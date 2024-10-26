Tuyển Tester XPERC LTD làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Tester XPERC LTD làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

XPERC LTD
Ngày đăng tuyển: 26/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 16/11/2024
XPERC LTD

Tester

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tester Tại XPERC LTD

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 184 đường D, Lakeview City, P. An Phú, Quận 2

Mô Tả Công Việc Tester Với Mức Lương Thỏa thuận

Phân tích yêu cầu: Nhận yêu cầu từ QA Leader, phân tích yêu cầu, xác nhận lại những gì đã hiểu với QA Leader. Viết test case: Hỗ trợ phát triển kế hoạch kiểm thử, các trường hợp kiểm thử và kịch bản kiểm thử dựa trên yêu cầu. Chạy test case: Thực hiện các bài kiểm thử thủ công để đảm bảo chức năng, hiệu suất và độ tin cậy của phần mềm. Báo cáo lỗi: Xác định, ghi chép và theo dõi các lỗi sử dụng công cụ theo dõi lỗi. Giao tiếp hiệu quả với nhóm phát triển về các vấn đề gặp phải. Hợp tác: Làm việc chặt chẽ với các lập trình viên, quản lý dự án và các bên liên quan khác để đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng được đáp ứng trong toàn bộ quy trình phát triển phần mềm. Tài liệu: Duy trì tài liệu rõ ràng và chi tiết về quy trình kiểm thử, kết quả và bất kỳ thay đổi nào được thực hiện trong quá trình kiểm thử. Học hỏi: Liên tục tìm hiểu và áp dụng các kỹ thuật, công cụ và phương pháp kiểm thử mới để cải thiện hiệu quả kiểm thử.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Đang theo học chương trình đại học về Công nghệ Thông tin, Kỹ thuật Phần mềm Hiểu biết cơ bản về phát triển phần mềm và các phương pháp kiểm thử. Kỹ năng phân tích và giải quyết vấn đề mạnh mẽ. Chú ý đến chi tiết và khả năng làm việc độc lập cũng như trong môi trường nhóm. Có tiếng anh cơ bản: đọc viết được test case bằng tiếng anh Có kiến thức về công cụ kiểm thử (ví dụ: Selenium, Playwright...) là một điểm cộng.
Tại XPERC LTD Thì Được Hưởng Những Gì

Tích lũy kinh nghiệm thực tế trong kiểm thử phần mềm và đảm bảo chất lượng. Nhận được sự hướng dẫn từ các chuyên gia có kinh nghiệm trong lĩnh vực. Cơ hội làm việc trên các dự án thực tế và đóng góp cho thành công của đội ngũ. Bao gồm bất kỳ quyền lợi nào khác, như cơ hội kết nối, giờ làm việc linh hoạt, hoặc tiềm năng trở thành nhân viên chính thức sau thực tập.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại XPERC LTD

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

XPERC LTD

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 22 Street 7, Melosa Residence, Phu Huu, Thu Duc, Ho Chi Minh, Vietnam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

