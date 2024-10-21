Tuyển IT phần mềm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ IMSOFT VIỆT NAM làm việc tại Bắc Giang thu nhập Đến 1 USD

Mức lương Đến 1 USD Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bắc Giang: Tầng 2 - 01.NV04 Khu đô thị Lideco - Trạm Trôi, Hoài Đức

Mô Tả Công Việc IT phần mềm Với Mức Lương Đến 1 USD

- Thiết kế giao diện, nhân vật, layout đồ họa game mobile.

- Làm các công việc về thiết kế theo yêu cầu của quản lý.

Với Mức Lương Đến 1 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Thiết kế đồ họa, Mỹ thuật ứng dụng. Mỹ thuật công nghiệp hoặc các chuyên ngành liên quan;

- Ít nhất 1 năm kinh nghiệm ở vị trí thiết kế

- Sử dụng thành thạo 1 trong các công cụ thiết kế cơ bản: Photoshop, Illustrator, ...

- Vận dụng tốt kỹ năng sắp xếp bố cục, sử dụng màu sắc.

- Phong cách thiết kế hiện đại, tư duy thẩm mỹ tốt.

- Có trách nhiệm cao, cầu tiến, ham học hỏi, hòa đồng.

Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ IMSOFT VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương: Up to $1000.

- Thời gian làm việc : 7h/ngày, từ thứ 2 - 6.

- Thưởng tháng lương thứ 13, thưởng lễ, đóng BHXH theo quy định pháp luật.

- Các chế độ khác theo quy định của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ IMSOFT VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.