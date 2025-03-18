Tuyển Tester CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ IZI SOFTWARE làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tester Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ IZI SOFTWARE
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc
- Đà Nẵng: 103 Hoài Thanh, Ngũ Hành Sơn, Quận Ngũ Hành Sơn
Mô Tả Công Việc Tester Với Mức Lương Thỏa thuận
Tham gia đào tạo và hướng dẫn của công ty về quy trình làm việc cũng như kỹ năng
Được đào tạo thiết kế UI/UX bằng Figma cho Ứng dụng mobile
Kiểm thử ứng dụng sau khi Dev code xong
Thực hiện báo cáo kết quả công việc cho quản lý trực tiếp.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ IZI SOFTWARE Thì Được Hưởng Những Gì
