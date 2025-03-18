Tuyển Tester CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ IZI SOFTWARE làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận

Tham gia đào tạo và hướng dẫn của công ty về quy trình làm việc cũng như kỹ năng

Được đào tạo thiết kế UI/UX bằng Figma cho Ứng dụng mobile

Kiểm thử ứng dụng sau khi Dev code xong

Thực hiện báo cáo kết quả công việc cho quản lý trực tiếp.