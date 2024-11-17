Tuyển Customer Success CÔNG TY TNHH THẨM MỸ TRUNG ANH làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Customer Success Tại CÔNG TY TNHH THẨM MỸ TRUNG ANH
Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 50 Trung Phụng
- Trung Phụng, Đống Đa
Mô Tả Công Việc Customer Success Với Mức Lương 10 - 15 Triệu
Tư vấn, hỗ trợ và giải đáp thắc mắc của Khách hàng cũ.
Chăm sóc khách hàng và tiếp nhận thông tin, phản hồi của khách hàng
Hỗ trợ khách hàng xử lý các công việc phát sinh
Tìm hiểu những nhu cầu của khách hàng và đẩy mạnh công việc chăm sóc khách hàng.
Các công việc khác được quản lý phân công trực tiếp
Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nữ, có từ 6 tháng kinh nghiệm mảng CSKH, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm thẩm mỹ (đặc biệt ưu tiên mảng da)
Có laptop cá nhân
Nhanh nhẹn, không nói ngọng, nói lắp
Kỹ năng giao tiếp tốt
Có laptop cá nhân
Nhanh nhẹn, không nói ngọng, nói lắp
Kỹ năng giao tiếp tốt
Tại CÔNG TY TNHH THẨM MỸ TRUNG ANH Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cơ bản 8.000.000Đ + hoa hồng. Thu nhập trung bình 10.000.000 - 15.000.000đ/tháng
Được cấp điện thoại, sim của công ty.
Được đào tạo nghiệp vụ chi tiết trước khi làm việc
Được hưởng các chế độ mà công ty quy định...
Được cấp điện thoại, sim của công ty.
Được đào tạo nghiệp vụ chi tiết trước khi làm việc
Được hưởng các chế độ mà công ty quy định...
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THẨM MỸ TRUNG ANH
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI