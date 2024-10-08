Tuyển Tester Công ty Cổ phần VNEXT SOFTWARE TOP CÔNG TY làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Đến 25 Triệu

Công ty Cổ phần VNEXT SOFTWARE TOP CÔNG TY
Ngày đăng tuyển: 08/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 07/11/2024
Tester

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tester Tại Công ty Cổ phần VNEXT SOFTWARE TOP CÔNG TY

Mức lương
Đến 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Đà Nẵng: Tầng 3

- 5

- 6, Tòa nhà UST, số 639 Nguyễn Tất Thành, phường Xuân Hà, Thanh Khê

Mô Tả Công Việc Tester Với Mức Lương Đến 25 Triệu

Nghiên cứu, phân tích, xây dựng yêu cầu hệ thống, yêu cầu nghiệp vụ dự án; Tạo test plan, estimate các task liên quan đến test; Viết báo cáo, phân tích, đánh giá kết quả test cho khách hàng; Kiểm soát chất lượng sản phẩm, đảm bảo tiến độ thực hiện dự án, Thực hiện các công việc theo sự phân công của quản lý trực tiếp.
Nghiên cứu, phân tích, xây dựng yêu cầu hệ thống, yêu cầu nghiệp vụ dự án;
Tạo test plan, estimate các task liên quan đến test;
Viết báo cáo, phân tích, đánh giá kết quả test cho khách hàng;
Kiểm soát chất lượng sản phẩm, đảm bảo tiến độ thực hiện dự án,
Thực hiện các công việc theo sự phân công của quản lý trực tiếp.

Với Mức Lương Đến 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có từ 01 năm kinh nghiệm Tester; Có tiếng Nhật từ N3 trở lên; Có thể làm Test plan, test view point, review test case và execute test; Am hiểu quy trình phát triển phần mềm; Hiểu rõ các loại test, phương pháp test.
Có từ 01 năm kinh nghiệm Tester;
Có tiếng Nhật từ N3 trở lên;
Có thể làm Test plan, test view point, review test case và execute test;
Am hiểu quy trình phát triển phần mềm;
Hiểu rõ các loại test, phương pháp test.
Yêu cầu khác
Có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc; Có khả năng làm việc độc lập/khả năng teamwork tốt; Có ISTQB là 1 điểm cộng.
Có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc;
Có khả năng làm việc độc lập/khả năng teamwork tốt;
Có ISTQB là 1 điểm cộng.

Tại Công ty Cổ phần VNEXT SOFTWARE TOP CÔNG TY Thì Được Hưởng Những Gì

QUYỀN LỢI
Mức lương khởi điểm hấp dẫn, cạnh tranh, tương xứng với năng lực và kinh nghiệm làm việc; Thu nhập: 13 tháng lương/năm + thưởng dự án, thưởng Tết và các dịp lễ...; Xét tăng lương 2 lần/năm theo năng lực và hiệu quả công việc; Nghỉ thứ 7, Chủ nhật + Nghỉ phép theo Quy định của Pháp luật hiện hành; Được tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo Quy định của Pháp luật hiện hành và quy định công ty; Khám sức khỏe định kỳ 1 năm/1 lần; Bảo hiểm chăm sóc sức khỏe 24/24 (PVI Care); Trợ cấp tiếng Nhật và các chứng chỉ IT liên quan (hình thức: khen thưởng, tăng lương...); Được tham gia các Câu lạc bộ của Công ty: CLB Bóng đá, các CLB Game..... Được tham gia các hoạt động tập thể sôi động của công ty: Nghỉ mát hàng năm, Teambuilding hàng quý, Gala cuối năm....
Mức lương khởi điểm hấp dẫn, cạnh tranh, tương xứng với năng lực và kinh nghiệm làm việc;
Thu nhập: 13 tháng lương/năm + thưởng dự án, thưởng Tết và các dịp lễ...;
Xét tăng lương 2 lần/năm theo năng lực và hiệu quả công việc;
Nghỉ thứ 7, Chủ nhật + Nghỉ phép theo Quy định của Pháp luật hiện hành;
Được tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo Quy định của Pháp luật hiện hành và quy định công ty;
Khám sức khỏe định kỳ 1 năm/1 lần;
Bảo hiểm chăm sóc sức khỏe 24/24 (PVI Care);
Trợ cấp tiếng Nhật và các chứng chỉ IT liên quan (hình thức: khen thưởng, tăng lương...);
Được tham gia các Câu lạc bộ của Công ty: CLB Bóng đá, các CLB Game.....
Được tham gia các hoạt động tập thể sôi động của công ty: Nghỉ mát hàng năm, Teambuilding hàng quý, Gala cuối năm....
Đặc biệt
Được hỗ trợ 100% chi phí tham gia các khóa học kỹ năng mềm và các khóa đào tạo chuyên môn, luyện thi các chứng chỉ uy tín trong và ngoài nước; Cơ hội làm việc và đào tạo tại Nhật Bản với các ứng viên có tiếng Nhật; Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, được hỗ trợ phát huy khả năng, phát triển công việc tối đa.
Được hỗ trợ 100% chi phí tham gia các khóa học kỹ năng mềm và các khóa đào tạo chuyên môn, luyện thi các chứng chỉ uy tín trong và ngoài nước;
Cơ hội làm việc và đào tạo tại Nhật Bản với các ứng viên có tiếng Nhật;
Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, được hỗ trợ phát huy khả năng, phát triển công việc tối đa.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần VNEXT SOFTWARE TOP CÔNG TY

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần VNEXT SOFTWARE TOP CÔNG TY

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 18- Tháp C - Tòa nhà Central Point- 219 Trung Kính- Cầu Giấy- Hà Nội

