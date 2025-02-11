Tuyển Tester CÔNG TY TNHH IOTLINK làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH IOTLINK
Ngày đăng tuyển: 11/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 14/03/2025
Tester

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tester Tại CÔNG TY TNHH IOTLINK

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Đà Nẵng: 76 – 78 Bạch Đằng, Hải Châu, Hải Châu, Quận Hải Châu

Mô Tả Công Việc Tester Với Mức Lương Thỏa thuận

Phân tích, đánh giá các yêu cầu và thông số kỹ thuật.
Lập kế hoạch và tham gia vào quá trình thiết kế các test case hiệu quả.
Thực hiện kiểm thử sản phẩm nhằm đảm bảo sản phẩm đáp ứng đầy đủ yêu cầu tiêu chuẩn.
Phân tích luồng công việc, báo cáo kết quả kiểm thử và đề xuất cải tiến chất lượng.
Phối hợp cùng team Dev khắc phục lỗi, chẩn đoán và cải tiến cấu hình sản phẩm cho các module.
Hỗ trợ các thành viên trong dự án hiểu rõ yêu cầu nghiệp vụ, yêu cầu người sử dụng, đảm bảo sự thống nhất về giao diện sử dụng.
Xây dựng các tài liệu sản phẩm của công ty.
Các công việc khác được giao bởi cấp trên.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao Đẳng/ Đại học CNTT hoặc kiểm thử phần mềm.
Có ít nhất từ 1 năm kinh nghiệm test web/test app trên mobile, web, API.
Mạnh về kỹ năng phân tích, chú ý đến chi tiết, có kinh nghiệm sử dụng các công cụ quản lý lỗi
Khả năng teamwork hiệu quả với các nhóm phát triển đa chức năng, từ front-end đến back-end;
Kỹ năng giao tiếp và biên tập tài liệu tốt, khả năng truyền đạt rõ ràng về vấn đề chất lượng và đề xuất cải tiến;
Hiểu biết về các sản phẩm công nghệ trong lĩnh vực bản đồ là lợi thế.
Có kiến thức sâu liên quan đến Database và SQL Query.
Đọc hiểu và tạo các tài liệu test: test design, test viewpoint, checklist, test cases.
Có kinh nghiệm viết Automation test, viết tài liệu design kiểm thử dự án.
Thành thạo MS Office.
Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm.

Tại CÔNG TY TNHH IOTLINK Thì Được Hưởng Những Gì

BHXH, khám sức khỏe định kỳ.
Teambuilding, pantry.
Thưởng Lễ/ Tết, sinh nhật, ốm đau, công tác phí.
Review lương năm.
Lương tháng 13.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH IOTLINK

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 41-43 d1, KDC Him Lam, Tân Hưng, Quận 7

