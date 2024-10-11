Tuyển Thiết kế đồ hoạ CÔNG TY CP ĐẦU TƯ X làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 138 Quốc lộ 1A, P.Tam Bình, Thủ Đức

- Thiết kế và chỉnh sửa các ấn phẩm đồ họa: Logo, catalogue, nhận diện thương hiệu, các sự kiện của công ty.

- Chụp ảnh, chỉnh sửa ảnh, chỉnh sửa video cho các sự kiện của thương hiệu, sự kiện nội bộ của công ty.

- Có khả năng lên ý tưởng, quay video và chỉnh sửa video, đặc biệt là video ngắn, hoàn thiện video.

- Thực hiện các công việc theo sự phân công của quản lý.

- Sử dụng thành thạo Photoshop, AI..., CapCut, phần mềm chỉnh sửa video.

- Có ít nhất kinh nghiệm từ 01 năm trong việc thiết kế đồ họa

- Ưu tiên ứng viên đã từng làm trong lĩnh vực nhà hàng

- Biết sử dụng công cụ, phần mềm văn phòng

Tại CÔNG TY CP ĐẦU TƯ X Thì Được Hưởng Những Gì

- Được hưởng các chính sách ưu đãi dành cho nhân viên khi sử dụng các dịch vụ công ty

- Được đào tạo kiến thức chuyên sâu, nâng cao kỹ năng chuyên môn và nghiệp vụ liên quan

- Môi trường trẻ trung, năng động và tạo điều kiện phát huy giá trị cá nhân

- Điều kiện làm việc hiện đại & văn minh.

