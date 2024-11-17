Tuyển Customer Success CÔNG TY TNHH THẨM MỸ TRUNG ANH làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 50 Trung Phụng - Trung Phụng, Đống Đa

Mô Tả Công Việc Customer Success Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Tư vấn, hỗ trợ và giải đáp thắc mắc của Khách hàng cũ.

Chăm sóc khách hàng và tiếp nhận thông tin, phản hồi của khách hàng

Hỗ trợ khách hàng xử lý các công việc phát sinh

Tìm hiểu những nhu cầu của khách hàng và đẩy mạnh công việc chăm sóc khách hàng.

Các công việc khác được quản lý phân công trực tiếp

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nữ, có từ 6 tháng kinh nghiệm mảng CSKH, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm thẩm mỹ (đặc biệt ưu tiên mảng da)

Có laptop cá nhân

Nhanh nhẹn, không nói ngọng, nói lắp

Kỹ năng giao tiếp tốt

Tại CÔNG TY TNHH THẨM MỸ TRUNG ANH Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản 8.000.000Đ + hoa hồng. Thu nhập trung bình 10.000.000 - 15.000.000đ/tháng

Được cấp điện thoại, sim của công ty.

Được đào tạo nghiệp vụ chi tiết trước khi làm việc

Được hưởng các chế độ mà công ty quy định...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THẨM MỸ TRUNG ANH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.