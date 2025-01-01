Tuyển Tester Công ty Cổ phần INFINITY TECHNOLOGY GLOBAL làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

Mức lương 10 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 6, tòa nhà Đồng Lợi, ngõ 1160 đường Láng, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội., Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Tester Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

Tham gia kiểm thử các sản phẩm app của công ty.

Kỹ năng viết tài liệu rõ ràng, đủ yêu cầu (Test Plan, Test Scenarios, Test cases)

Làm việc sát cánh với team để hiểu và cập nhật thay đổi sản phẩm hàng ngày

Lên testcase và thực hiện testing theo tài liệu nghiệp vụ của BA, PO.

Phân tích và phản biện về đặc tả yêu cầu phần mềm.

Tài liệu hóa hướng dẫn sử dụng sản phẩm (nếu có).

Hỗ trợ các thành viên dự án, quản lý dự án để làm rõ yêu cầu của sản phẩm cần đáp ứng.

Open, verify bug, tái tạo lại bug cho các bên liên quan nếu cần.

Góp ý cho lập trình viên và PO về các phần có thể cải t

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm ít nhất 1 năm trong lĩnh vực test mobile app (manual).

Có kiến thức nền tảng về các phương thức test: integration, regression...

Có khả năng handle nhiều task cùng lúc.

Có kinh nghiệm làm việc với mô hình Agile/Scrum.

Có hiểu biết về development, unit test là 1 lợi thế.

Tại Công ty Cổ phần INFINITY TECHNOLOGY GLOBAL Thì Được Hưởng Những Gì

Chế độ lương thưởng hấp dẫn. Mức lương từ: 400$ - 800$.

Review lương, thưởng 2 lần/ năm (Tháng 1 và tháng 7), mức lương tăng upto 25%/ đợt review, thưởng 1-4 tháng lương/năm

Thưởng ngày lễ, sinh nhật cho CBNV

Trang bị các thiết bị làm việc phù hợp với công việc

Có khu vực ăn uống riêng, khu căng tin hoàn toàn miễn phí

Chương trình Happy Time vào chiều thứ 6 hàng tuần

Ngày nghỉ phép còn lại trong năm sẽ được chuyển sang ngày lương

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, lành mạnh, cơ hội thăng tiến cao

Các chương trình, hoạt động vui chơi giải trí vào các dịp lễ, Tết, du lịch, team building.

Hệ sinh thái các sản phẩm có hàng triệu người dùng hàng tháng trên toàn cầu: u, Úc, Mỹ, Ấn Độ, Brazil, South Africa...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần INFINITY TECHNOLOGY GLOBAL

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin