Tuyển Tester Công ty Cổ phần INFINITY TECHNOLOGY GLOBAL làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

Công ty Cổ phần INFINITY TECHNOLOGY GLOBAL
Ngày đăng tuyển: 01/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 01/02/2025
Công ty Cổ phần INFINITY TECHNOLOGY GLOBAL

Tester

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tester Tại Công ty Cổ phần INFINITY TECHNOLOGY GLOBAL

Mức lương
10 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 6, tòa nhà Đồng Lợi, ngõ 1160 đường Láng, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội., Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Tester Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

Tham gia kiểm thử các sản phẩm app của công ty.
Kỹ năng viết tài liệu rõ ràng, đủ yêu cầu (Test Plan, Test Scenarios, Test cases)
Làm việc sát cánh với team để hiểu và cập nhật thay đổi sản phẩm hàng ngày
Lên testcase và thực hiện testing theo tài liệu nghiệp vụ của BA, PO.
Phân tích và phản biện về đặc tả yêu cầu phần mềm.
Tài liệu hóa hướng dẫn sử dụng sản phẩm (nếu có).
Hỗ trợ các thành viên dự án, quản lý dự án để làm rõ yêu cầu của sản phẩm cần đáp ứng.
Open, verify bug, tái tạo lại bug cho các bên liên quan nếu cần.
Góp ý cho lập trình viên và PO về các phần có thể cải t

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm ít nhất 1 năm trong lĩnh vực test mobile app (manual).
Có kiến thức nền tảng về các phương thức test: integration, regression...
Có khả năng handle nhiều task cùng lúc.
Có kinh nghiệm làm việc với mô hình Agile/Scrum.
Có hiểu biết về development, unit test là 1 lợi thế.

Tại Công ty Cổ phần INFINITY TECHNOLOGY GLOBAL Thì Được Hưởng Những Gì

Chế độ lương thưởng hấp dẫn. Mức lương từ: 400$ - 800$.
Review lương, thưởng 2 lần/ năm (Tháng 1 và tháng 7), mức lương tăng upto 25%/ đợt review, thưởng 1-4 tháng lương/năm
Thưởng ngày lễ, sinh nhật cho CBNV
Trang bị các thiết bị làm việc phù hợp với công việc
Có khu vực ăn uống riêng, khu căng tin hoàn toàn miễn phí
Chương trình Happy Time vào chiều thứ 6 hàng tuần
Ngày nghỉ phép còn lại trong năm sẽ được chuyển sang ngày lương
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, lành mạnh, cơ hội thăng tiến cao
Các chương trình, hoạt động vui chơi giải trí vào các dịp lễ, Tết, du lịch, team building.
Hệ sinh thái các sản phẩm có hàng triệu người dùng hàng tháng trên toàn cầu: u, Úc, Mỹ, Ấn Độ, Brazil, South Africa...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần INFINITY TECHNOLOGY GLOBAL

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần INFINITY TECHNOLOGY GLOBAL

Công ty Cổ phần INFINITY TECHNOLOGY GLOBAL

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 1160 đường Láng, Phường Láng Thượng, quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

