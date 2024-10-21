Tuyển IT phần mềm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ IMSOFT VIỆT NAM làm việc tại Bắc Giang thu nhập Đến 1 USD

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ IMSOFT VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 21/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 15/11/2024
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ IMSOFT VIỆT NAM

IT phần mềm

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng IT phần mềm Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ IMSOFT VIỆT NAM

Mức lương
Đến 1 USD
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Bắc Giang: Tầng 2

- 01.NV04 Khu đô thị Lideco

- Trạm Trôi, Hoài Đức

Mô Tả Công Việc IT phần mềm Với Mức Lương Đến 1 USD

- Thiết kế giao diện, nhân vật, layout đồ họa game mobile.
- Làm các công việc về thiết kế theo yêu cầu của quản lý.

Với Mức Lương Đến 1 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Thiết kế đồ họa, Mỹ thuật ứng dụng. Mỹ thuật công nghiệp hoặc các chuyên ngành liên quan;
- Ít nhất 1 năm kinh nghiệm ở vị trí thiết kế
- Sử dụng thành thạo 1 trong các công cụ thiết kế cơ bản: Photoshop, Illustrator, ...
- Vận dụng tốt kỹ năng sắp xếp bố cục, sử dụng màu sắc.
- Phong cách thiết kế hiện đại, tư duy thẩm mỹ tốt.
- Có trách nhiệm cao, cầu tiến, ham học hỏi, hòa đồng.

Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ IMSOFT VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương: Up to $1000.
- Thời gian làm việc : 7h/ngày, từ thứ 2 - 6.
- Thưởng tháng lương thứ 13, thưởng lễ, đóng BHXH theo quy định pháp luật.
- Các chế độ khác theo quy định của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ IMSOFT VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ IMSOFT VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ IMSOFT VIỆT NAM

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 6, Tòa nhà VIETTEL, Đường Hoàng Văn Thụ, Phường Xương Giang, Thành phố Bắc Giang, Tỉnh Bắc Giang, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

