Tuyển Kế toán kho Công ty Cổ phần Kosmos Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 10 Triệu

Mức lương 7 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 19/1 Phan Văn Hớn, Quận 12, Quận 12

Mô Tả Công Việc Kế toán kho Với Mức Lương 7 - 10 Triệu

Nhập sổ số lượng hàng về theo bảng nhập kho của nhân viên trực Cont báo cáo trên nhóm.

Ra kho kiểm tra số lượng thực tế với nhân viên trực Cont.

Đối chiếu sổ với thực tế và chụp báo cáo.

Kiểm tra hàng nhập lại, ghi sổ, chụp hình báo lên nhóm

Test QC:

Yêu Cầu Công Việc

1 năm kinh nghiệm vị trí Kế toán kho

Vi tính văn phòng (Ưu tiên ứng viên biết sử dụng phần mềm Misa)

Cẩn thận, chăm chỉ, chịu khó

Có kỹ năng giao tiếp, xử lý vấn đề

Kỹ năng tổ chức, sắp xếp công việc.

Hoàn thành công việc chính xác và đúng quy định.

Có trách nhiệm cao trong công việc

Tại Công ty Cổ phần Kosmos Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: Trao đổi khi phỏng vấn

Chế độ bảo hiểm: Hưởng chế độ BHXH, BHYT, BHTN… theo luật lao động.

Ngày phép: 12 ngày phép/năm và nghỉ lễ/tết theo quy định của nhà nước.

Phụ cấp: Phụ cấp cơm 30k/ ngày khi ký HĐLĐ chính thức.

Làm thêm: tăng ca (nếu có) x150% lương, Làm thêm vào ngày nghỉ (nếu có) x200% lương.

Thưởng: Thưởng vào các ngày Lễ trong năm như: Lễ Tết, 08/03, 30/04, Quốc tế lao động, Giỗ Tổ Hùng Vương, 02/09, 20/10 ngoài ra còn vào các dịp sinh nhật, hiếu hỉ,…

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Kosmos Việt Nam

