Tuyển Tester Công ty TNHH Tập Đoàn Đầu Tư Welly Corp làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Welly Corp, Tầng 3, Tòa Văn Phòng, UDIC Complex, Trung Hòa, Cầu Giấy Hà Nội, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Tester Với Mức Lương 9 - 15 Triệu

Viết kịch bản kiểm thử chi tiết và rõ ràng

Phân tích các yêu cầu phần mềm để xác định các tình huống kiểm thử cần thiết

Duy trì và quản lý các tài liệu kiểm thử một cách có hệ thống và dễ dàng truy cập

Giao tiếp rõ ràng và hiệu quả với các thành viên trong nhóm và các bên liên quan

Phân tích và giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình kiểm thử

Sắp xếp và quản lý công việc một cách hiệu quả để đảm bảo hoàn thành đúng hạn và đúng chất lượng yêu cầu

Thực hiện kiểm thử ứng dụng trên nhiều môi trường, thiết bị

Kiểm thử sản phẩm, tìm kiếm lỗi, đánh giá hiệu suất, xác minh tính năng

Mô tả bug, cách tái hiện lên Jira và báo cáo lại nhóm phát triển khi sản phẩm có lỗi

Tổng hợp và báo cáo kết quả kiểm thử tới các thành viên liên quan

Viết tài liệu HDSD và trình bày với các bên liên quan khi cần

Cập nhật các kiến thức mới nhất về phát triển phần mềm, công nghệ kiểm thử, quy trình kiểm thử…

Đề xuất các cải tiến quy trình

Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của TBP & BLĐ

Với Mức Lương 9 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành liên quan

Có kinh nghiệm về phần mềm và kiểm thử: Phương pháp kiểm thử, kỹ năng sử dụng các công cụ kiểm thử, đánh giá hiệu suất sản phẩm...

Kiến thức về các loại kiểm thử (chức năng, phi chức năng, hồi quy), kiểm thử tự động

Kiến thức về hệ điều hành Android và IOS

Kiến thức về yêu cầu hệ thống và tài liệu đặc tả

Kiến thức các giai đoạn của vòng đời phát triển phần mềm từ lập kế hoạch, thiết kế, phát triển, kiểm thử đến triển khai và bảo trì

Kỹ năng tổ chức và quản lý tài liệu kiểm thử

Kỹ năng xác định các lỗi và mô tả chúng một cách rõ ràng để đội ngũ phát triển có thể dễ dàng hiểu và sửa chữa

Tư duy phân tích và giải quyết vấn đề: Phân tích yêu cầu sản phẩm từ Leader, xác định và giải quyết các vấn đề trong quá trình kiểm thử;

Sử dụng thành thạo các công cụ như Appium, Selenium, JIRA, TestRail để thực hiện kiểm thử và báo cáo lỗi

Có khả năng thực hiện kiểm thử cả thủ công và tự động để đảm bảo chất lượng ứng dụng

Sử dụng thành thạo các công cụ như JMeter, OWASP ZAP để kiểm thử hiệu năng và bảo mật

Biết cách viết mã kiểm thử bằng các ngôn ngữ lập trình như Java, Python...

Kỹ năng hướng dẫn và đào tạo

Tại Công ty TNHH Tập Đoàn Đầu Tư Welly Corp Thì Được Hưởng Những Gì

Lương 9.000.000 - 15.000.000 VNĐ/ tháng; phụ cấp gửi xe + ăn trưa;

Các chế độ bảo hiểm, nghỉ phép, khám sức khỏe, thưởng lễ tết;

Được tập luyện miễn phí tại phòng gym 5 sao của công ty;

Được làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động, với định hướng sản phẩm rõ ràng;

Được làm việc trực tiếp với PM, Leader, Tech Lead và hỗ trợ nâng cao kỹ năng chuyên môn;

Được tham gia các chương trình đào tạo thấu hiểu và phát triển khả năng tiềm ẩn của bản thân;

Có cơ hội thăng tiến lên các cấp quản lý nếu đáp ứng được yêu cầu năng lực.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Tập Đoàn Đầu Tư Welly Corp

