Tuyển Tester Công ty TNHH Tập Đoàn Đầu Tư Welly Corp làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu

Tuyển Tester Công ty TNHH Tập Đoàn Đầu Tư Welly Corp làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu

Công ty TNHH Tập Đoàn Đầu Tư Welly Corp
Ngày đăng tuyển: 02/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 02/05/2025
Công ty TNHH Tập Đoàn Đầu Tư Welly Corp

Tester

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tester Tại Công ty TNHH Tập Đoàn Đầu Tư Welly Corp

Mức lương
9 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Welly Corp, Tầng 3, Tòa Văn Phòng, UDIC Complex, Trung Hòa, Cầu Giấy Hà Nội, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Tester Với Mức Lương 9 - 15 Triệu

Viết kịch bản kiểm thử chi tiết và rõ ràng
Phân tích các yêu cầu phần mềm để xác định các tình huống kiểm thử cần thiết
Duy trì và quản lý các tài liệu kiểm thử một cách có hệ thống và dễ dàng truy cập
Giao tiếp rõ ràng và hiệu quả với các thành viên trong nhóm và các bên liên quan
Phân tích và giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình kiểm thử
Sắp xếp và quản lý công việc một cách hiệu quả để đảm bảo hoàn thành đúng hạn và đúng chất lượng yêu cầu
Thực hiện kiểm thử ứng dụng trên nhiều môi trường, thiết bị
Kiểm thử sản phẩm, tìm kiếm lỗi, đánh giá hiệu suất, xác minh tính năng
Mô tả bug, cách tái hiện lên Jira và báo cáo lại nhóm phát triển khi sản phẩm có lỗi
Tổng hợp và báo cáo kết quả kiểm thử tới các thành viên liên quan
Viết tài liệu HDSD và trình bày với các bên liên quan khi cần
Cập nhật các kiến thức mới nhất về phát triển phần mềm, công nghệ kiểm thử, quy trình kiểm thử…
Đề xuất các cải tiến quy trình
Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của TBP & BLĐ

Với Mức Lương 9 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành liên quan
Có kinh nghiệm về phần mềm và kiểm thử: Phương pháp kiểm thử, kỹ năng sử dụng các công cụ kiểm thử, đánh giá hiệu suất sản phẩm...
Kiến thức về các loại kiểm thử (chức năng, phi chức năng, hồi quy), kiểm thử tự động
Kiến thức về hệ điều hành Android và IOS
Kiến thức về yêu cầu hệ thống và tài liệu đặc tả
Kiến thức các giai đoạn của vòng đời phát triển phần mềm từ lập kế hoạch, thiết kế, phát triển, kiểm thử đến triển khai và bảo trì
Kỹ năng tổ chức và quản lý tài liệu kiểm thử
Kỹ năng xác định các lỗi và mô tả chúng một cách rõ ràng để đội ngũ phát triển có thể dễ dàng hiểu và sửa chữa
Tư duy phân tích và giải quyết vấn đề: Phân tích yêu cầu sản phẩm từ Leader, xác định và giải quyết các vấn đề trong quá trình kiểm thử;
Sử dụng thành thạo các công cụ như Appium, Selenium, JIRA, TestRail để thực hiện kiểm thử và báo cáo lỗi
Có khả năng thực hiện kiểm thử cả thủ công và tự động để đảm bảo chất lượng ứng dụng
Sử dụng thành thạo các công cụ như JMeter, OWASP ZAP để kiểm thử hiệu năng và bảo mật
Biết cách viết mã kiểm thử bằng các ngôn ngữ lập trình như Java, Python...
Kỹ năng hướng dẫn và đào tạo

Tại Công ty TNHH Tập Đoàn Đầu Tư Welly Corp Thì Được Hưởng Những Gì

Lương 9.000.000 - 15.000.000 VNĐ/ tháng; phụ cấp gửi xe + ăn trưa;
Các chế độ bảo hiểm, nghỉ phép, khám sức khỏe, thưởng lễ tết;
Được tập luyện miễn phí tại phòng gym 5 sao của công ty;
Được làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động, với định hướng sản phẩm rõ ràng;
Được làm việc trực tiếp với PM, Leader, Tech Lead và hỗ trợ nâng cao kỹ năng chuyên môn;
Được tham gia các chương trình đào tạo thấu hiểu và phát triển khả năng tiềm ẩn của bản thân;
Có cơ hội thăng tiến lên các cấp quản lý nếu đáp ứng được yêu cầu năng lực.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Tập Đoàn Đầu Tư Welly Corp

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Tập Đoàn Đầu Tư Welly Corp

Công ty TNHH Tập Đoàn Đầu Tư Welly Corp

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tòa Udic Complex - Hoàng Đạo Thúy - Trung Hòa - Cầu Giấy - Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-tester-thu-nhap-9-15-trieu-toan-thoi-gian-tai-ha-noi-job344035
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm Snow Việt Nam
Tuyển Tester Snow Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Snow Việt Nam
Hạn nộp: 28/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 11 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm BSS Group
Tuyển Tester BSS Group làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
BSS Group
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 13 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần tập đoàn Golden Gate
Tuyển Tester Công ty cổ phần tập đoàn Golden Gate làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty cổ phần tập đoàn Golden Gate
Hạn nộp: 14/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Giải pháp 8 Giờ
Tuyển Tester Công ty Cổ phần Giải pháp 8 Giờ làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu
Công ty Cổ phần Giải pháp 8 Giờ
Hạn nộp: 13/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 12 - 18 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway
Tuyển Tester Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 32 Triệu
Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway
Hạn nộp: 05/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 25 - 32 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần phần mềm ITSOL Holdings
Tuyển Tester Công ty cổ phần phần mềm ITSOL Holdings làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
Công ty cổ phần phần mềm ITSOL Holdings
Hạn nộp: 04/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KB VIỆT NAM
Tuyển Tester CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KB VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 500 - 1 USD
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KB VIỆT NAM
Hạn nộp: 03/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 500 - 1 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway
Tuyển Tester Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 24 Triệu
Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway
Hạn nộp: 03/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 18 - 24 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Đầu tư Mobino
Tuyển Tester Công ty Cổ phần Đầu tư Mobino làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 30 Triệu
Công ty Cổ phần Đầu tư Mobino
Hạn nộp: 31/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Apero Technologies Group
Tuyển Tester Apero Technologies Group làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 16 Triệu
Apero Technologies Group
Hạn nộp: 31/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn 9 - 16 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING
Tuyển Technical Leader CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Còn 44 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ORENDA
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CỔ PHẦN ORENDA làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 4 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ORENDA
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 2 - 4 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Cty Cổ phần Blueco toàn cầu
Tuyển Thực tập sinh Cty Cổ phần Blueco toàn cầu làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 5 Triệu
Cty Cổ phần Blueco toàn cầu
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 3 - 5 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway
Tuyển Data Analyst Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 26 Triệu
Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 18 - 26 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Cty TNHH tư vấn Ganeshaid
Tuyển Business Analyst Cty TNHH tư vấn Ganeshaid làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Cty TNHH tư vấn Ganeshaid
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Còn 22 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Tp Inc. - Hanoi Business Center
Tuyển Market Research Tp Inc. - Hanoi Business Center làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Tp Inc. - Hanoi Business Center
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Life Sciences Co., Ltd
Tuyển Kế toán tổng hợp Life Sciences Co., Ltd làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
Life Sciences Co., Ltd
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE
Hạn nộp: 20/10/2025
Hà Nội Còn 33 ngày để ứng tuyển 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Dasan Vietnam
Tuyển Software Engineer Công ty TNHH Dasan Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Dasan Vietnam
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Tuyển Nhân viên mua hàng Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu
Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Hạn nộp: 12/10/2025
Hà Nội Còn 25 ngày để ứng tuyển 9 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Công Nghệ Vũ Thảo
Tuyển Business Analyst Công ty Cổ phần Công Nghệ Vũ Thảo làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 15 Triệu
Công ty Cổ phần Công Nghệ Vũ Thảo
Hạn nộp: 22/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 5 ngày để ứng tuyển 9 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cơ khí Chính xác Gia Minh
Tuyển Nhân viên vận hành Công ty Cơ khí Chính xác Gia Minh làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu
Công ty Cơ khí Chính xác Gia Minh
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 13 ngày để ứng tuyển 9 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Thiết Bị VMT Việt Nam
Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty Cổ phần Thiết Bị VMT Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu
Công ty Cổ phần Thiết Bị VMT Việt Nam
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Còn 44 ngày để ứng tuyển 9 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ KHÁCH SẠN NICECY
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ KHÁCH SẠN NICECY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ KHÁCH SẠN NICECY
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 13 ngày để ứng tuyển 9 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần viễn thông FPT
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần viễn thông FPT làm việc tại Đồng Nai thu nhập 9 - 15 Triệu
Công ty Cổ phần viễn thông FPT
Hạn nộp: 30/09/2025
Đồng Nai Còn 13 ngày để ứng tuyển 9 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm Snow Việt Nam
Tuyển Tester Snow Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Snow Việt Nam
Hạn nộp: 28/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 11 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm BSS Group
Tuyển Tester BSS Group làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
BSS Group
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 13 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần tập đoàn Golden Gate
Tuyển Tester Công ty cổ phần tập đoàn Golden Gate làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty cổ phần tập đoàn Golden Gate
Hạn nộp: 14/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Giải pháp 8 Giờ
Tuyển Tester Công ty Cổ phần Giải pháp 8 Giờ làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu
Công ty Cổ phần Giải pháp 8 Giờ
Hạn nộp: 13/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 12 - 18 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway
Tuyển Tester Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 32 Triệu
Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway
Hạn nộp: 05/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 25 - 32 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần phần mềm ITSOL Holdings
Tuyển Tester Công ty cổ phần phần mềm ITSOL Holdings làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
Công ty cổ phần phần mềm ITSOL Holdings
Hạn nộp: 04/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KB VIỆT NAM
Tuyển Tester CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KB VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 500 - 1 USD
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KB VIỆT NAM
Hạn nộp: 03/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 500 - 1 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway
Tuyển Tester Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 24 Triệu
Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway
Hạn nộp: 03/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 18 - 24 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Đầu tư Mobino
Tuyển Tester Công ty Cổ phần Đầu tư Mobino làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 30 Triệu
Công ty Cổ phần Đầu tư Mobino
Hạn nộp: 31/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Apero Technologies Group
Tuyển Tester Apero Technologies Group làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 16 Triệu
Apero Technologies Group
Hạn nộp: 31/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn 9 - 16 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Tester CÔNG TY TNHH AGEST VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH AGEST VIỆT NAM
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Tester Apero Technologies Group làm việc tại Hà Nội thu nhập 16 - 25 Triệu Apero Technologies Group
16 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Tester CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VINORSOFT làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VINORSOFT
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Tester Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Tester Công ty Cổ phần SIMBATECH làm việc tại Hà Nội thu nhập 17 - 32 Triệu Công ty Cổ phần SIMBATECH
17 - 32 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Tester Công ty cổ phần Công nghệ thông tin Phú Minh (Phú Minh Teck) làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty cổ phần Công nghệ thông tin Phú Minh (Phú Minh Teck)
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Tester Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 36 Triệu Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway
25 - 36 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Tester Công ty Cổ phần Atomi Digital làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty Cổ phần Atomi Digital
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Tester CÔNG TY CỔ PHẦN AHT TECH làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN AHT TECH
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Tester Công ty cổ phần phần mềm ITSOL Holdings làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu Công ty cổ phần phần mềm ITSOL Holdings
10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Tester Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 36 Triệu Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway
25 - 36 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Tester Công ty Cổ phần dịch vụ và giải pháp xử lý dữ liệu VBEE làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu Công ty Cổ phần dịch vụ và giải pháp xử lý dữ liệu VBEE
15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Tester CÔNG TY TNHH NEO TALENT làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH NEO TALENT
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Tester CÔNG TY TNHH SOCOTEC VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 1 - 17 USD CÔNG TY TNHH SOCOTEC VIỆT NAM
1 - 17 USD Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Tester XIPAT FLEXIBLE SOLUTIONS COMPANY LIMITED làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu XIPAT FLEXIBLE SOLUTIONS COMPANY LIMITED
12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Tester Công ty Cổ phần METUB Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty Cổ phần METUB Việt Nam
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Tester Công ty cổ phần công nghệ ứng dụng Arabica Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty cổ phần công nghệ ứng dụng Arabica Việt Nam
Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Tester Công ty TNHH Giải pháp Phân tích dữ liệu Insight Data làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu Công ty TNHH Giải pháp Phân tích dữ liệu Insight Data
20 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Tester Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 34 Triệu Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway
20 - 34 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Tester CÔNG TY CỔ PHẦN PARALINE SOFTWARE làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 25 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN PARALINE SOFTWARE
18 - 25 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Tester EZTech & CDT Games Studio làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu EZTech & CDT Games Studio
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Tester Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 33 Triệu Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway
18 - 33 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Tester TECHVIFY SOFTWARE., JSC làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 35 Triệu TECHVIFY SOFTWARE., JSC
15 - 35 triệu Kinh nghiệm: 4 năm
Tuyển Tester Apero Technologies Group làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 16 Triệu Apero Technologies Group
9 - 16 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Tester Công ty Cổ phần Đầu tư Mobino làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 30 Triệu Công ty Cổ phần Đầu tư Mobino
10 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Tester Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 24 Triệu Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway
18 - 24 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Tester CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KB VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 500 - 1 USD CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KB VIỆT NAM
500 - 1 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Tester Công ty cổ phần phần mềm ITSOL Holdings làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu Công ty cổ phần phần mềm ITSOL Holdings
15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Tester Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 32 Triệu Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway
25 - 32 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Tester Công ty Cổ phần Giải pháp 8 Giờ làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu Công ty Cổ phần Giải pháp 8 Giờ
12 - 18 triệu Kinh nghiệm: 2 năm