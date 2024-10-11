Tuyển Thiết kế đồ hoạ CÔNG TY CP ĐẦU TƯ X làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Ngày đăng tuyển: 11/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 10/11/2024
Thiết kế đồ hoạ

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thiết kế đồ hoạ Tại CÔNG TY CP ĐẦU TƯ X

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 138 Quốc lộ 1A, P.Tam Bình, Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Thiết kế đồ hoạ Với Mức Lương Thỏa thuận

- Thiết kế và chỉnh sửa các ấn phẩm đồ họa: Logo, catalogue, nhận diện thương hiệu, các sự kiện của công ty.
- Chụp ảnh, chỉnh sửa ảnh, chỉnh sửa video cho các sự kiện của thương hiệu, sự kiện nội bộ của công ty.
- Có khả năng lên ý tưởng, quay video và chỉnh sửa video, đặc biệt là video ngắn, hoàn thiện video.
- Thực hiện các công việc theo sự phân công của quản lý.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Sử dụng thành thạo Photoshop, AI..., CapCut, phần mềm chỉnh sửa video.
- Có ít nhất kinh nghiệm từ 01 năm trong việc thiết kế đồ họa
- Ưu tiên ứng viên đã từng làm trong lĩnh vực nhà hàng
- Biết sử dụng công cụ, phần mềm văn phòng

Tại CÔNG TY CP ĐẦU TƯ X Thì Được Hưởng Những Gì

- Được hưởng các chính sách ưu đãi dành cho nhân viên khi sử dụng các dịch vụ công ty
- Được đào tạo kiến thức chuyên sâu, nâng cao kỹ năng chuyên môn và nghiệp vụ liên quan
- Môi trường trẻ trung, năng động và tạo điều kiện phát huy giá trị cá nhân
- Điều kiện làm việc hiện đại & văn minh.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CP ĐẦU TƯ X

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 138 Quốc lộ 1A, Khu phố 4, Phường Tam Bình, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

