Công Ty TNHH Zerust Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 450 - 600 USD
Công Ty TNHH Zerust Việt Nam
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 21 ngày để ứng tuyển 450 - 600 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Viettel IDC Pro Company
Tuyển Customer Success Viettel IDC Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Viettel IDC Pro Company
Hạn nộp: 12/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm BSS Group
Tuyển Customer Success BSS Group làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
BSS Group
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 5 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm FE CREDIT
Tuyển Customer Success FE CREDIT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
FE CREDIT
Hạn nộp: 17/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH GENIEE VIỆT NAM
Tuyển Customer Success CÔNG TY TNHH GENIEE VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH GENIEE VIỆT NAM
Hạn nộp: 06/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Tập đoàn OSB
Tuyển Customer Success Công ty Cổ phần Tập đoàn OSB làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 17 Triệu
Công ty Cổ phần Tập đoàn OSB
Hạn nộp: 05/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Orient Express Container Co., Ltd
Tuyển Customer Success Orient Express Container Co., Ltd làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Orient Express Container Co., Ltd
Hạn nộp: 21/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Dapdance
Tuyển Customer Success Công Ty Cổ Phần Dapdance làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 5 Triệu
Công Ty Cổ Phần Dapdance
Hạn nộp: 20/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Trên 5 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần Công nghệ Sapo
Tuyển Customer Success Công ty cổ phần Công nghệ Sapo làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty cổ phần Công nghệ Sapo
Hạn nộp: 31/07/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Sữa VitaDairy Việt Nam
Tuyển Customer Success Công Ty Cổ Phần Sữa VitaDairy Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Sữa VitaDairy Việt Nam
Hạn nộp: 25/07/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC WINDESIGN
Tuyển Nhân viên thiết kế 3D CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC WINDESIGN làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 18 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC WINDESIGN
Hạn nộp: 23/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 10 - 18 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH GEMCOMMERCE
Tuyển Tester CÔNG TY TNHH GEMCOMMERCE làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH GEMCOMMERCE
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Còn 36 ngày để ứng tuyển 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SAVA META
Tuyển DevOps Engineer CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SAVA META làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SAVA META
Hạn nộp: 23/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại An Phát Vinh
Tuyển Kiến trúc sư Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại An Phát Vinh làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 22 Triệu
Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại An Phát Vinh
Hạn nộp: 23/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 18 - 22 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty CỔ PHẦN THỰC PHẨM CAO CẤP NAM THÁI
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty CỔ PHẦN THỰC PHẨM CAO CẤP NAM THÁI làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu
Công Ty CỔ PHẦN THỰC PHẨM CAO CẤP NAM THÁI
Hạn nộp: 23/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Tnhh Zoomlion Việt Nam
Tuyển Kế toán công nợ Công Ty Tnhh Zoomlion Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 17 Triệu
Công Ty Tnhh Zoomlion Việt Nam
Hạn nộp: 23/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 15 - 17 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN THẨM MỸ SIAM THAILAND
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN THẨM MỸ SIAM THAILAND làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN THẨM MỸ SIAM THAILAND
Hạn nộp: 23/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần phát triển công nghệ Pantado
Tuyển Trưởng phòng Marketing Công ty cổ phần phát triển công nghệ Pantado làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 50 Triệu
Công ty cổ phần phát triển công nghệ Pantado
Hạn nộp: 23/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 30 - 50 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Star Fashion Company Ltd.
Tuyển Designer Star Fashion Company Ltd. làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Star Fashion Company Ltd.
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 5 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Đầu tư và Giải pháp VietIS
Tuyển Thực tập sinh Công ty Cổ phần Đầu tư và Giải pháp VietIS làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Đầu tư và Giải pháp VietIS
Hạn nộp: 23/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VÀ CÔNG NGHỆ ENJOHUB
Tuyển Video Editor CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VÀ CÔNG NGHỆ ENJOHUB làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VÀ CÔNG NGHỆ ENJOHUB
Hạn nộp: 08/10/2025
Hà Nội Còn 13 ngày để ứng tuyển 9 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm HỘ KINH DOANH THỜI TRANG MELII
Tuyển Kế toán nội bộ HỘ KINH DOANH THỜI TRANG MELII làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu
HỘ KINH DOANH THỜI TRANG MELII
Hạn nộp: 04/10/2025
Hà Nội Còn 9 ngày để ứng tuyển 9 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Tư Vấn Quản Trị TAFI
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty TNHH Tư Vấn Quản Trị TAFI làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu
Công Ty TNHH Tư Vấn Quản Trị TAFI
Hạn nộp: 30/11/2025
Hà Nội Còn 66 ngày để ứng tuyển 9 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Công Nghệ Vũ Thảo
Tuyển Nhân viên triển khai phần mềm Công ty Cổ phần Công Nghệ Vũ Thảo làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 12 Triệu
Công ty Cổ phần Công Nghệ Vũ Thảo
Hạn nộp: 29/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 4 ngày để ứng tuyển 9 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Phần mềm DTS Việt Nam
Tuyển IT Helpdesk Công ty TNHH Phần mềm DTS Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu
Công ty TNHH Phần mềm DTS Việt Nam
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 5 ngày để ứng tuyển 9 - 12 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Đầu tư thương mại và du lịch quốc tế Hòa Bình
Tuyển Nhân viên mua hàng Công ty TNHH Đầu tư thương mại và du lịch quốc tế Hòa Bình làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu
Công ty TNHH Đầu tư thương mại và du lịch quốc tế Hòa Bình
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 5 ngày để ứng tuyển 9 - 12 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Thương Mại Thực Phẩm Tươi Sống Hà Hiền
Tuyển Kế toán kho Công Ty TNHH Thương Mại Thực Phẩm Tươi Sống Hà Hiền làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 12 Triệu
Công Ty TNHH Thương Mại Thực Phẩm Tươi Sống Hà Hiền
Hạn nộp: 31/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 36 ngày để ứng tuyển 9 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần Tập đoàn Kavi
Tuyển Hành chính nhân sự Công ty cổ phần Tập đoàn Kavi làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 12 Triệu
Công ty cổ phần Tập đoàn Kavi
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 5 ngày để ứng tuyển 9 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH LEVER VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH LEVER VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 12 Triệu
CÔNG TY TNHH LEVER VIỆT NAM
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 5 ngày để ứng tuyển 9 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Thương Mại Thực Phẩm Tươi Sống Hà Hiền
Tuyển Kế toán kho Công Ty TNHH Thương Mại Thực Phẩm Tươi Sống Hà Hiền làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 12 Triệu
Công Ty TNHH Thương Mại Thực Phẩm Tươi Sống Hà Hiền
Hạn nộp: 31/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 36 ngày để ứng tuyển 9 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Zerust Việt Nam
Tuyển Customer Success Công Ty TNHH Zerust Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 450 - 600 USD
Công Ty TNHH Zerust Việt Nam
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 21 ngày để ứng tuyển 450 - 600 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Viettel IDC Pro Company
Tuyển Customer Success Viettel IDC Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Viettel IDC Pro Company
Hạn nộp: 12/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm BSS Group
Tuyển Customer Success BSS Group làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
BSS Group
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 5 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm FE CREDIT
Tuyển Customer Success FE CREDIT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
FE CREDIT
Hạn nộp: 17/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH GENIEE VIỆT NAM
Tuyển Customer Success CÔNG TY TNHH GENIEE VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH GENIEE VIỆT NAM
Hạn nộp: 06/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Tập đoàn OSB
Tuyển Customer Success Công ty Cổ phần Tập đoàn OSB làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 17 Triệu
Công ty Cổ phần Tập đoàn OSB
Hạn nộp: 05/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Orient Express Container Co., Ltd
Tuyển Customer Success Orient Express Container Co., Ltd làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Orient Express Container Co., Ltd
Hạn nộp: 21/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Dapdance
Tuyển Customer Success Công Ty Cổ Phần Dapdance làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 5 Triệu
Công Ty Cổ Phần Dapdance
Hạn nộp: 20/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Trên 5 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần Công nghệ Sapo
Tuyển Customer Success Công ty cổ phần Công nghệ Sapo làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty cổ phần Công nghệ Sapo
Hạn nộp: 31/07/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Sữa VitaDairy Việt Nam
Tuyển Customer Success Công Ty Cổ Phần Sữa VitaDairy Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Sữa VitaDairy Việt Nam
Hạn nộp: 25/07/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Customer Success Công ty TNHH Equix Technologies làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu Công ty TNHH Equix Technologies
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Customer Success Công ty Cổ phần HouseNow làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 14 Triệu Công ty Cổ phần HouseNow
8 - 14 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Customer Success CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ UPBASE làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ UPBASE
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Customer Success Công ty cổ phần Công nghệ Sapo làm việc tại Hà Nội thu nhập 35 - 42 Triệu Công ty cổ phần Công nghệ Sapo
35 - 42 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Customer Success Hamsa Corporation làm việc tại Hà Nội thu nhập 1 - 4 Triệu Hamsa Corporation
1 - 4 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Customer Success Hamsa Corporation làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu Hamsa Corporation
12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Customer Success Công ty TNHH Mageplaza làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH Mageplaza
Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Customer Success Công ty Cổ phần LitGroup làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu Công ty Cổ phần LitGroup
15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Customer Success CÔNG TY CỔ PHẦN ĐI CHUNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 4 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN ĐI CHUNG
Trên 4 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Customer Success Page Group Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Page Group Vietnam
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Customer Success KCN Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập 500 - 1,500 USD KCN Vietnam
500 - 1,500 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Customer Success Easy Speed International Logistics Limited làm việc tại Hà Nội thu nhập 500 - 790 USD Easy Speed International Logistics Limited
500 - 790 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Customer Success Coats Phong Phu làm việc tại Hà Nội thu nhập 500 - 800 USD Coats Phong Phu
500 - 800 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Customer Success ITL FREIGHT MANAGEMENT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận ITL FREIGHT MANAGEMENT
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Customer Success GemCommerce làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 1,500 USD GemCommerce
Tới 1,500 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Customer Success ITECHWX COMPANY LIMITED làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 24 Triệu ITECHWX COMPANY LIMITED
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Customer Success Công Ty TNHH Dầu Nhờn Idemitsu Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH Dầu Nhờn Idemitsu Việt Nam
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Customer Success Pixelz Company Limited làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Pixelz Company Limited
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Customer Success Công ty Cổ phần Vinno Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty Cổ phần Vinno Việt Nam
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Customer Success Mufg Bank, Ltd., Hanoi Branch làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Mufg Bank, Ltd., Hanoi Branch
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Customer Success Công Ty TNHH Eusu Logistics Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH Eusu Logistics Việt Nam
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Customer Success Gamma Interactive Inc. làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Gamma Interactive Inc.
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Customer Success Công ty TNHH Lotte Property & Development Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH Lotte Property & Development Việt Nam
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Customer Success Inabata Vietnam Co., Ltd làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Inabata Vietnam Co., Ltd
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Customer Success Ken Logistics CO., LTD. làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Ken Logistics CO., LTD.
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Customer Success GemCommerce làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 1,500 USD GemCommerce
Tới 1,500 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Customer Success True Platform làm việc tại Hà Nội thu nhập 800 - 1,000 USD True Platform
800 - 1,000 USD Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Customer Success Công ty cổ phần Ichibaone Platform làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 40 Triệu Công ty cổ phần Ichibaone Platform
20 - 40 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Customer Success Công ty Cổ phần Công nghệ Secomus làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu Công ty Cổ phần Công nghệ Secomus
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Customer Success CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HẬU CẦN EFEX ASIA làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 40 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HẬU CẦN EFEX ASIA
20 - 40 triệu Kinh nghiệm: 3 năm