Tuyển Customer Success CÔNG TY CỔ PHẦN ONE MOUNT GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Tuyển Customer Success CÔNG TY CỔ PHẦN ONE MOUNT GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN ONE MOUNT GROUP
Ngày đăng tuyển: 01/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 28/12/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN ONE MOUNT GROUP

Customer Success

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Customer Success Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ONE MOUNT GROUP

Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
4 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: One Mount Building, Times City, 458 Minh Khai, HBT, HN, Hai Bà Trưng, Quận Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Customer Success Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Customer Success là bộ phận đầu nguồn chịu trách nhiệm tiếp nhận danh sách các khách hàng đang có nhu cầu mua/bán BĐS qua các kênh Marketing, Đối tác. Từ đó xác định và phân loại mang lại giá trị cho Khách hàng có nhu cầu mua/bán BĐS.
Với khách hàng có nhu cầu MUA bất động sản: Thực hiện tiếp nhận phản hồi Khách hàng, đặt lịch hẹn và chuyển giao khách hàng cho Bộ phận bán hàng trực tiếp.
Với khách hàng có nhu cầu BÁN bất động sản: Thực hiện thuyết phục Chủ nhà bán căn nhà theo giá hợp lý, đồng hành, tương tác và gắn kết với Chủ nhà thường xuyên trong suốt quá trình Chủ nhà sử dụng dịch vụ của OneHousing.

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có ít nhất 6 tháng kinh nghiệm CKSH/ Telesales/ Tư vấn bán hàng Online.
Có kinh nghiệm BĐS là một điểm cộng.
Giọng nói dễ nghe, giao tiếp tốt.
Chăm chỉ, nhiệt tình, tích cực, chủ động.
Khả năng làm việc độc lập và theo nhóm hiệu quả.
Có tinh thần trách nhiệm cao và ham học hỏi.
Ưu tiên UV có thể đi làm luôn.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ONE MOUNT GROUP Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập:
Lương cứng: 9,000,000 VNĐ/ tháng
Thưởng: theo hiệu quả công việc, hoa hồng.
Máy tính xách tay, màn hình và các phương tiện/tài khoản/công cụ cần thiết khác cho công việc
Cơ hội nghề nghiệp:
Xét tăng lương hàng năm và cơ hội thăng tiến.
Nguồn học miễn phí trên các nền tảng Udemy, Coursera,...; hội thảo nội bộ,...
Công nhận và khen thưởng ở cấp độ nhóm và Công ty.
Môi trường làm việc:
Văn phòng Agile hiện đại và linh hoạt được trang bị đầy đủ tiện nghi chơi game, yoga, gym, khu ăn trưa, tủ đựng đồ cá nhân bằng QR Code, open space làm việc tự do...
Văn hóa học tập, khuyến khích đưa ra ý kiến đề xuất và thái độ chủ động.
Các sự kiện nội bộ khác.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ONE MOUNT GROUP

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN ONE MOUNT GROUP

CÔNG TY CỔ PHẦN ONE MOUNT GROUP

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: Times City, số 458 Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

