Tuyển Customer Success CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ GOBIZ làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu

Địa điểm làm việc - Hà Nội: tòa Viglacera, số 1 Đại lộ Thăng Long, Nam Từ Liêm, Hà Nội, Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc

Tiếp nhận danh sách Khách hàng mới từ hệ thống và quản lý cung cấp, liên hệ hỗ trợ, thuyết phục để Khách hàng chuyển đổi thành người dùng và tạo đơn trên hệ thống web của công ty.

Tiếp nhận danh sách Khách hàng cũ đang giảm doanh số hoặc dừng hoạt động từ cấp quản lý, hệ thống để tiến hành khảo sát, khai thác thông tin, thuyết phục, hỗ trợ Khách hàng hoạt động trở lại trên hệ thống web của công ty.

Tiếp nhân danh sách Khách hàng lớn, Khách hàng tiềm năng của công ty, hỗ trợ tư vấn chăm sóc riêng, gặp gỡ, tạo mối quan hệ gắn kết với Khách hàng để phát triển doanh số của Khách hàng.

Thực hiện các công việc phát sinh theo yêu cầu của quản lý tuỳ vào thời điểm cũng như tình hình công việc thực tế.

Đầy đủ về số lượng kịp tiến độ, kế hoạch do quản lý phân công.

Yêu Cầu Công Việc

Sử dụng được tiếng Trung (nghe - nói - đọc - viết)

Có 2-3 năm kinh nghiệm ở vị trí Chăm sóc Khách hàng hoặc các vị trí tương đương.

Giọng nói dễ nghe.

Khả năng tìm hiểu nắm bắt hệ thống, văn bản tài liệu hướng dẫn.

Khả năng tiếp nhận thông tin yêu cầu công việc từ trưởng bộ phận.

Kỹ năng giao tiếp qua điện thoại.

Kỹ năng làm việc qua email, kỹ năng trình bày văn bản, email.

Phần yêu cầu hoàn thành công việc quản lý sẽ tùy từng thời điểm vào vụ, tình hình nhân sự để xem xét và điều chỉnh yêu cầu cụ thể.

Quyền Lợi

Đối với ứng viên có kinh nghiệm sẽ thỏa thuận dựa trên năng lực, đảm bảo mức cạnh tranh so với thị trường.

Môi trường Công nghệ thông tin trẻ trung, năng động, nhiệt huyết.

Hưởng 13 -15 tháng lương/ năm.

Du lịch trong/ ngoài nước..

TGIF, tiệc sinh nhật, thâm niên, company meeting hàng tháng.

Phụ cấp ăn trưa + laptop.

Câu lạc bộ Bilac, nấu ăn, thể thao,...

Được hưởng các chế độ về BHXH, BHYT, BHTN và các chế độ khác theo quy định của Công ty và Luật Lao Động quy định.

Cách Thức Ứng Tuyển

