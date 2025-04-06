Tuyển Kế toán kho Công ty Cổ phần Kosmos Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 10 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán kho Tại Công ty Cổ phần Kosmos Việt Nam
Mức lương
7 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 19/1 Phan Văn Hớn, Quận 12, Quận 12
Mô Tả Công Việc Kế toán kho Với Mức Lương 7 - 10 Triệu
Nhập sổ số lượng hàng về theo bảng nhập kho của nhân viên trực Cont báo cáo trên nhóm.
Ra kho kiểm tra số lượng thực tế với nhân viên trực Cont.
Đối chiếu sổ với thực tế và chụp báo cáo.
Kiểm tra hàng nhập lại, ghi sổ, chụp hình báo lên nhóm
Test QC:
Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
1 năm kinh nghiệm vị trí Kế toán kho
Vi tính văn phòng (Ưu tiên ứng viên biết sử dụng phần mềm Misa)
Cẩn thận, chăm chỉ, chịu khó
Có kỹ năng giao tiếp, xử lý vấn đề
Kỹ năng tổ chức, sắp xếp công việc.
Hoàn thành công việc chính xác và đúng quy định.
Có trách nhiệm cao trong công việc
Vi tính văn phòng (Ưu tiên ứng viên biết sử dụng phần mềm Misa)
Cẩn thận, chăm chỉ, chịu khó
Có kỹ năng giao tiếp, xử lý vấn đề
Kỹ năng tổ chức, sắp xếp công việc.
Hoàn thành công việc chính xác và đúng quy định.
Có trách nhiệm cao trong công việc
Tại Công ty Cổ phần Kosmos Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương: Trao đổi khi phỏng vấn
Chế độ bảo hiểm: Hưởng chế độ BHXH, BHYT, BHTN… theo luật lao động.
Ngày phép: 12 ngày phép/năm và nghỉ lễ/tết theo quy định của nhà nước.
Phụ cấp: Phụ cấp cơm 30k/ ngày khi ký HĐLĐ chính thức.
Làm thêm: tăng ca (nếu có) x150% lương, Làm thêm vào ngày nghỉ (nếu có) x200% lương.
Thưởng: Thưởng vào các ngày Lễ trong năm như: Lễ Tết, 08/03, 30/04, Quốc tế lao động, Giỗ Tổ Hùng Vương, 02/09, 20/10 ngoài ra còn vào các dịp sinh nhật, hiếu hỉ,…
Chế độ bảo hiểm: Hưởng chế độ BHXH, BHYT, BHTN… theo luật lao động.
Ngày phép: 12 ngày phép/năm và nghỉ lễ/tết theo quy định của nhà nước.
Phụ cấp: Phụ cấp cơm 30k/ ngày khi ký HĐLĐ chính thức.
Làm thêm: tăng ca (nếu có) x150% lương, Làm thêm vào ngày nghỉ (nếu có) x200% lương.
Thưởng: Thưởng vào các ngày Lễ trong năm như: Lễ Tết, 08/03, 30/04, Quốc tế lao động, Giỗ Tổ Hùng Vương, 02/09, 20/10 ngoài ra còn vào các dịp sinh nhật, hiếu hỉ,…
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Kosmos Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI