Tuyển Kế toán kho Công ty Cổ phần Kosmos Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 10 Triệu

Tuyển Kế toán kho Công ty Cổ phần Kosmos Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 10 Triệu

Công ty Cổ phần Kosmos Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 06/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 05/05/2025
Công ty Cổ phần Kosmos Việt Nam

Kế toán kho

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán kho Tại Công ty Cổ phần Kosmos Việt Nam

Mức lương
7 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 19/1 Phan Văn Hớn, Quận 12, Quận 12

Mô Tả Công Việc Kế toán kho Với Mức Lương 7 - 10 Triệu

Nhập sổ số lượng hàng về theo bảng nhập kho của nhân viên trực Cont báo cáo trên nhóm.
Ra kho kiểm tra số lượng thực tế với nhân viên trực Cont.
Đối chiếu sổ với thực tế và chụp báo cáo.
Kiểm tra hàng nhập lại, ghi sổ, chụp hình báo lên nhóm
Test QC:

Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1 năm kinh nghiệm vị trí Kế toán kho
Vi tính văn phòng (Ưu tiên ứng viên biết sử dụng phần mềm Misa)
Cẩn thận, chăm chỉ, chịu khó
Có kỹ năng giao tiếp, xử lý vấn đề
Kỹ năng tổ chức, sắp xếp công việc.
Hoàn thành công việc chính xác và đúng quy định.
Có trách nhiệm cao trong công việc

Tại Công ty Cổ phần Kosmos Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: Trao đổi khi phỏng vấn
Chế độ bảo hiểm: Hưởng chế độ BHXH, BHYT, BHTN… theo luật lao động.
Ngày phép: 12 ngày phép/năm và nghỉ lễ/tết theo quy định của nhà nước.
Phụ cấp: Phụ cấp cơm 30k/ ngày khi ký HĐLĐ chính thức.
Làm thêm: tăng ca (nếu có) x150% lương, Làm thêm vào ngày nghỉ (nếu có) x200% lương.
Thưởng: Thưởng vào các ngày Lễ trong năm như: Lễ Tết, 08/03, 30/04, Quốc tế lao động, Giỗ Tổ Hùng Vương, 02/09, 20/10 ngoài ra còn vào các dịp sinh nhật, hiếu hỉ,…

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Kosmos Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Kosmos Việt Nam

Công ty Cổ phần Kosmos Việt Nam

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 281 Tân Sơn Phường 15 Quận Tân Bình HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-ke-toan-kho-thu-nhap-7-10-trieu-toan-thoi-gian-tai-ho-chi-minh-job346341
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN MỤC TIÊU VIỆT
Tuyển Kế toán kho CÔNG TY CỔ PHẦN MỤC TIÊU VIỆT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 9 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN MỤC TIÊU VIỆT
Hạn nộp: 08/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 24 ngày để ứng tuyển 7.5 - 9 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm BIM Group Quảng Ninh
Tuyển Kế toán kho BIM Group Quảng Ninh làm việc tại Quảng Ninh thu nhập Thỏa thuận
BIM Group Quảng Ninh
Hạn nộp: 04/10/2025
Quảng Ninh Còn 20 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH SX Hưng Phát
Tuyển Kế toán kho Công ty TNHH SX Hưng Phát làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu
Công ty TNHH SX Hưng Phát
Hạn nộp: 29/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 15 ngày để ứng tuyển 8 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO THIẾT BỊ TỰ ĐỘNG, KHUÔN VÀ TOOLS AUTOMECH
Tuyển Kế toán kho CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO THIẾT BỊ TỰ ĐỘNG, KHUÔN VÀ TOOLS AUTOMECH làm việc tại Bắc Giang thu nhập 8 - 10 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO THIẾT BỊ TỰ ĐỘNG, KHUÔN VÀ TOOLS AUTOMECH
Hạn nộp: 18/09/2025
Bắc Giang Còn 4 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ ĂN UỐNG BA SAO
Tuyển Kế toán kho CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ ĂN UỐNG BA SAO làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 9 - 10 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ ĂN UỐNG BA SAO
Hạn nộp: 13/09/2025
Bắc Ninh Đã hết hạn 9 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Thương Mại Thực Phẩm Tươi Sống Hà Hiền
Tuyển Kế toán kho Công Ty TNHH Thương Mại Thực Phẩm Tươi Sống Hà Hiền làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 12 Triệu
Công Ty TNHH Thương Mại Thực Phẩm Tươi Sống Hà Hiền
Hạn nộp: 31/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 47 ngày để ứng tuyển 9 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty thời trang J-P
Tuyển Kế toán kho Công ty thời trang J-P làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 9 Triệu
Công ty thời trang J-P
Hạn nộp: 31/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 47 ngày để ứng tuyển 8 - 9 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH THÉP THÁI DƯƠNG
Tuyển Kế toán kho CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH THÉP THÁI DƯƠNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH THÉP THÁI DƯƠNG
Hạn nộp: 15/09/2025
Hà Nội Còn 1 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Công Nghệ Di Động Việt
Tuyển Kế toán kho Công Ty TNHH Công Nghệ Di Động Việt làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 12 Triệu
Công Ty TNHH Công Nghệ Di Động Việt
Hạn nộp: 14/09/2025
Hồ Chí Minh Hà Nội Đã hết hạn 7 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Vina Foam Việt Nam
Tuyển Kế toán kho Công ty TNHH Vina Foam Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
Công ty TNHH Vina Foam Việt Nam
Hạn nộp: 12/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION
Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 10 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION
Hạn nộp: 14/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển 8.5 - 9.5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 5 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS
Hạn nộp: 13/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 3 - 5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Avery Dennison Vietnam
Tuyển Nhân viên vận hành Avery Dennison Vietnam làm việc tại Long An thu nhập 400 - 600 USD
Avery Dennison Vietnam
Hạn nộp: 14/10/2025
Long An Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển 400 - 600 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H
Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H
Hạn nộp: 14/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM
Hạn nộp: 13/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 6 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH
Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH
Hạn nộp: 25/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 11 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ernst & Young Vietnam Limited
Tuyển Business Intelligence Ernst & Young Vietnam Limited làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Ernst & Young Vietnam Limited
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD Pro Company
Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD Pro Company
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Bình Dương Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company
Tuyển Chuyên viên khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company
Hạn nộp: 27/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 43 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Ô TÔ KIM TỰ THÁP
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Ô TÔ KIM TỰ THÁP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Ô TÔ KIM TỰ THÁP
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH ACV Entertainment
Tuyển Tiktok Công ty TNHH ACV Entertainment làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu
Công ty TNHH ACV Entertainment
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 4 ngày để ứng tuyển 7 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ UNI VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ UNI VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ UNI VIỆT NAM
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Còn 3 ngày để ứng tuyển 7 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ QUỐC TẾ TNA
Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ QUỐC TẾ TNA làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ QUỐC TẾ TNA
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 16 ngày để ứng tuyển 7 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm GEMS UNITED JOINT STOCK COMPANY
Tuyển Designer GEMS UNITED JOINT STOCK COMPANY làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 7 - 10 Triệu
GEMS UNITED JOINT STOCK COMPANY
Hạn nộp: 18/09/2025
Đà Nẵng Còn 4 ngày để ứng tuyển 7 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM
Tuyển Facebook Ads CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 10 Triệu
CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 4 ngày để ứng tuyển 7 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Sj Brothers Group
Tuyển Kế toán nội bộ Công Ty Cổ Phần Sj Brothers Group làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 10 Triệu
Công Ty Cổ Phần Sj Brothers Group
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 4 ngày để ứng tuyển 7 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ ANV GLOBAL
Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ ANV GLOBAL làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu
CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ ANV GLOBAL
Hạn nộp: 19/09/2025
Hà Nội Còn 5 ngày để ứng tuyển 7 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ VIỆT AN KHANG
Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ VIỆT AN KHANG làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ VIỆT AN KHANG
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Còn 3 ngày để ứng tuyển 7 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VITECH
Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VITECH làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VITECH
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Còn 3 ngày để ứng tuyển 7 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Thương Mại Quốc Tế Cysina Việt Pháp
Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng Công Ty TNHH Thương Mại Quốc Tế Cysina Việt Pháp làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu
Công Ty TNHH Thương Mại Quốc Tế Cysina Việt Pháp
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 16 ngày để ứng tuyển 7 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN MỤC TIÊU VIỆT
Tuyển Kế toán kho CÔNG TY CỔ PHẦN MỤC TIÊU VIỆT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 9 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN MỤC TIÊU VIỆT
Hạn nộp: 08/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 24 ngày để ứng tuyển 7.5 - 9 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm BIM Group Quảng Ninh
Tuyển Kế toán kho BIM Group Quảng Ninh làm việc tại Quảng Ninh thu nhập Thỏa thuận
BIM Group Quảng Ninh
Hạn nộp: 04/10/2025
Quảng Ninh Còn 20 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH SX Hưng Phát
Tuyển Kế toán kho Công ty TNHH SX Hưng Phát làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu
Công ty TNHH SX Hưng Phát
Hạn nộp: 29/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 15 ngày để ứng tuyển 8 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO THIẾT BỊ TỰ ĐỘNG, KHUÔN VÀ TOOLS AUTOMECH
Tuyển Kế toán kho CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO THIẾT BỊ TỰ ĐỘNG, KHUÔN VÀ TOOLS AUTOMECH làm việc tại Bắc Giang thu nhập 8 - 10 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO THIẾT BỊ TỰ ĐỘNG, KHUÔN VÀ TOOLS AUTOMECH
Hạn nộp: 18/09/2025
Bắc Giang Còn 4 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ ĂN UỐNG BA SAO
Tuyển Kế toán kho CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ ĂN UỐNG BA SAO làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 9 - 10 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ ĂN UỐNG BA SAO
Hạn nộp: 13/09/2025
Bắc Ninh Đã hết hạn 9 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Thương Mại Thực Phẩm Tươi Sống Hà Hiền
Tuyển Kế toán kho Công Ty TNHH Thương Mại Thực Phẩm Tươi Sống Hà Hiền làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 12 Triệu
Công Ty TNHH Thương Mại Thực Phẩm Tươi Sống Hà Hiền
Hạn nộp: 31/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 47 ngày để ứng tuyển 9 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty thời trang J-P
Tuyển Kế toán kho Công ty thời trang J-P làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 9 Triệu
Công ty thời trang J-P
Hạn nộp: 31/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 47 ngày để ứng tuyển 8 - 9 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH THÉP THÁI DƯƠNG
Tuyển Kế toán kho CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH THÉP THÁI DƯƠNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH THÉP THÁI DƯƠNG
Hạn nộp: 15/09/2025
Hà Nội Còn 1 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Công Nghệ Di Động Việt
Tuyển Kế toán kho Công Ty TNHH Công Nghệ Di Động Việt làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 12 Triệu
Công Ty TNHH Công Nghệ Di Động Việt
Hạn nộp: 14/09/2025
Hồ Chí Minh Hà Nội Đã hết hạn 7 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Vina Foam Việt Nam
Tuyển Kế toán kho Công ty TNHH Vina Foam Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
Công ty TNHH Vina Foam Việt Nam
Hạn nộp: 12/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Kế toán kho CÔNG TY TNHH TM-SX HẢI NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH TM-SX HẢI NAM
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kế toán kho Công Ty Cổ Phần Consortio Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu Công Ty Cổ Phần Consortio Việt Nam
12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kế toán kho CÔNG TY TNHH PROTEINA VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 21 Triệu CÔNG TY TNHH PROTEINA VIỆT NAM
15 - 21 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kế toán kho CÔNG TY CỔ PHẦN MỤC TIÊU VIỆT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 11 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN MỤC TIÊU VIỆT
8 - 11 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kế toán kho CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ KINH DOANH THANH XUÂN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 9 Triệu CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ KINH DOANH THANH XUÂN
8 - 9 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kế toán kho Công ty CPĐT TM TTV (ChukChuk) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 17 Triệu Công ty CPĐT TM TTV (ChukChuk)
12 - 17 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kế toán kho CÔNG TY TNHH IMUSIC TECH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 11 Triệu CÔNG TY TNHH IMUSIC TECH
6.5 - 11 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kế toán kho CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KỸ THUẬT VÀ XÂY DỰNG HẢI ĐĂNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KỸ THUẬT VÀ XÂY DỰNG HẢI ĐĂNG
8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kế toán kho Công ty cổ phần The Famidoc Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu Công ty cổ phần The Famidoc Việt Nam
10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kế toán kho Công ty CP đào tạo quốc tế Việt Mỹ Úc làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 11 Triệu Công ty CP đào tạo quốc tế Việt Mỹ Úc
9 - 11 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kế toán kho Công Ty TNHH FLE Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH FLE Việt Nam
Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Kế toán kho Công ty TNHH Lavender Sài Gòn làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 11 Triệu Công ty TNHH Lavender Sài Gòn
10 - 11 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kế toán kho Rita Võ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 9 Triệu Rita Võ
8 - 9 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Kế toán kho Công Ty CP Sakos làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu Công Ty CP Sakos
10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kế toán kho CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ QUI PHÚC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 12 Triệu CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ QUI PHÚC
9.4 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kế toán kho Công ty CP Công Nghiệp và Thương Mại Cường Thịnh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 9 Triệu Công ty CP Công Nghiệp và Thương Mại Cường Thịnh
8 - 9 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán kho OPPO VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu OPPO VIỆT NAM
10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kế toán kho CÔNG TY TNHH TM DV TPC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH TM DV TPC
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kế toán kho Gờ cafe làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Gờ cafe
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kế toán kho CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ GMG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 13 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ GMG
8 - 13 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kế toán kho CÔNG TY CỔ PHẦN FADO GLOBAL làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN FADO GLOBAL
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kế toán kho CÔNG TY CỔ PHẦN NEW DC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN NEW DC
8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kế toán kho CÔNG TY TNHH CITY ONE VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH CITY ONE VIỆT NAM
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kế toán kho CÔNG TY CỔ PHẦN MBC STUDIO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 5 - 6 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN MBC STUDIO
5 - 6 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Kế toán kho CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THỂ THAO HỒNG ÂN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THỂ THAO HỒNG ÂN
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán kho Công ty TNHH Lavender Sài Gòn làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 11 Triệu Công ty TNHH Lavender Sài Gòn
10 - 11 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kế toán kho CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ HASECA MEKONG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ HASECA MEKONG
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kế toán kho CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP DOUM PALM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP DOUM PALM
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kế toán kho CÔNG TY TNHH TM-SX HẢI NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH TM-SX HẢI NAM
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kế toán kho CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG KIM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 10 Triệu CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG KIM
9 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm