Tuyển Tester CÔNG TY CỔ PHẦN ADAMO SOFTWARE làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 20 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN ADAMO SOFTWARE
Ngày đăng tuyển: 05/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 07/03/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN ADAMO SOFTWARE

Tester

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tester Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ADAMO SOFTWARE

Mức lương
12 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
4 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 56 Tố Hữu, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Tester Với Mức Lương 12 - 20 Triệu

Phối hợp với các đội phát triển phần mềm để hiểu rõ về dự án và mục tiêu kiểm thử cũng như các yêu cầu đưa ra;
Thiết kế và xây dựng các trường hợp kiểm thử;
Thực hiện viết testcase;
Theo dõi, tổng hợp, phân tích, đánh giá, báo cáo kết quả Test cho các bên liên quan;
Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Quản lý trực tiếp.

Với Mức Lương 12 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có 6 tháng – 2 năm kinh nghiệm làm ở vị trí Tester
Có hiểu biết về quy trình phần mềm, các loại test và phương pháp test;
Tư duy tốt, có khả năng nắm bắt yêu cầu nghiệp vụ;
Có khả năng giao tiếp Tiếng anh

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ADAMO SOFTWARE Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương hấp dẫn: 12,000,000 – 20,000,000 đ/tháng
Thử việc 90% lương.
Thời gian làm việc: Thứ 2 – thứ 6.
Tháng lương thứ 13
Review lương 6 tháng/ lần
Thưởng các dịp lễ Tết, thưởng quý, thưởng thâm niên, thưởng lợi nhuận.
Quà tặng dịp sinh nhật cá nhân
Cơ hội được học hỏi, làm việc với công nghệ mới
Được làm việc trong một môi trường chuyên nghiệp với các đối tác nước ngoài
Du lịch, teambuilding 2 lần/năm
Khám sức khỏe định kỳ cho nhân viên
Hỗ trợ tham gia các khóa đào tạo nâng cao kiến thức và kỹ năng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ADAMO SOFTWARE

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN ADAMO SOFTWARE

CÔNG TY CỔ PHẦN ADAMO SOFTWARE

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tòa Lilama10, số 56 Tố Hữu, Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

