Tuyển Manual Tester Công ty TNHH Phần mềm DTS Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 20 Triệu

Mức lương Đến 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 3, tòa nhà Ladeco, 266 Đội Cấn, quận Ba Đình, Ba Đình

- Viết testcase và thực hiện test cho dự án lớn với khách hàng Nhật trên các ứng dụng Web/Mobile

- Làm việc theo nhóm theo sự hướng dẫn của leader hoặc làm việc độc lập tùy theo nội dung công việc

- Có cơ hội học hỏi cách sử dụng tiếng Nhật, hoặc trao đổi trực tiếp với khách hàng Nhật

- Tốt nghiệp đại học Chuyên ngành Công nghệ thông tin hoặc đã tham gia các khóa học về Testing

- Từ 2-3 năm kinh nghiệm

- Đã có kinh nghiệm viết testcase liên quan đến Web

- Có kinh nghiệm tạo TestData, sử dụng SQL

Tại Công ty TNHH Phần mềm DTS Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương thỏa thuận theo năng lực thực tế của ứng viên. Performance review: 1 lần/năm.

- Trợ cấp đi lại, trợ cấp ăn trưa, trợ cấp tiếng Nhật, trợ cấp onsite khi tham gia dự án bên khách hàng...

- Thưởng lễ tết, thưởng tháng lương thứ 13, thưởng nhân viên xuất sắc quý, năm, nhân viên tiêu biểu đi du lịch Nhật Bản.

- Nghỉ theo lịch công ty, nghỉ theo lịch khách hàng Nhật, ngoài các ngày nghỉ theo quy định, 1 năm có thêm 2 đợt nghỉ dài.

- Nghỉ tham gia Ngày hội khai giảng cùng con

- Chế độ chăm sóc phụ nữ: Nghỉ sinh lý phụ nữ: 8h/ tháng; Nghỉ sau sinh cho nhân viên nữ có con dưới 1 tuổi: 1h/ngày

Chế độ chăm sóc sức khỏe cho nhân viên:

- Bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của Luật lao động.

- Bảo hiểm sức khỏe cao cấp cho toàn bộ nhân viên

- Khám sức khỏe định kỳ hàng năm tại các bệnh viện uy tín (Bệnh viện Thu Cúc, bệnh viện Medlatec...)

Văn phòng làm việc tiện ích:

- Miễn phí trà, coffee tại khu vực ăn uống của công ty.

- Máy pha coffee, máy bán hàng tự động tiện ích ngay tại văn phòng.

Các hoạt động sôi nổi:

- Hoạt động team building kết nối đội nhóm hàng quý.

- Các CLB thể thao: bóng đá, bi lắc...

- Hoạt động du lịch thường niên và các sự kiện lớn trong công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Phần mềm DTS Việt Nam

