Tuyển Customer Success CÔNG TY CỔ PHẦN ONE MOUNT GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 4 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: One Mount Building, Times City, 458 Minh Khai, HBT, HN, Hai Bà Trưng, Quận Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Customer Success Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Customer Success là bộ phận đầu nguồn chịu trách nhiệm tiếp nhận danh sách các khách hàng đang có nhu cầu mua/bán BĐS qua các kênh Marketing, Đối tác. Từ đó xác định và phân loại mang lại giá trị cho Khách hàng có nhu cầu mua/bán BĐS.

Với khách hàng có nhu cầu MUA bất động sản: Thực hiện tiếp nhận phản hồi Khách hàng, đặt lịch hẹn và chuyển giao khách hàng cho Bộ phận bán hàng trực tiếp.

Với khách hàng có nhu cầu BÁN bất động sản: Thực hiện thuyết phục Chủ nhà bán căn nhà theo giá hợp lý, đồng hành, tương tác và gắn kết với Chủ nhà thường xuyên trong suốt quá trình Chủ nhà sử dụng dịch vụ của OneHousing.

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có ít nhất 6 tháng kinh nghiệm CKSH/ Telesales/ Tư vấn bán hàng Online.

Có kinh nghiệm BĐS là một điểm cộng.

Giọng nói dễ nghe, giao tiếp tốt.

Chăm chỉ, nhiệt tình, tích cực, chủ động.

Khả năng làm việc độc lập và theo nhóm hiệu quả.

Có tinh thần trách nhiệm cao và ham học hỏi.

Ưu tiên UV có thể đi làm luôn.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ONE MOUNT GROUP Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập:

Lương cứng: 9,000,000 VNĐ/ tháng

Thưởng: theo hiệu quả công việc, hoa hồng.

Máy tính xách tay, màn hình và các phương tiện/tài khoản/công cụ cần thiết khác cho công việc

Cơ hội nghề nghiệp:

Xét tăng lương hàng năm và cơ hội thăng tiến.

Nguồn học miễn phí trên các nền tảng Udemy, Coursera,...; hội thảo nội bộ,...

Công nhận và khen thưởng ở cấp độ nhóm và Công ty.

Môi trường làm việc:

Văn phòng Agile hiện đại và linh hoạt được trang bị đầy đủ tiện nghi chơi game, yoga, gym, khu ăn trưa, tủ đựng đồ cá nhân bằng QR Code, open space làm việc tự do...

Văn hóa học tập, khuyến khích đưa ra ý kiến đề xuất và thái độ chủ động.

Các sự kiện nội bộ khác.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ONE MOUNT GROUP

